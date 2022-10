Geschwindigkeitsbegrenzung Nur noch 100 km/h auf der Autobahn? St.Galler SP-Kantonsräte wollen langsamer fahren – und so Energie sparen Im Zuge der Energiekrise setzen sich SP-Kantonsräte für ein tieferes Tempolimit ein. Unter anderem als Kompensation für Notstromaggregate, die viel CO 2 produzieren würden. Renato Schatz Jetzt kommentieren 03.10.2022, 20.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf Schweizer Autobahnen gilt ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde. Bild: Oliver Boehmer / Fotolia

Darf man auf der Autobahn bald nur noch 100 Kilometer pro Stunde fahren? Gegenwärtig sind 120 erlaubt. Doch die drei St.Galler SP-Kantonsräte Susann Helbling, Susanne Schmid sowie Ruedi Blumer machen sich für eine temporäre Reduktion der Geschwindigkeitsbegrenzung stark. Vergangene Woche platzierten sie eine Einfache Anfrage bei der Regierung und erkundigten sich nach deren Bereitschaft, in Bern für die Idee zu werben. Denn nur der Bund kann ein Tempolimit erlassen. Die Begründung für das Vorhaben: Energie sparen. Das Thema der Stunde.

Kompensation für Notstromaggregate

Bloss ist es gerade eher das Thema der Kilowattstunde. Es fehlt an Strom, auch an Gas, und nicht unbedingt an Benzin. Laut Bundesamt für Statistik werden nur eineinhalb Prozent der Personenfahrzeuge in der Schweiz elektrisch angetrieben. Blumer sagt jedoch:

«Tempo 100 soll eine Art Kompensation sein für das, was jetzt kommt: der Einsatz von Notstromaggregaten, um die Stromausfälle zu überbrücken.»

Diese Aggregate seien mit Diesel oder Benzin betrieben «und produzieren entsprechend CO 2 ».

Allerdings ist fraglich, ob überhaupt – und wenn ja, in welchem Ausmass – in diesem Winter auf Notstromaggregate zurückgegriffen werden muss. Unbestritten ist, dass der CO 2 -Ausstoss des Verkehrs deutlich verringert werden kann, wenn Autos langsamer fahren. Um wie viel genau, muss Blumer erst nachsehen. Er kommt auf «etwa zehn Prozent».

Raphael Murri ist Leiter der Energie- und Mobilitätsforschung an der Berner Fachhochschule und sagt: «Bei gleichem Fahrzeug und gleicher Umgebungsluft haben 100 km/h statt 120 eine Reduktion der erforderlichen Motorleistung um rund einen Drittel zur Folge.» Weil Leistung und CO 2 -Verbrauch proportional zueinander stehen, würde auch der Kohlenstoffdioxid-Ausstoss um einen Drittel sinken.

Faktor Sicherheit ist klein

Am vergangenen Freitag veröffentliche der Verkehrsclub Schweiz (VCS) ein ähnliches Communiqué und plädierte ebenfalls für ein Tempolimit 100 auf Schweizer Autobahnen. Der VCS hat sich die nachhaltige Verkehrspolitik auf die Fahne geschrieben. Sein Präsident: Ruedi Blumer. Er sagt: «Wir drücken jetzt von zwei Seiten, national und von St.Gallen aus.» Die Massnahme sei überdies «sofort umsetzbar» und «einfach zu kontrollieren».

Der Gossauer argumentiert auch mit der Sicherheit, sagt, sie werde erhöht. «Es gäbe weniger schwere Unfälle und damit auch eine Entlastung des Gesundheitswesens.» Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) bestätigt zwar auf Anfrage, dass sich «das Risiko von schweren Verletzungen» verringere, würde das Tempo reduziert. Gleichzeitig gelte es aber festzuhalten, «dass auf der Autobahn ‹nur› fünf Prozent der Schwerverletzten und neun Prozent der Todesopfer im Strassenverkehr» verzeichnet würden. Zum Vergleich: Innerorts sind es 62 Prozent der Schwerverletzten und 41 Prozent der Todesopfer.

2021 verloren 200 Menschen in der Schweiz bei Strassenverkehrsunfällen ihr Leben. Die Entlastung für das Gesundheitswesen wäre demnach marginal.

Zweifel an der Aufrichtigkeit

Die Chancen, dass das Tempolimit kommt, sind es auch. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man sich umhört.

SVP-Kantonsrat Sascha Schmid. Bild: Benjamin Manser

Auch wird bisweilen an der Aufrichtigkeit von Blumers Vorhaben gezweifelt. Krisen sind politisch immer auch Goldgräbertage. Jeder steht im Verdacht, aus den Schwierigkeiten Profit schlagen zu wollen. Sascha Schmid, Vizefraktionspräsident der kantonalen SVP, sagt: «Ich glaube, es geht der SP einmal mehr darum, den Individualverkehr zu schwächen.» Man könne jetzt auch darüber diskutieren, ob die Züge nicht langsamer fahren müssten, weniger geheizt werden müsste, um Strom zu sparen, «aber darüber will die SP wohl nicht sprechen». Deshalb sei die SVP «klar dagegen». Schmid:

«Das Mindesttempo auf Autobahnen beträgt 80 Kilometer pro Stunde, wenn jemand freiwillig 100 fahren will, dann kann er das machen.»

Blumer hofft nun, dass die St.Galler Regierung den Fall aufnimmt und ihn «nach Bern trägt». Zunächst einmal wird sie die Einfache Anfrage beantworten müssen. In welchem Tempo sie das tut, liegt in ihrem Ermessen. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt es diesbezüglich nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen