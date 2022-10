Thomas Holenstein: Sein Lebensziel war der Bundesrat

Geschichte Sein Lebensziel war der Bundesrat: Wie es ein Toggenburger 1954 in die Landesregierung schaffte Schon einmal sass ein Toggenburger im Bundesrat. Doch eine lange Regierungszeit war Thomas Holenstein nicht vergönnt. Rolf App Jetzt kommentieren 12.10.2022, 12.15 Uhr

Thomas Holenstein rezitiert während seiner Bundesratszeit entspannt aus einem Buch. Bild: PD/Toggenburger Annalen 1976

Die Sache lief wie am Schnürchen. Mit Eifer hat Nationalrat Thomas Holenstein seine Nominierung betrieben, nachdem der Freisinnige Karl Kobelt seinen Rücktritt eingereicht und damit den St.Galler Sitz in der Landesregierung frei gemacht hatte. In der Fraktion der Konservativen Volkspartei (KVP), der späteren CVP und heutigen Mitte, löst sie keinerlei Debatte aus; Fraktionspräsident Holenstein gilt als gesetzt. Auch die anderen Parteien haben nichts einzuwenden, und so wird Holenstein am 16. Dezember 1954 denn auch schon im ersten Wahlgang gewählt, mit 182 von 215 gültigen Stimmen.

Er ist der erste Katholisch-Konservative, der nicht aus den Stammlanden der Partei kommt. Und er ist der erste Bundesrat mit Toggenburger Wurzeln, dessen Familie seit 1640 in Bütschwil nachgewiesen ist. Ein interessanter Mann, auch wenn seine Regierungszeit kurz sein wird: Schon nach zweieinhalb Jahren beginnt Thomas Holenstein zu kränkeln, auf Ende Dezember 1959 tritt er auf Anraten der Ärzte zurück. Am 31. Oktober 1962 stirbt er 66-jährig in Locarno.

Thomas Holenstein 1954 mit den ebenfalls neu gewählten Paul Chaudet (FDP) und Giuseppe Lepori (KK) nach der Wahl in den Bundesrat (v.l.). Bild: PD/Toggenburger Annalen 1976

Bundesratswahl an einer Wegscheide

Die Wahl in den Bundesrat findet an einer entscheidenden Wegscheide der Schweizer Innenpolitik statt. Nur sehr zögerlich haben die 1847 im Sonderbundskrieg siegreichen Freisinnigen ihr Werk, den Umbau der Schweiz zum Bundesstaat, wieder aus der Hand gegeben. 1891 müssen sie den Katholisch-Konservativen einen ersten Sitz im Bundesrat zugestehen, 1919 auch einen zweiten. 1929 zieht die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), die heutige SVP, in die Regierung ein, lange aber müssen die immer stärker werdenden Sozialdemokraten warten. 1943 erringen sie mit Ernst Nobs ihren ersten Sitz, doch als 1953 sein Nachfolger Max Weber nach einer Abstimmungsniederlage zurücktritt, ist die Krise da. 1951 haben die noch immer dominanten Freisinnigen bei der Bundeskanzlerwahl die KVP vergrault, die jetzt die Seiten wechselt, und 1959 den Sozialdemokraten eine Zweiervertretung verschafft. 1954, bei Thomas Holensteins Wahl, sind die Dinge noch im Fluss.

Vieles, was einmal sein Leben prägen wird, findet sich bei Thomas Holenstein in die Wiege gelegt. Dessen bestimmende Figur ist sein Vater, der 1858 im Weiler Grämigen zur Welt kommt und der den Kampf der Katholiken um Anerkennung noch hautnah miterlebt und mitkämpft. Die «Ostschweiz» beschreibt ihn sehr farbig als sachfundierten Polemiker, der manchen Widersacher aus hartnäckig und lärmend verteidigten Stellungen herausmanövriert und geschlagen habe.

Der 1896 geborene Sohn folgt dem Vater in vielem – und ist doch vom Naturell her ganz anders. Wie der Vater studiert er Rechtswissenschaft, bei einem Studienaufenthalt in London lernt er die Schwedin Anna Harden kennen, die er mit 29 Jahren heiratet. Wie der Vater absolviert er die politische Ochsentour. Wird 1927 Gemeinderat in St.Gallen, 1936 Grossrat, im Jahr darauf dann Nationalrat. Und erwirbt sich auf jeder Stufe viel Respekt mit seinen Interventionen. Sie sind – und da beginnen die Unterschiede zum Vater – selten weltanschaulicher Natur. Thomas Holenstein konzentriert sich ganz auf die juristische Feinarbeit.

Freude an Kunst und Geschichte

So entfernt er sich mit seinem hinter Sachkunde und Fleiss verborgenen Ehrgeiz aus dem Einflussbereich des Vaters. Er perfektioniert das Juristische, obwohl auch er über jene umfassende Bildung verfügt, die schon dem Vater zu eigen ist: Er hat Freude an Kunst und Geschichte, und er spricht fünf Sprachen fliessend. Und er fasst früh ein Lebensziel ins Auge: Bundesrat zu werden. Sein Stil aber ist ein ganz anderer: Oft zögert er mit seinen Positionsbezügen, nur einmal wagt er sich forsch vor, als er gleich zu Beginn seiner Arbeit im Grossen Rat Ständerat werden will – und unterliegt. Das wird ihm eine Lehre sein.

Thomas Holensteins politisches Geschick entfaltet sich weniger im Plenum als in den Kommissionssitzungen. Er geht den weltanschaulichen Kämpfen seiner Zeit aus dem Weg und gehört deshalb auch nicht zu den grossen Strategen seiner Partei, obschon er sich seit 1942 als Chef der Bundeshausfraktion in einer Machtposition befindet. Doch das Mitmischen überlässt Holenstein dem Parteisekretär Martin Rosenberg und konzentriert sich stattdessen darauf, die sehr heterogene Fraktion zusammenzuhalten.

Starke Nerven, viel Geduld, wenig Profil

Die ist sehr zufrieden mit ihm. Holensteins sachliche und nicht überstürzende Diskussionsführung kommt gut an, er gilt als Mann mit starken Nerven, viel Geduld und einem Minimum an Profil. Ob das auch für den Bundesrat genügt? Zweifel kommen im Vorfeld nicht auf, auch nicht in der Presse. So zieht Thomas Holenstein denn mit glänzendem Resultat in die Regierung ein und übernimmt das Volkswirtschaftsdepartement, mit dessen Geschäften er sich zuvor immer wieder beschäftigt hat. Die Aussenwirtschaftspolitik beansprucht ihn intensiv. Da die Schweiz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorgängerin der heutigen EU, nicht beitreten will, betreibt sie die Schaffung der Freihandelszone (Efta). Für ihren rasch nach dem Krieg einsetzenden Wirtschaftsaufschwung ist sie auf diesen Freihandel angewiesen, auch wenn sie umgekehrt ihre Landwirtschaft vor allzu grosser Konkurrenz schützen muss.

Thomas Holenstein um 1937 mit seiner Tochter Brigitte. Bild: PD/Toggenburger Annalen 1976

Rasch kniet der neue Bundesrat sich in seine Geschäfte, dabei zeigt sich, dass er sich mehr und mehr übernimmt. Weder als Rechtsanwalt noch als Parlamentarier oder im Militär ist er je auf echte Teamarbeit angewiesen gewesen. So befasst er sich jetzt mit aufreibender Gründlichkeit auch mit Details, um die sich seine Chefbeamten weit besser hätten kümmern können.

Die müssen dann aber einspringen, als Holensteins Gesundheit ab 1957 mehr und mehr nachlässt. Einer von ihnen, der nachmalige Bundeskanzler Karl Huber, sagt denn auch an Thomas Holensteins Grab: Nicht die Gesetze, die er gemacht habe, würden die Erinnerung an ihn immer wachhalten. «Es sind Deine Treue zur Überzeugung Deiner Väter, Deine Einsatzbereitschaft, Deine Bescheidenheit und Deine Fairness in allen Auseinandersetzungen, die Deine Persönlichkeiten prägten.»

