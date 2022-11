Geschichte Die Ostschweiz und der Sonderbundskrieg: Zurück bleibt eine Kugel im Kopf Vor 175 Jahren erschütterte der Sonderbundskrieg die Eidgenossenschaft. Eine tief zerstrittene Ostschweiz spielte dabei eine besondere Rolle. Rolf App Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Empfang der Truppen in Herisau: eine kolorierte Lithografie von Johannes Weiss. Bild: PD

Es ist ein Wahlkampf, dessen Echo weit hinaus in eine tief gespaltene, dem Bürgerkrieg nahe Eidgenossenschaft hallt. Denn eine «Schicksalswahl» zum Grossen Rat ist es, die sich da am 2. Mai 1847 im Kanton St.Gallen abspielt. «Erschreckend grob und schamlos» hat sie sich angelassen, wie der Historiker Ernst Kind es beschreibt. Auf kantonaler Ebene geführt von Parteiblättern, die damals «von persönlichen Fehden strotzten». Und in den Bezirken aufmunitioniert mit Hilfe von Flugblättern und Plakaten, in denen die Gegner in den Schmutz gezogen werden, «sodass sie keine Zeit mehr fanden, sich gegen die Anwürfe zu verteidigen».

Dominik Gmür. Bild: PD

So ergeht es im Gasterland den konservativen Gmür von Amden. Deren Anführer, Gemeindeammann Gallus Gmür, sieht sich mit dem (von den liberalen Gmür aus Schänis in Umlauf gesetzten) Vorwurf konfrontiert, er habe aus dem öffentlichen Mehlverkauf – einer sozialen Aktion in einer Zeit grosser wirtschaftlicher Not – einen unredlichen Gewinn erzielt. Das ist, wie eine spätere amtliche Untersuchung erweist, grossenteils unrichtig, verfehlt aber seine Wirkung nicht. Das Wahlvolk delegiert an der Bezirksversammlung statt wie bisher sechs konservative sechs liberale Kantonsräte nach St.Gallen. Unter ihnen ist Oberst Dominik Gmür, der in der Folge noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Der Weg ist frei zur Umgestaltung der Schweiz

Der kleine Wahlsieg im Gasterland sorgt in der Kantonshauptstadt für neue Mehrheitsverhältnisse, und das heisst: Die Vertreter St.Gallens in der Tagsatzung, dem eidgenössischen Führungsorgan, können dort der liberalen Sache endlich eine Mehrheit verschaffen. Der Weg ist frei zu einer tiefgreifenden Umgestaltung der Schweiz. Sie wandelt sich vom losen Staatenbund zum Bundesstaat und bekommt einen einheitlichen Binnenmarkt. Das, sagt der Historiker Joseph Jung, Herausgeber und Mitverfasser eines aktuellen Buchs über General Guillaume Henri Dufour, «entfesselt eine wirtschaftliche Dynamik, an der dank eines rasch wachsenden, auf privatwirtschaftlicher Basis gebauten Eisenbahnnetzes auch die Ostschweiz teilhaben wird.»

Doch noch ist es nicht so weit, denn der Widerstand konservativer Kreise ist enorm. Sieben Kantone formieren sich zum Sonderbund: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und das Wallis. Diesen Sonderbund gilt es aufzulösen, wenn nötig «unter Donner und Blitz», wie es der Solothurner Joseph Munzinger ausdrückt.

«Wir werden unsere Unordnungen erst bekommen»

Allerdings sind sich gerade die Ostschweizer Kantone stark des zu erwartenden Widerstands in der eigenen Bevölkerung bewusst. Während Appenzell Innerrhoden abseits bleibt, wappnet sich die St.Galler Regierung, indem sie die entscheidende, dreitägige Redeschlacht im Oktober von drei Jägerkompanien schützen lässt. Das freilich ist erst der Anfang. «Wir werden unsere Unordnungen erst bekommen, wenn Truppen aufgebothen werden», schreibt der Tagsatzungsgesandte Wilhelm Näff dem Churer Bürgermeister.

Wilhelm Matthias Näff. Bild: PD

Seine Befürchtungen fliessen ein in jene Aktionen, mit denen er, zusammen mit dem Thurgauer Kollegen Johann Konrad Kern, einen Krieg in letzter Minute abwenden will. Intensiv bemüht sich Näff um einen Kompromiss. Im zentralen Streitpunkt – der Frage, ob die Jesuiten in Luzern bleiben oder weggewiesen werden sollen – will er sogar den Papst entscheiden lassen. Das allerdings wollen die Sonderbundsvertreter nicht: Ihr eigenes Oberhaupt ist ihnen zu liberal.

Dufour: «Wirklich gross vor allem Volke»

Erfolglos allerdings verlaufen Näffs und Kerns Bemühungen dennoch nicht: Mit Guillaume Henri Dufour bringen sie für die Wahl ihres Generals jenen Kandidaten durch, der am ehesten Gewähr bietet für eine möglichst vorsichtige Kriegsführung. Als Dufour am 5. November 1847 in seinem zweiten Tagesbefehl die Truppen zu tadellosem Verhalten im Feld ermahnt, rühmt der St.Galler Militärdirektor Basil Ferdinand Curti im «St.Galler Boten» als «wirklich gross vor seiner Armee und vor allem Volke».

Zu diesem Zeitpunkt ist insbesondere St.Gallen bereits in die von Näff befürchtete Krise geschlittert. Vom 21. Oktober an kommt es bei der Einberufung der Truppen im Seebezirk, im Alttoggenburg und in Wil zu vehementem Protest und zu Meutereien; St.Gallen ruft Thurgauer und Zürcher Truppen zu Hilfe. Auch im katholischen Hinterthurgau gärt es, und in Mels im Sarganserland wird Kommandant Leonhard Bernold bei einbrechender Dunkelheit von der Menge persönlich beschimpft mit Rufen wie: «Reisst ihm den Schnauz aus!», «Es scheint, der Moment der Entscheidung für den Kanton St.Gallen sei herangekommen», schreibt Dominik Gmür, gerade von Dufour zum Divisionär ernannt, von Uznach nach St.Gallen, Zürich und Glarus.

Doch die Truppenaufgebote wirken, der Protest flaut ab. Teile der St.Galler Truppen werden wegen ihrer politischen Unzuverlässigkeit allerdings für nur begrenzt einsetzbar gehalten. Eine Delegation aus der Heimat, die sie besucht, stellt jedenfalls am 11. November fest: «Man wird schamroth und blau vor Ärger, wenn man sieht, welch erbärmliche Rolle unsere Infanterie spielt.»

Die wahren Prüfungen kommen erst

Zu diesem Zeitpunkt strebt der kurze, vom 3. bis zum 29. November dauernde Sonderbundskrieg einem ersten Höhepunkt zu. Die Truppen des Sonderbunds suchen sich im aargauischen Freiamt festzusetzen, werden dort aber von der St.Galler Scharfschützenkompagnie Custer und einer Jägerkompagnie des Appenzeller Bataillons Bänziger mit plötzlichem Feuer empfangen.

Schlacht bei Gisikon: eine kolorierte Lithografie von Joseph Martignoni. Bild: PD

Doch die wahren Prüfungen kommen erst, sie finden am 23. November statt, in den Schlachten bei Gisikon und Meierskappel. Bei Gisikon lauern die Truppen des Sonderbunds «überall in Wäldern und Gebüschen, hinter Hecken und Häusern wohl versteckt». Schon gegen Mittag verliert das Bataillon Bänziger seinen Anführer durch eine Verwundung am Oberarm, an der er zwei Tage später sterben wird. Entsetzt kauern seine Soldaten nun auf der Wiese. Erfolgreicher agiert der Thurgauer Brigadier Konrad Egloff, dessen Gesicht «leuchtete von Kriegslust und Eifer». Ein Generalstabsoffizier jedenfalls stellt fest, Egloff habe weit vorn «auch im heftigsten Kugelregen» ausgehalten.

Nicht weit entfernt, in Meierskappel, befehligen der St.Galler Jakob Ulrich Ritter und der Thurgauer Johann Isler je eine Brigade in jener entscheidenden Schlacht, die dann zur Einnahme Luzerns führt. Und obschon die Sonderbündler «aus vollen Lungen ein schauerliches Konzert zusammenbrüllten», reitet Oberst Ritter «wie ein Held durch allen Kugelregen durch, sein Leben im mindesten nicht ästimierend». Während ganz in der Nähe eine Kugel den einfachen Soldaten Christian Zogg aus Weite St.Galler Bezirk Werdenberg trifft – der fortan in seiner Heimat den Übernamen «Chuggla-Zogga» trägt. Er hat Glück und Unglück zugleich. Glück, weil er im Gefecht dem Bataillonsarzt praktisch vor die Füsse fällt. Und Unglück, weil ihn von da an namentlich bei Föhnwetter schreckliche, aber unerklärliche Schmerzen plagen.

Das letzte Opfer des Sonderbundskriegs

Die Militärärzte finden kein Projektil und erklären Zogg zum Simulanten, worauf der Bundesrat die Pension reduziert. Die Wahrheit ans Licht bringt erst Christian Zoggs Tod am 11. Februar 1891. Er hat eine Obduktion verlangt, und siehe da: Im Schädel stösst man auf eine plattgedrückte Kugel.

Der Bundesrat, immerhin, zeigt sich grosszügig diesem letzten Opfer des Sonderbundskriegs gegenüber, lässt Zoggs Hinterbliebenen 6000 Franken auszahlen und bewilligt der schwerkranken Witwe eine Pension.

Benutzte Literatur: Joseph Jung (Hg.): Einigkeit, Freiheit, Menschlichkeit – Guillaume Henri Dufour als General, Ingenieur, Kartograf und Politiker, NZZ Libro 2022. Erwin Bucher: Die Geschichte des Sonderbundskriegs, 1966. Werdenberger Jahrbuch 2017.

