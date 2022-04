Nur ein Gerücht: Beachvolleyball in Rorschach findet statt

In Olten findet in diesem Jahr kein Beachvolleyball im Stadtzentrum statt. Es fehlen Sponsoren. Nun halten sich in Rorschach Gerüchte, wonach auch die Hafenstadt von einer Absage betroffen ist. Die Veranstalter dementieren.

Tobias Haag 26.04.2022, 14.30 Uhr