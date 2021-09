Gerichtsurteil: Voralberger Familienvater verbreitet Kinderpornos

GERICHTSURTEIL «Rechtfertigen kann ich es nicht»: Vorarlberger Familienvater verbreitete Kinderpornos Ein 47-jähriger Familienvater verschickte während mehr als einem Jahr etliche Kinderpornos. Nun hat das Landesgericht Feldkirch den rückfälligen Sexualstraftäter zu einem Jahr Haft verurteilt. Christiane Eckert 24.09.2021, 18.25 Uhr

47-jähriger Sexualstraftäter erhält ein Jahr Haft für die Verbreitung von Kinderpornos. Bild: Keystone

Der 47-jährige Familienvater möchte nicht, dass die Öffentlichkeit seinem Prozess im Landesgericht Feldkirch beiwohnt, doch das Gesetz erlaubt den Ausschluss von Zuhörern nur unter gewissen Voraussetzungen. «Der Umstand allein, dass es sich um ein Sittlichkeitsdelikt handelt, reicht nicht aus», erklärt der Vorsitzende dem Arbeiter. Zur Sache selbst will dieser ohnedies nicht viel sagen. Ein Jahr und drei Monate lang schickte er diversen Personen Kinderpornos. Zu sehen waren Jugendliche unter 19, aber auch zahlreiche unmündige Darsteller, also Kinder, die noch nicht einmal das 14. Lebensjahr vollendet haben. Ein Mädchen befriedigt auf einem der Videos einen Mann oral, andere Fotos zeigen Kinder entweder bei sexuellen Handlungen oder die Kamera zoomt deren Geschlechtsorgane gross heran. Er selbst besass auch einiges, via Facebook machte das Bildmaterial die Runde.

Angeklagter will Therapie machen

Doch Facebook hielt die sexuelle Post nicht lange geheim, bald rückten die Fahnder zur Hausdurchsuchung an. Daraufhin gab der Mann die Vorwürfe zu, noch mehr, er gestand noch ein wesentlich weitreichenderes Fehlverhalten. «Ich kann versprechen, dass das nicht mehr passiert, ich entschuldige mich dafür. Rechtfertigen kann ich es nicht, aber ich werde jetzt eine Beratung in Anspruch nehmen», so der Angeklagte. Ihm sei klar, dass Kinder, die unfreiwillig zu Pornodarstellern werden, viel mitmachen und vermutlich nie wieder ein unbeschwertes Leben führen können. Er habe sich bereits über das Institut für Sozialdienste um eine Therapie bemüht, sagt er.

Trübes Vorleben

Ob dem Versprechen des Mannes geglaubt werden kann, ist offen. Es ist nicht sein erstes Sexualdelikt. In seiner Heimat sass der Mann bereits wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 2004 bis 2011 im Gefängnis. Damals war ein 17-jähriger Bub das Opfer. Der Häftling wurde mit einigen Monaten offener Bewährungsstrafe bedingt entlassen, doch offenbar war dies zu wenig Abschreckung. Auch «sexuelle Ausbeutung von Kindern» war strafrechtlich in der Vergangenheit einmal Thema. Dieses Mal geht es aufgrund des umfassenden Geständnisses mit einem Jahr unbedingter Haft aus. Der Strafrahmen reicht bis zu drei Jahren Haft. «Kinderpornografie gibt es nur aus dem Grund, weil danach verlangt wird, alles eine Frage von Angebot und Nachfrage», macht der Richter abschliessend klar, dass jeder Einzelne, der solche Bilder herunterlädt, mitschuldig ist am Leid der Kinder. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.