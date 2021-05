Gerichtsurteil Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer: Kantonsgericht St.Gallen lehnt Berufung eines 20-Jährigen ab Ein junger Mann hat drei Raubüberfälle mit einem Messer begangen. Zudem sprach das Kreisgericht St.Gallen den Schweizer wegen diverser Verkehrs- und Drogendelikte schuldig. Das Kantonsgericht wies seinen Antrag auf ein milderes Urteil vergangene Woche ab. Claudia Schmid 14.05.2021, 12.06 Uhr

Ein 20-Jähriger hat im Oktober 2019 zweimal einen Tankstellenshop in St.Gallen überfallen. Zuvor beging er als Minderjähriger einen Raubüberfall auf eine Apotheke. (Symbolbild) Mixa Co. Ltd. / MIXA

Ein 20-jähriger Schweizer wurde im August 2020 vom Kreisgericht St.Gallen zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, einer Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Es ordnete zudem die Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene an. Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Berufung und beantragte am Kantonsgericht eine Reduktion der Freiheitsstrafe und den Verzicht auf eine stationäre Massnahme.

Verkäuferin in Tankstellenshop bedroht

Der junge Mann hatte bereits im ersten Gerichtsverfahren zugegeben, dass er im Oktober 2019 innerhalb einer Woche in St.Gallen zweimal einen Tankstellenshop überfallen hatte. Er bedrohte jeweils mit einem Messer die Verkäuferin und forderte Bargeld. Beim ersten Überfall erbeutete er 1563, beim zweiten 980 Franken.

Zudem wurde ihm zur Last gelegt, er habe entgegen der ärztlichen Anweisung übermässig Medikamente eingenommen und zusätzlich Kokain und Marihuana konsumiert. Unter dem Einfluss der Substanzen verursachte er einen Brand, da er einen Rucksack mit Marihuana in den Backofen packte und ihn auf 275 Grad einstellte. Drogen konsumierter er nicht nur, sondern verkaufte sie auch. Hinzu kamen verschiedene Verkehrsdelikte. So fuhr er beispielsweise einen Roller unter Betäubungsmitteleinfluss, zu schnell und ohne Führer- und Fahrzeugausweis. Als er erwischt wurde, floh er vor der Polizei.

Der Beschuldigte hatte bereits als Minderjähriger einen Raubüberfall begangen. Damals war der Tatort eine Apotheke, da er an Medikamente kommen wollte. Auch in diesem Fall war er mit einem Messer bewaffnet. Für diese Straftat hatte ihn bereits die Jugendanwaltschaft verurteilt.

Unter Wahn- und Panikattacken gehandelt

Der 20-Jährige, der sich im vorzeitigen Strafvollzug befindet, gab an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen ruhig und besonnen Auskunft. Er bestätigte, dass bei ihm ADHS diagnostiziert wurde, er bereits in der Kindheit verhaltensauffällig war, Therapien besuchte und Medikamente erhielt. In der Oberstufe begann er zunächst Cannabis zu rauchen. Bald kamen Kokain, Heroin und Amphetamine hinzu. Er habe täglich und intensiv alle möglichen Substanzen konsumiert, erzählte er.

Durch den Konsum der Betäubungsmittel sei er an einen Drogenhändler geraten, der ihn dazu animiert habe, selber zu dealen. Irgendwann habe er bei ihm ständig Schulden und deshalb Angst vor Repressionen gehabt. So sei er auf die Idee gekommen, den Tankstellenshop zu überfallen. Bei den Straftaten sei er jeweils in einem Ausnahmezustand gewesen. Auch an den Brand könne er sich nur schwammig erinnern. Er wisse nur noch, dass er aus Furcht, man könnte das Marihuana bei ihm finden, eine Panikattacke gehabt habe.

Gutachter spricht von hoher Rückfallgefahr

Der vorsitzende Richter sprach den jungen Mann auf ein psychiatrisches Gutachten an, in dem der Verfasser zum Schluss kam, dass beim Beschuldigten eine hohe Rückfallgefahr bestehe. Um sie zu bannen, brauche es eine stationäre Massnahme mit einem engen Setting und einer gewissen Intensität.

Er habe grosse Mühe, sich unter Zwang an eine Situation anzupassen, antwortete der 20-Jährige. Deshalb könne er sich unter keinen Umständen eine stationäre Massnahme vorstellen. Er habe in den letzten Monaten im Gefängnis viel Zeit gehabt, sein bisheriges Leben zu überdenken. Ihm sei bewusst, dass er die Drogensucht überwinden müsse. Den Weg in ein drogen- und straffreies Leben finde er aber nicht über eine stationäre Massnahme, sondern über eine ambulante Drogen- und Psychotherapie sowie Bewährungshilfe.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es wies die Berufung ab und bestätigte damit den Entscheid der Vorinstanz.