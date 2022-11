Lattenzaundrama: Streit zwischen Nachbaren geschlichtet

Gerichtsurteil Ein Happy End für das Lattenzaundrama: Streit zwischen Seniorin und ihren Nachbarn ist nach einem Jahr geschlichtet – doch die Grundsatzfrage bleibt ungeklärt Vor dem Kreisgericht in Mels hatte sich eine Seniorin zu verantworten, die einen Zaun zum Nachbargrundstück herausgerissen hat. Nach einem fast einjährigen Streit erzielte die Justiz nun einen Abgang in Minne. Reinhold Meier 20.11.2022, 17.00 Uhr

Die Seniorin hat den Lattenzaun des Nachbars in einer Nacht- und Nebelaktion durch einen Maschendrahtzaun ersetzt. Bild: Walter Schwager

Die Geschichte spielt in einer kleinen Gemeinde, die für sprichwörtliche Dickschädel einen gewissen Ruf erworben hat. In diesem Fall krachten die Köpfe zweier Damen aufeinander. Zu einem einfachen Gespräch ist es von beiden Seiten aus nie gekommen.

Als Hauptdarstellerin im Streit darf eine bisher unbescholtene Seniorin gelten, die sich ihrem Achtzigsten nähert. Sie wohnt seit Jahrzehnten an einem idyllischen Plätzchen am Dorfrand. Mit der Zeit entwickelte sich das Gebiet zu einem hübschen Wohnquartier mit lockerer, doch zunehmender Bebauung. Platz und Aussicht nahmen ab. So erwachte der Revierinstinkt.

Handwerkliche Nacht- und Nebelaktion

Ihr Nachbar stellte eines Tages einen Lattenzaun auf die Grundstücksgrenze, dort, wo einst eine Blumenrabatte die Grenzlinie schmückte. «Ich wusste schon, dass er einen Zaun macht, aber doch nicht so einen», ärgert sich die Frau vor dem Richter. Er sei blickdicht gewesen und in massive Betonsockel eingelassen, die sich auch noch auf ihrem Grundstück befunden hätten. Das wollte sie nicht dulden.

Als der Nachbar später auszog, schien die Gelegenheit günstig. Sie bot ihre Schwester auf, dann schritt das Duo zur Tat. Mit Hammer und Bohrmaschine bewaffnet, kappten die handwerklich versierten Damen den Sichtschutz und versorgten ihn. Ebenso fachgerecht erstellen sie ersatzweise einen Maschendrahtzaun, verankert zwar in den ominösen Betonsockeln, doch Hauptsache, die Sicht war wieder frei.

Beide reichen sich die Hände

Eine Woche später zog jedoch eine Familie mit Kindern zu. Die junge Hausfrau hatte dem Vormieter im Vorfeld die Kosten für den Lattenzaun erstattet und 600 Franken bezahlt. Doch beim Einzug war der Zaun weg, darum wollte die Frau das Geld nun von der Rentnerin zurück. Die aber dachte nicht daran. Die Kontrahentin schaltete ihren Rechtsschutz ein, der ein saftiges Schreiben aufsetzte. Die Seniorin holte sich Rat beim Hauseigentümerverband, der empfahl, auf keinen Fall zu zahlen. Es folgten eine Anzeige, ein Strafbefehl wegen Aneignung und Sachbeschädigung, eine Einsprache und zuletzt die Verhandlung vor Gericht. Vorher mal miteinander reden: Fehlanzeige.

Doch vor Gericht schien nach einer Stunde plötzlich eine Einigung möglich, auch dank des umsichtigen Richters. Das Vergleichsangebot lautete auf Erstattung der 600 Franken durch die Seniorin, zuzüglich 100 Franken sowie einer mündlichen Entschuldigung für die Umtriebe. Dafür zieht die Gegenseite ihre Anzeige zurück. Die Verfahrenskosten von 1550 Franken werden zur Hälfte der Angeklagten auferlegt, zur anderen Hälfte dem Staat. Beide Seiten gaben sich, wenn auch etwas schmallippig, das Jawort, gleich unterschriftlich besiegelt – und flugs war das Verfahren eingestellt. So geht die Seniorin ohne Vorstrafe in ihren Lebensabend, während die Familie demnächst an einen ruhigeren Ort zügelt.

Pointe krönt Posse

Die Frage, ob der Zaun tatsächlich auf fremdem Grundstück stand, blieb ungeklärt, weil das im Strafverfahren keine Rolle spielt. Juristisch Versierte dürfte der Fall gleichwohl erheitern, gilt doch im Blick auf das abgrenzende Corpus Delicti, den Zaun, das sogenannte «sachenrechtliche Akzessionsprinzip».

Demnach gehören Gegenstände, die mit dem Boden fest verbunden sind, prinzipiell dem Grundeigentümer, nicht etwa dem Mieter, der sie errichtet hat, wie beispielsweise einen Swimmingpool im Garten oder eben einen einbetonierten Zaun. Kurz, der Zaunaufsteller hat in Wahrheit dem Hauseigentümer unwissentlich einen Zaun geschenkt und ihn dann verkauft, obwohl er ihm gar nicht gehörte. Diese Pirouette erwartet noch ihre juristische Klärung.