Gerichtsprozess Nach Tod seiner Geliebten: Kreisgericht spricht Chefarzt von fahrlässiger Tötung frei – «ein Schuldspruch kann nicht aufgrund von Spekulationen erfolgen» Eine 32-jährige Ärztin, die während oder nach intensiven Sexspielen verstarb, und ein Chefarzt, der auf Wiederbelebungsversuche verzichtete. Vor dem Kreisgericht St.Gallen stellt sich die Frage: Tragischer Tod oder fahrlässige Tötung? Noemi Heule Aktualisiert 17.03.2021, 20.11 Uhr

Dem Tod der 32-jährigen Frau gingen unter anderem Fesselspiele voraus. Bild: Lightfieldstudios

Der Abend startete unverfänglich. Und er nahm in der Version des Angeklagten auch einen unverfänglichen Lauf, nachdem seine Geliebte am 11. August 2015 kurz nach 18 Uhr in St.Gallen eintraf. Die beiden starteten mit Champagner, plauderten, duschten gemeinsam, wechselten ins Schlafzimmer, wo das Fesselspielzeug bereits bereitlag. Diese Version zeichnet ein Chefarzt am Mittwoch vor dem Kreisgericht St.Gallen. Er muss sich wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfe verantworten. Denn für die Frau endete das Rendez-vous mit dem Tod.

Das Nylonband habe das Liebespaar nur kurz gebraucht. «Die Fesselung findet ohnehin im Kopf statt», sagt der 55-Jährige. Dem lauen Augustabend gingen fünf Treffen und eine rege Whatsapp-Korrespondenz voraus. Dabei habe man sich auch über die erotisierende Wirkung von Fesselspielen ausgetauscht. Die Realität habe mit dieser Vorstellung nicht mithalten können, die beiden hätten einfach Sex gehabt. Gewaltbetont sei der Sex «null» gewesen. Er sagt: «Es ging beiden die ganze Zeit sehr gut.»

Plötzlich tot?

Der Angeklagte führt aus, wie er später weggedämmert sei. Wie er aufwachte und die Frau nicht neben ihm lag. Wie er sie zusammengeklappt über der Balkonbrüstung vorfand. Ohne Puls, mit violetten Lippen und Schaum vor dem Mund. «Ich habe in meinem Leben schon viele Tote gesehen», sagt er. Eine Reanimation oder ein Notruf sei nicht mehr nötig gewesen. Stattdessen rief er die Stadtpolizei an. «Ich habe Besuch aus Italien», sagte er gemäss Polizeiprotokoll, «jetzt ist die Frau tot.»

Er habe mit dem Ableben nichts zu tun gehabt, betont er im historischen Kreisgerichtssaal, zu dem die Medien keinen Zutritt erhalten. Er ist der Einzelrichterin, dem Angeklagten und den Parteien inklusive Vertretern vorbehalten. Dazu gehört auch der Vater des Opfers, ein geknickter Mann, den Blick auf dem Weg zum Gerichtssaal zu Boden gerichtet. Für die Verhandlung ist er eigens aus Sizilien angereist. Die Medien dagegen können der Verhandlung nur als Hörspiel im Nebenraum verfolgen. Im Hintergrund plätschert die Stimme der Simultandolmetscherin dahin.

Hämatome und Kratzer zeugen von Gewalt

In der Anklageschrift findet sich eine andere Version des Geschehens. Die Staatsanwaltschaft schreibt darin von intensiver, gewaltbetonter sexueller Betätigung über mehrere Stunden. «Sie liebten sich in verschiedenen Stellungen während mehrerer Stunden», heisst es in ungewohnt blumiger Wortwahl, wobei der Beschuldigte das Opfer «hart anfasste», was deutliche Spuren an Armen, Beinen und am Oberkörper in Form von Hämatomen und Kratzern hinterlassen habe. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass die Frau während der Sexspiele verstorben ist.

Dieses Szenario unterstreicht der Staatsanwalt auch vor Gericht, der die Version des Beschuldigten mit zahlreichen Fragezeichen versieht. Was in der «Liebesnacht» genau vorgefallen sei, diese Frage könne die Staatsanwaltschaft nicht beantworten.

«Der Fall lässt viel Raum offen für Spekulationen.»

Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Mann den Tod fahrlässig in Kauf genommen hat. Der gewaltbetonte intensive Sex, hohe Temperaturen, keine Flüssigkeitsaufnahme, verbunden mit dem Untergewicht der 32-Jährigen; all dies hätte für einen Arzt Anzeichen für eine mögliche Lebensgefahr sein müssen, so der Staatsanwalt. Und:

«Der Tod wäre vermeidbar gewesen.»

Keine Wiederbelebungsversuche

Er legt dem Angeklagten insbesondere zur Last, dass er auf Wiederbelebungsversuche verzichtete. Dies, obwohl Totenflecken als Zeichen eines sicheren Todes fehlten.

«Als Arzt hätte er zumindest den Versuch unternehmen müssen, die Frau zu reanimieren.»

Die Staatsanwaltschaft fordert wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfe eine bedingte Geldstrafe von 240 Tagessätzen à 650 Franken. Zudem soll der Arzt eine Busse von 6500 bezahlen. Der Verteidiger fordert einen vollumfänglichen Freispruch. Es gebe keinen Hinweis für eine todesursächliche Gewaltanwendung. Es sei vielmehr ein tragischer Todesfall.

Familie brachte Prozess ins Rollen

Für die beiden Vertreter der Privatkläger ist dagegen klar: Der Beschuldigte habe etwas vertuschen wollen. Nur deshalb habe er zuerst aufgeräumt, die Champagnergläser ausgewaschen und das Sexspielzeug weggeräumt, bevor er die Polizei alarmierte. Sie führen weitere gerichtsmedizinische Befunde ins Feld. Die Opferfamilie gab mehrere Privatgutachten in Auftrag, die unter anderem eine angeblich überhöhte Dosis von Gamma-Hydroxybuttersäure, kurz GHB, im Blut des Todesopfers vorfanden. Ein Stoff, der im Körper natürlich vorkommt, aber auch als Partydroge oder sogenannte K.-O.-Tropfen bekannt ist. Auf diesen zusätzlichen Erklärungsversuch geht das Gericht nicht ein.

Die externen Gutachten sind nur ein Teil der Bemühungen, welche die Opferfamilie, allen voran der Vater – selbst Gerichtsmediziner – unternommen hat, um den Tod der Tochter aufzuklären. Nach der folgenschweren Augustnacht 2015 ging die Staatsanwaltschaft von einem natürlichen Tod aus. Die Familie machte Druck und setzte die Ermittlungen in Gang, wie der Opfervertreter vor Gericht ausführt. «Ohne die Hartnäckigkeit der Familie wäre es nicht zur Untersuchung und zur Anklage gekommen.» Der Verteidiger dagegen sagt: «Die Staatsanwaltschaft kapitulierte vor den Privatklägern.»

Dass sie dies nicht tut, zeigte die Einzelrichterin mit dem Urteil: Sie spricht den Chefarzt sowohl von der fahrlässigen Tötung als auch von der unterlassenen Nothilfe frei. Auch sie nennt den Todesfall einen tragischen Vorfall, es gebe aber keine Beweise für eine Schuld des Angeklagten. Seine detailreichen Aussagen seien glaubhaft. «Die tatsächliche Todesursache bleibt leider ungeklärt.» Darüber könne man nur spekulieren; «ein Schuldspruch kann aber nicht aufgrund von Spekulationen erfolgen».