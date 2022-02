Zwei Algerische Flüchtlinge raubten Autos im Vorarlberg aus

Landesgericht Zwei Algerier wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in Feldkirch verurteilt Zwei Männer im Alter von 17 und 27 Jahren mussten sich wegen verschiedener Delikte vor Gericht verantworten. Beide erhielten einen negativen Asylbescheid der Schweiz. Christiane Eckert 03.02.2022, 12.11 Uhr

Die Täter überprüften, ob Autos abgeschlossen waren und brachen dann ein. Symbolbild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

«Jung, männlich, alleinstehend, kein Geld, negativer Asylbescheid, in der Schweiz untergebracht», so fasst der Staatsanwalt jene zusammen, die im Dezember 2021 in Schweizer Grenznähe im Vorarlberger Unterland auf Beutetour gingen. Lustenau, Höchst, aber auch andere Gemeinden wurden immer wieder von Gruppierungen heimgesucht, die auf die gleiche Art und Weise versuchten, ihre Finanzen aufzubessern. Zu dieser Gruppe gehören auch jene zwei algerischen Angeklagten im Alter von 17 und 27 Jahren, die sich wegen gewerbsmässigen Diebstahls vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten mussten. «Im Dezember wurde ich alle paar Tage von der Polizei wegen gleichartiger Vorfälle angerufen», erinnert sich der Staatsanwalt an die Zeit der Diebesserie.