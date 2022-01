Gerichtsfall Wegen vieler kleinerer Delikte: Obdachloser erhält 32 Monate unbedingt Ein 31-jähriger Thurgauer stand wegen Raub und rund 40 weiterer Delikte vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Weil er innerhalb kurzer Zeit seinen Job und seine Wohnung verlor, wurde er obdachlos. Aus Not brach er in leere Wohnwagen ein und stahl. Christof Lampart Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte lebte auf der Strasse, als er mit seinen Straftaten begann. Bild: Tobias Hase / dpa

Es war ein «komischer» Fall, der am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verhandelt wurde. Einer, der davon handelte, dass ein Mann in der Vergangenheit sein Leben nicht auf die Reihe gebracht hatte. Und auch an diesem für ihn doch so wichtigen Tag schien irgendetwas zu verhindern, dass der nicht mehr ganz so junge Mann so etwas wie Konstanz an den Tag legte.

Angeklagter verpasste das Urteil

Der 31-Jährige gab sich bei der richterlichen Befragung zwar umgänglich und räumte praktisch alle Anklagepunkte, ohne zu zögern und mit klarer Stimme, ein. Doch als der Prozess hätte beginnen sollen, fehlte er noch. Und als am Nachmittag das Urteil verlesen wurde, fehlte er auch. Als er an die Tür des Gerichtssaals klopfte, hatte der Richter schon das Verdikt verkündet: zweiundreissig Monate unbedingt wegen eines Raubs und gewerbsmässigen Diebstahls, Sachbeschädigung, geringfügiger Vermögensdelikte, Hausfriedensbruchs sowie wegen Übertretungen gegen das Personenbeförderungs- und des Betäubungsmittelgesetzes – alles mehrfach. Zu guter Letzt lenkte er unter Drogen (Cannabis / Alkohol 1,8 Promille) und ohne Führerausweis ein Auto. Zusätzlich zum Freiheitsentzug muss der mehrfach Beschuldigte eine Busse von 4000 Franken (oder 40 Tage Haft) bezahlen. Hinzu kommen Untersuchungs- und Verfahrenskosten von über 27’000 Franken sowie Anwaltskosten von 11’500 Franken, die der Mann zurückzahlen muss, sollte er irgendwann dazu in der Lage sein.

Notdurft im Wohnwagen erledigt

Der Angeklagte wuchs in Heimen und bei einer Pflegefamilie auf, begann mehrere Ausbildungen, schloss aber keine davon ab. Er jobbte bei Firmen und lebte, als er seine letzte Arbeitsstelle und die Wohnung verloren hatte, auf der Strasse. Die Mehrzahl der Delikte ergaben sich daraus, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hatte und keiner geregelten Arbeit nachging. In der Not brach er in der Winterzeit in leerstehende Wohnwagen in Campingplätzen ein, um an einem warmen Ort zu übernachten. Der Beschuldigte erklärt vor Gericht:

«Das waren eher spontane Entscheide. Ich suchte eine Stelle, wo ich mich ungestört hinlegen konnte»

Mal klaute er zwei Flaschen Bier aus einem Kühlschrank, dann drei Franken aus einer Spardose oder Lebensmittel und Geld aus einem Hoflädeli. Keine grossen Sachen im Einzelnen, doch durch die Regelmässigkeit der Delikte war die Gewerbsmässigkeit gegeben. «Sie haben Ihren Lebensunterhalt mehrheitlich deliktisch bestritten», urteilte der Richter, der kein Verständnis dafür hatte, dass der Beschuldigte seine Schlafstätten oft in Unordnung zurückgelassen habe. Das Chaos habe teilweise darin gegipfelt, dass der Angeklagte seine Notdurft in den Räumen verrichtet habe, ohne sie zu entsorgen. Diese «störende Verschmutzung» werfe kein gutes Licht auf ihn, so der Richter an die Adresse des Beschuldigten, da es «da sicherlich auch ganz andere Möglichkeiten gegeben hätte».

Pfefferspray gegen eine Beklaute eingesetzt

Schlecht war auch sein Einfall gewesen, im November 2017 aus einem unverschlossenen Auto in Frauenfeld zwei Portemonnaies zu stehlen. Denn als er von der Besitzerin gestellt wurde, setzte er auf der Flucht einen Pfefferspray ein, um die Frau auf Distanz zu halten – was ihm nun die Anklage wegen räuberischen Diebstahls einbrachte. Der Richter sah den Raub als «unbestritten» an, urteilte jedoch, dass die Schwere des Vergehens im Rahmen der gesetzlichen Bandbreite «im untersten Bereich» anzusiedeln sei. Für Raub sieht das Gesetz eine Strafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren vor; der Beschuldigte bekam 7 Monate aufgebrummt.

Der Gerichtsprozess fand im Bezirksgericht Frauenfeld statt. Bild: Reto Martin

Zwar könne man das Ganze unter «viele Delikte, aber geringe Summen» zusammenfassen, doch die hohe Zahl der Delikte fiel dem Mann bei der Strafmass Festsetzung nun auf die Füsse. Ihm zugutegehalten wurde hingegen, dass er mit der Anklage offen kooperierte und auch Delikte zugab, von denen die Staatsanwaltschaft nichts wusste, weshalb seine Aussagen als durchwegs glaubhaft eingestuft wurden.

Vorzeitiger Haftantritt abgelehnt

Wegen seines langen Vorstrafenregisters hatte der Staatsanwalt dem Mann vorgeschlagen, den vorzeitigen Strafvollzug anzutreten. Dann hätte er ein Dach über dem Kopf gehabt – und hätte vom Begehen weiterer Straftaten abgehalten werden können. Dies habe der Mann aber abgelehnt und stattdessen in Freiheit weiter delinquiert. Dies führte dazu, dass er regelmässig, wann immer die Strafverfolgung ihn anklagen wollte, schon wieder neue Straftaten begangen hatte. Auch während der laufenden Untersuchungen zum Prozess machte der 31-Jährige munter damit weiter. Das Treiben endete erst vor gut zwei Monaten, als der Mann sich in die Klinik Münsterlingen einweisen liess.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen