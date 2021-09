Bub mit Autismus beschimpft: Kantonsgericht bestätigt Urteil

GERICHTsfall Streit ums Autoradio: Kantonsgericht bestätigt Geldstrafe wegen der Beschimpfung eines Buben Ein Mann wehrte sich gegen den Vorwurf, er habe einen Buben mit Autismus beschimpft. Das Kantonsgericht St.Gallen hat seine Berufungsklage abgewiesen. Claudia Schmid 12.09.2021, 20.10 Uhr

Die Lautstärke des Autoradios störte einen autistischen Bub und seine Mutter, worauf der Chauffeur wütend wurde. Dusanpetkovic / iStockphoto

Das Kreisgericht St.Gallen hatte den Schweizer im Sommer letzten Jahres wegen Beschimpfung schuldig gesprochen und ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 50 Franken sowie einer Busse von 300 Franken verurteilt. Gegen diesen Entscheid legte er Berufung ein, weshalb das Kantonsgericht den Fall neu beurteilte.

Streit zwischen Chauffeur und Mutter

Laut Anklageschrift fuhr der Beschuldigte zum Wohnort des achtjährigen Schülers, den er im Auftrag seines Arbeitgebers in eine Sonderschule bringen sollte. Bei der Ankunft lief das Autoradio, weshalb das Kind beim Einsteigen ins Auto zu schreien begann, da es aufgrund seiner Krankheit keinen Lärm erträgt.

Die Mutter gab später zu Protokoll, der Chauffeur sei wütend geworden und habe mehrmals «huärä scheiss Behinderte, i bi de Chef i mim Auto» gesagt. Dann habe er sich zum Kind gedreht und die Arme hochgerissen. Der Bub sei völlig eingeschüchtert aus dem Auto gesprungen. Als die Mutter den Schülerthek und die Jacke des Kindes aus dem Schulbus nahm, soll der Beschuldigte zur Mutter gesagt haben, dass sie abhauen solle und dass man solche Leute lebendig verbrennen sollte.

Die Tatsachen völlig verdreht

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht erklärte der Beschuldigte, es sei tatsächlich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und der Mutter des Kindes gekommen. Jedoch habe sich der Vorfall keineswegs so abgespielt, wie er später völlig verdreht wiedergegeben worden sei. Die Vorwürfe der Mutter entsprächen nicht der Wahrheit. Die Worte, die sie ihm in den Mund gelegt habe, habe er niemals gesagt. Richtig sei, dass er mit dem Kind abgemacht habe, es dürfe beim Einsteigen das Autoradio ausschalten. Auch habe er zur Mutter gesagt, in seinem Auto bestimme er, wann und wie laut er Radio höre.

Es sei gut möglich, dass er während des Disputs vor sich hin geflucht habe und die Worte «hüara scheiss» gebraucht habe; jedoch ganz sicher nicht in dem ihm vorgeworfenen Zusammenhang. Auch entspreche es nicht der Tatsache, dass der Bub selber aus dem Auto gesprungen sei. Vielmehr habe ihn die Mutter herausgezerrt. Möglicherweise habe er in diesem Moment so etwas gesagt wie «Dann hau doch ab». Dafür entschuldige er sich auch. Eine Beschimpfung seien diese Worte aber nicht.

Verteidigung fordert Freispruch

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Kern eines Streites sei in den meisten Fällen, dass nicht nur nette Worte fallen würden. Dies bedeute aber noch lange nicht, dass sie den Tatbestand der Beschimpfung erfüllten. Sein Mandant bestreite ausdrücklich, dass er die ihm vorgeworfenen Sätze gesagt habe. Ausgangspunkt des Disputs sei gewesen, dass er von der Mutter heftig verbal angegriffen worden sei. Sein Mandant habe sich darauf gegen ihre grenzüberschreitenden Belehrungen gewehrt.

Ausser den Beteiligten könne niemand wissen, was sich an diesem Morgen zugetragen habe. Hier handle es sich um einen Fall, bei dem Aussage gegen Aussage stehe. Dies habe auch die Vorinstanz richtig erkannt. Jedoch schliesslich mit ihrem Schuldspruch den Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» verletzt.

Kantonsgericht weist Berufungsklage ab

Das Kantonsgericht wies die Berufungsklage ab und bestätigte den Entscheid der Vorinstanz. Diese hatte in der Urteilbegründung erklärt, der Beschuldigte lasse in seinen Aussagen kein Verständnis für das achtjährige Kind und seine besonderen Bedürfnisse erkennen. Er berufe sich immer nur auf die Abmachungen, die er von sich aus mit dem Buben getroffen habe.

Das Gericht erachte es als erwiesen, dass er die Beschimpfung tatsächlich geäussert habe. Die Kosten des Berufungsverfahrens, die 2700 Franken betragen, muss der Beschuldigte bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.