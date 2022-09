Gerichtsfall Mann bedroht Ehefrau mit dem Tod: Das Kreisgericht St.Gallen spricht ihn schuldig Ein zweifacher Vater hat sich der häuslichen Gewalt schuldig gemacht. Zu den Tatzeiten soll er unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Nun hat er eine Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Busse erhalten. Claudia Schmid 30.09.2022, 11.04 Uhr

Der Beschuldigte hat seine Ehefrau mehrfach geschlagen. Dabei soll er unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft klagte den 32-jährigen Familienvater wegen einfacher Körperverletzung, mehrfacher Drohung, Nötigung, wiederholter Tätlichkeiten, geringfügiger Vermögensdelikte und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes an. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten und eine Busse von 2000 Franken. Zudem sei eine ambulante Suchttherapie anzuordnen.

Beschuldigter ist teilgeständig

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erzählte der Beschuldigte, dass er sich zurzeit für einen Drogenentzug in einer psychiatrischen Klinik befinde. Er gab zu, seine Ehefrau in einer Auseinandersetzung im März 2022 heftig geschlagen zu haben, sodass sie dadurch stürzte. Allerdings verneinte er, sie gewürgt oder mit dem Tod bedroht zu haben. Die Frau konnte schliesslich flüchten und bei der Nachbarin um Hilfe rufen. Darauf zerrte er sie wieder zurück in die gemeinsame Wohnung. Das Opfer erlitt laut Anklageschrift an verschiedenen Körperstellen schmerzhafte Spuren durch die Misshandlung.

Bereits im Herbst 2021 soll der Beschuldigte seine Ehefrau gewürgt und ihr gesagt haben, er bringe sie um. Zu diesem Vorfall erklärte er, dazu könne er nichts sagen, weil er sich nicht erinnere. Er wisse nur noch, dass sie ein Brotmesser in die Hand genommen und ihn geschubst habe. Der vorsitzende Richter hielt dem Mann auch vor, er habe seiner Frau gesagt, sie dürfe der Polizei nichts von seinen tätlichen Übergriffen und seinem Drogenkonsum erzählen, weil ihr sonst die Kinder weggenommen würden. Es sei möglich, dass er so etwas gesagt habe, lautete die Antwort.

Zwangsmassnahmen weiterführen

Die Staatsanwältin erklärte in ihrem Plädoyer, dass sich die Privatklägerin bei der Polizei gemeldet habe, um Hilfe wegen häuslicher Gewalt zu erhalten. Sie habe berichtet, Grund für die Auseinandersetzungen sei die starke Eifersucht ihres Mannes. Es sei nur dem Zufall zu verdanken, dass das Opfer bei den tätlichen Übergriffen nicht schwerer verletzt worden sei.

Sie beantragte, dass die Zwangsmassnahmen, die im April dieses Jahres angeordnet wurden, bis zu einem rechtsgültigen Urteil aufrechterhalten bleiben. Dabei ging es unter anderem um Bewährungshilfe, Drogenabstinenzkontrollen, Therapiebesuche und das Verbot, sich der Ehefrau und den Kindern auf weniger als 200 Metern zu nähern. Zur Überwachung dieser Anordnung hatte der Beschuldigte eine elektronische Fussfessel zu tragen.

Unter dem Einfluss von Drogen

Der Verteidiger verlangte Freisprüche vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung und der Nötigung. Für die restlichen Anklagepunkte sei er schuldig zu erklären und mit einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten und einer Busse von 800 Franken zu bestrafen. Sein Mandant sei zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen gestanden und erinnere sich deshalb nur lückenhaft an die Geschehnisse.

Auch die Privatklägerin habe den Sachverhalt alles andere als detailliert geschildert. Die erlittenen Hämatome seien laut Gutachten nur oberflächlich gewesen und in wenigen Tagen abgeheilt. Damit sei der Tatbestand der Körperverletzung nicht erfüllt. Sein Mandant habe Schuldgefühle gegenüber seiner Frau und sich auch mehrfach entschuldigt. Das Unrecht seiner Taten sehe er ein, was sich strafmildernd auswirken müsse. Er stehe vor ungewisser Zukunft, da er wegen der Straftaten seine Arbeit verloren habe und die Ehe unwiederbringlich gescheitert sei.

Suchtbehandlung steht im Vordergrund

Das Kreisgericht St.Gallen fällte lediglich einen Freispruch vom Vorwurf der Nötigung. In allen anderen Anklagepunkten sprach es den türkischen Staatsangehörigen schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, wobei diese zu Gunsten einer ambulanten Massnahme aufgeschoben wird. Zudem muss er eine Busse von 1000 Franken bezahlen.

Das Gericht ordnete Bewährungshilfe an und entschied, dass die früher ausgesprochenen Weisungen wie Drogenabstinenzkontrollen und Therapiebesuche vorerst weitergeführt werden. Hingegen sei das Rayon- und Kontaktverbot sowie die Pflicht zum Tragen von elektronischen Fussfesseln sofort aufzuheben. Für den Beschuldigten gehe es nun in erster Linie darum, von den Drogen wegzukommen, damit es nie wieder zu ähnlichen Straftaten komme, betonte der vorsitzende Richter.