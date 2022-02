Gerichtsfall Für Videospiele und Ausflüge in den Europapark: Thurgauer Sekretärin langte 61 Mal in die Firmenkasse Sie besass das Vertrauen des Chefs – und nutzte es schamlos aus. Eine Thurgauerin zweigte binnen neun Jahren knapp 200’000 Franken aus der Firmenkasse ab. Nun stand sie in Frauenfeld vor Gericht. Christof Lampart Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.15 Uhr

Die 46-Jährige wurde der ungetreuen Geschäftsführung in Bereicherungsabsicht und der Urkundenfälschung angeklagt. Bild: Donato Caspari

Eigentlich fehlte es der Familie an nichts. Sowohl die Frau als auch der Mann verfügten über ein solides Einkommen – doch die Gier war nun einmal grösser. Im Zeitraum zwischen Mai 2010 und April 2019 überwies die heute 46-jährige Thurgauerin in einundsechzig Tranchen fast 200’000 Franken vom Firmen- auf ihr Privatkonto.

Dies funktionierte deswegen so lange, weil sie in der kleinen Firma nicht nur als Buchhaltungs-, Sekretariats- und Büroangestellte den Überblick über alle Finanztransaktionen hatte, sondern auch das volle Vertrauen des Firmenchefs besass. In diesem Vertrauen erhielt sie von ihm Zugriff auf das gesamte E-Banking der Gesellschaft. Mit dieser Vollmacht ausgestattet zahlte die Frau nicht nur sämtliche Rechnungen der Gesellschaft und kontrollierte die Debitoreneingänge – sie bereicherte auch sich selbst am Firmenvermögen.

Sie überwies sich selbst fast 200’000 Franken

Deshalb stand die 46-Jährige nun am Donnerstagvormittag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, wo sie der mehrfachen ungetreuen Geschäftsführung in Bereicherungsabsicht und der Urkundenfälschung angeklagt wurde. Für die Begehung ihrer kriminellen Taten verfasste die Frau jeweils Sammelbelastungen, bei der die oder der Begünstigte nicht direkt ersichtlich war – und überwies so insgesamt 192’470 Franken auf ihr eigenes Konto oder auf das Konto ihres Ehemannes.

Auf den Sammelbelastungsbelegen notierte sie, meist von Hand, einen Begünstigten, entsprechende Buchhaltungskonten und einen Zahlungsgrund, welche alle nicht den Tatsachen entsprachen. Bei den notierten Begünstigten handelte es sich meist um echte Geschäftspartner; als Zahlungsgrund vermerkte sie beispielsweise Rückzahlungen an Kunden oder Reparaturen und Aufwendungen.

Sie stahl aus «rein egoistischen» Gründen

Da die Frau von Anfang an vollumfänglich geständig war und auch die Zivilforderung der geschädigten Firma in der Höhe von 200’000 Franken anerkannte, konnte das Verfahren verkürzt durchgeführt werden. Das Gericht verurteilte die Frau zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zweiundzwanzig Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren. Doch damit ist das Ganze für die Schuldige noch lange nicht ausgestanden.

Neben den Untersuchungs-, Gerichts- und Anwaltskosten von rund 9300 Franken muss sie auch die Schulden abstottern. «Ich zahle jeden Monat 500 Franken zurück», erklärte sie, und fügte leise hinzu, «es war falsch, es tut mir leid.» Begangen hatte sie die Straftaten, «um Rechnungen zu zahlen». Dass diese nicht in die Kategorie lebensnotwendig fielen, war jedoch mühelos offensichtlich, denn mit dem Geld wurden unter anderem Ausflüge in den Europapark, Videogames oder Konzerteintritte finanziert. Die Staatsanwaltschaft brandmarkte denn auch die Beweggründe und das Verhalten der Frau in der Anklageschrift als «rein egoistisch».

