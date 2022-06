Kreisgericht Wil Frau schlägt ihren Ehemann mit einer Wodkaflasche bewusstlos: Opfer entkommt nur knapp dem Tod Eine 39-jährige Frau schlug im Alkoholrausch ihrem Ehemann mit einer Wodkaflasche auf den Kopf. Der Mann hatte bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und kann von Glück sprechen, nach diesem Vorfall noch am Leben zu sein. Die Beschuldigte erhält eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Christof Lampart Jetzt kommentieren 15.06.2022, 12.06 Uhr

Trotz des Vorfalls hat sich das Ehepaar mittlerweile wieder vertragen.

Als sie ihrem Mann an jenem verhängnisvollen Tag im September 2021 in ihrer Wiler Wohnung eine zu dreiviertel volle Flasche Wodka der Marke Gorbatschow über den Schädel zog, war die temperamentvolle Slowakin bereits sternhagelvoll. Schon am Vorabend hatte sie zur Flasche gegriffen – wie so oft, wenn es Stress in ihrem Leben gab. «Ich habe am Abend zuvor eine Flasche Wodka getrunken, vielleicht auch mehr», erklärte sie dem Richter nüchtern. Und Letzteres ist sie garantiert auch am Dienstag vor den Schranken des Kreisgerichts Wil in Flawil gewesen, sitzt doch die Frau gegenwärtig in der Justizvollzugsanstalt Hindelbank im vorzeitigen Strafvollzug ein. Dass sie zuletzt einen Tropfen Alkohol trank, ist heute über neun Monate her.

«Ich dachte, dass er schläft»

Am Tag, als es zur Katastrophe kam, ging sie einkaufen, erledigte die Wäsche, putzte – und trank dazwischen munter weiter. Als ihr Gatte ihr die Flasche wegnahm, «habe ich die Flasche am Hals gepackt, er sie unten». Die Frau gewann den «Kampf» um die Flasche gegen den deutlich älteren und gesundheitlich angeschlagenen Mann. Was unmittelbar danach passierte, daran konnte sie sich nicht erinnern. «Ich sah auf einmal überall Scherben und ihn am Boden liegen.» Erstere hätten sie sehr erschreckt, das zweite nicht. Denn aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme sei es in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, dass der Mann regungslos auf dem Boden gelegen, sich später aber wieder komplett erholt habe. «Das Blut habe ich nicht sofort gesehen und auch nicht, dass er erbrochen hatte. Ich dachte, dass er schläft», erklärte die Frau. Ein Gutachten errechnete später für den fraglichen Zeitpunkt für die Frau eine Blutalkoholkonzentration von 2,82 Promille.

Knapp am Tod vorbeigeschrammt

Dennoch erachtete sie der Staatsanwalt als voll zurechnungsfähig. Sie sei eine Gewohnheitstrinkerin gewesen, die einiges vertragen habe. Im Rausch sei sie jedoch aggressiv geworden und habe die Kontrolle über ihre Handlungen einen Moment lang verloren. Dass die Tötungsabsicht nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei, habe sie glücklichen Umständen zu verdanken. Zum einen sei der Schlag so wuchtig gewesen, dass die Flasche in unzählige Scherben zersplitterte. Da der Mann schon früher eine Gehirnblutung hatte und deshalb blutverdünnende Medikamente einnimmt, habe jedoch eine noch viel grössere Gefahr für ihn bestanden. «Ein geplatztes Äderchen hätte gereicht und er wäre gestorben», klagte der Staatsanwalt an. Der Verteidiger der Frau spielte einige der Verletzungen, die der Mann aufwies (Schürfungen, Hämatome, zwei gebrochene Rippen) herunter und forderte für seine Mandantin einen Freispruch. Der Ehemann könnte selbst gefallen sein, mutmasste der Verteidiger.

Das Gefängnis als Chance nutzen

Der Richter wiederum erachtete das als unwahrscheinlich: «Sie haben ihm die Flasche mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen und die gesundheitliche Situation ihres Mannes war ihnen bekannt.» Von einer geplanten Tötung wollte der Richter aber nichts wissen: «Sie haben impulsiv reagiert.» Jedoch hätte ihr klar sein müssen, «dass ein Angriff auf den Kopf tödlich sein kann», so der Richter. Aus diesem Grund verurteilte das Gericht die Frau zu einer Haftstrafe von vier Jahren unbedingt, wobei ihr die neun Monate in Untersuchungshaft und im vorzeitigen Strafvollzug angerechnet werden.

Bei guter Führung kann die Frau frühestens nach zwei Dritteln der verbüssten Strafe aus der Haft entlassen werden. Auch muss die Frau im Gefängnis eine ambulante Behandlung anfangen. «Früher haben Sie es nicht geschafft, ihre Alkoholkrankheit zu bekämpfen. Das Gefängnis kann so gesehen für Sie eine Chance sein. Denn wenn Sie morgen wieder nach Hause gingen, so würden Sie die Alkoholprobleme bald wieder belasten», erklärte der Richter und schob nach: «Es gibt die Möglichkeit, dass man ein Leben lang säuft, bis man stirbt – dass muss aber nicht Ihr Weg sein.»

Dass das Gericht deutlich unter den von der Anklage geforderten sechs Jahre Haft blieb und gänzlich auf einen Landesverweis verzichtete, – die Anklage hatte zehn Jahre gefordert –, hatte damit zu tun, dass das Paar sich mittlerweile wieder vertragen hat. Der Mann habe die Frau so oft wie nur möglich bereits in der Untersuchungshaft besucht und telefoniere auch heute fast täglich mit ihr. «Sie können sich gegenseitig Halt geben und ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Ehe weiter besteht. Aber nur, wenn Sie vom Alkohol wegkommen», schloss der Richter an die Frau gewandt.

