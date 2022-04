Buchhalter betrügt Steuerhinterzieher - nun steht er vor Gericht

Gerichtsfall Buchhalter bietet Steuerhinterziehern Sparmodelle an – doch sein Betrug der Betrüger fliegt auf Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hat sich ein Buchhalter zu verantworten, der Geld aus dem Nichts heraus «erfunden» hat. Dies in der Absicht, Steuerhinterziehern Sparmodelle anzubieten. Doch das Geschäft fliegt auf. Reinhold Meier Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Buchhalter versuchte auf dubiose Weise Steuerhinterziehern zu helfen, betrog sie dabei aber gleich selber. Bild: Getty

Dem Mann wird vorgeworfen, Kapitalerhöhungsschwindel begangen und 50 Millionen Franken in die Welt gesetzt zu haben – bloss dass diesen keine echten, sondern lediglich fingierte Werte gegenüberstanden.

Er soll dazu laut Anklage zahlreiche Gesellschaften verwaltet und geführt haben. Diese hätten vor allem deutsche Kunden mit Steuereinsparungen gelockt. Insgesamt geht es um 41 Gesellschaften, die ursprünglich meist mit einem Stammkapital von je 20’000 Franken als GmbHs gegründet worden waren. Diese wandelte der Angeklagte nach und nach in vermeintlich hochkapitalisierte Aktiengesellschaften um. Doch die Kapitalisierung erfolgte auf der Grundlage erlogener Papier und ohne Sachwerte.

Mit Verrechnungstricks die Bücher gefüllt

Dazu dienten dem Angeklagten sogenannte Immaterialgüterrechte wie Patente, Vertriebs- und Produktionsrechte, Konzepte oder Marken- und Vermarktungsrechte, hinter denen in Tat und Wahrheit kein substanzieller Sachwert stand. Selbst die Rechte an Heilkräutern, welche die sexuelle Lustfähigkeit steigern sollten, fanden sich darunter. Auf all diese räumte der Mann als Geschäftsführer der Gesellschaften Darlehen ein, die schliesslich mit der Forderung aus der anschliessenden Kapitalerhöhung verrechnet und so zu Eigenkapital verwandelt wurden.

Durch diese Verrechnungstricks soll der Angeklagte knapp 50 Millionen Franken in die Bücher gezaubert haben. Damit habe er das Interesse der Steuerhinterzieher ausgenutzt, Einlagen an Schweizer Gesellschaften in Millionenhöhe zu halten. Bei den Gesellschaften erhielt der Beschuldigte lukrative Verwaltungsrats- und Buchführungsmandate, die ihm ein regelmässiges Einkommen garantierten, so die Anklage.

Seriöse Prüfungen erfolgen anders

Befördert wurde das Tun von allzu viel Vertrauen seiner ungenügend ausgebildeten Wirtschaftsprüferin, die unterzeichnete, was ihr der Chef vorlegte. Die Prüfberichte seien «unter Ausnutzung des Wissensgefälles» von ihr falsch, lückenhaft und nicht regelkonform für ein bescheidenes Pauschalhonorar gefertigt worden, heisst es.

Auch fehlten in den Berichten formale Details wie etwa das Datum. Nicht einmal Kaufverträge über die angeblichen Sachwerte wurden angefordert. Auch die angeblichen Patente wurden nie seriös mit dem Patentregister abgeglichen. Der Angeklagte habe seine unterqualifizierte Mitarbeiterin zudem gezielt beigezogen, weil er wusste, dass er von ihr keine regelkonformen Prüfungen zu befürchten hatte. Das kantonale Steueramt setzte dem Ganzen schliesslich per Anzeige ein Ende.

Die Anklage beantragt Schuldsprüche wegen jeweils mehrfacher Urkundenfälschung, Falschbeurkundung und unwahrer Angaben über kaufmännisches Gewerbe. Das genaue Strafmass wird sie erst an Schranken mündlich kundtun. Das Strafmass für die besagten Delikte kann sich auf bis zu fünf Jahre Haft belaufen. Die Verhandlung in Mels ist zweitägig geplant und für kommenden Donnerstag und Freitag angesetzt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen