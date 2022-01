Gericht Vorfahrin verlor Pass durch Heirat: Ein straffällig gewordener Italiener wird des Landes verwiesen Darf ein Ausländer in der Schweiz bleiben, weil das Bürgerrecht früher diskriminierend angewandt wurde? Das Kantonsgericht verneint. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

In der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen stand ein 51-jähriger Mann mit italienischem Pass vor Schranken. Er war schon vor vielen Jahren drogenabhängig geworden und hatte immer wieder Straftaten begangen.

Bereits im Jahre 2013 hatten die Migrationsbehörden den Beschuldigten verwarnt. Einige Jahre später sprach das Kreisgericht St.Gallen gegen ihn eine Landesverweisung aus. Das Kantonsgericht anerkannte jedoch einen Härtefall und hob sie im Juni 2019 wieder auf. Damals beteuerte der Beschuldigte vor Schranken, er werde sich nicht mehr auf der Gasse aufhalten. Sein strafbares Verhalten gehöre der Vergangenheit an und er bleibe stabil.

Nur der Landesverweis bestritten

Keine zwei Monate danach machte er sich aber wieder strafbar. Unter anderem erwarb er für Dritte zwischen dem 22. August und 20. Dezember 2019 insgesamt 1265 Gramm Heroingemisch und konsumierte Kokain, Cannabis und Heroin. Das Kreisgericht Wil verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 25 Monaten, einer Geldstrafe und einer Busse. Zudem ordnete es eine vollzugsbegleitende ambulante Behandlung und die Landesverweisung für die Dauer von acht Jahren an.

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen ging es kurz vor Weihnachten nur um den Landesverweis. Sowohl Schuldspruch als auch Sanktion akzeptierte der Beschuldigte. Müsse er die Schweiz verlassen, sei er verloren, erklärte er vor dem Richtergremium. Er habe keine Ahnung, wohin er gehen solle. Er sei in der Schweiz geboren, zu Italien habe er praktisch keinen Bezug.

Der Verteidiger betonte, sein Mandant sei gesundheitlich angeschlagen, kenne niemanden in Italien und habe lediglich zu seiner Mutter eine tragende Beziehung. Zu ihr wolle er nach seiner Haftentlassung ziehen. Die Familiengeschichte sei in vielfältiger Weise der Grund dafür, dass der Beschuldigte nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden dürfe.

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Mit einer Stellungnahme, die der Verteidiger bei einer Menschrechtsexpertin eingeholt hatte, begründete er, weshalb der Beschuldigte nicht des Landes verwiesen werden dürfe. Mehrere Frauen in der Familie hätten das Schweizer Bürgerrecht besessen, es aber durch die Heirat mit einem Italiener nach damaligem Recht automatisch verloren. So unter anderem auch die Grossmutter. Diese Diskriminierung aufgrund des Geschlechts habe schlussendlich dazu geführt, dass der Beschuldigte heute keinen Schweizer Pass besitze.

Die Konstellation der Familiengeschichte sei eine besondere und menschenrechtlich relevante, erklärte der Verteidiger weiter. Das frühere Schweizer Bürgerrecht habe das heutige Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verletzt. Nach heutigem Recht hätten die Vorfahrinnen ihr Bürgerrecht behalten und an ihre Kinder weitergeben können. Der Beschuldigte hätte den Schweizer Pass und dürfte nicht des Landes verwiesen werden.

Möglichkeit zur Einbürgerung nicht genutzt

Der Staatsanwalt plädierte für die Abweisung der Berufung. Der Beschuldigte habe in jungen Jahren genügend Zeit gehabt, sich einbürgern zu lassen. Er jedoch habe sich dafür entschieden, straffällig zu werden.

Zwar liege durchaus ein Härtefall vor, jedoch bestehe aufgrund der deliktischen Vergangenheit eine erhebliche Rückfallgefahr. Das Kreisgericht Wil habe deshalb richtig erkannt, dass die öffentlichen Interessen diejenigen des Beschuldigten überwiegen würden.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es folgte der Argumentation des Verteidigers nicht und wies die Berufung ab. Damit wird der Beschuldigte für acht Jahre des Landes verwiesen.

