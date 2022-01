Gericht Feldkirch Gauner-Ehepaar stahl betagten Menschen über 40'000 Euro – Landesgericht Feldkirch verurteilt sie zu zwei Jahren Haft Rumänin zog mit Ehemann in verschiedenen Ländern immer die gleiche Masche ab. Sie entwendeten Geldtaschen aus Einkaufswägen. Nach einer zweijährigen Haft in Belgien muss sie in Österreich nun weitere zwei Jahre hinter Gitter. Christiane Eckert Jetzt kommentieren 23.01.2022, 19.00 Uhr

Die Rumänin und ihr Ehemann entwendeten Geldtaschen aus den Einkaufswägen von betagten Leuten. Kapo Zug

Die 46-Jährige hat bereits acht einschlägige Vorstrafen, die Einträge in ihrer Strafkarte sind dabei recht international. Schlussendlich stellte sie sich am Ende einer fünfjährigen Diebestour selbst. Nach einer zweijährigen Haft, die sie in Belgien verbüsste, kommen nun noch zwei Jahre Gefängnis in Österreich dazu.