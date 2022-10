Ein serbischer Dokumentarfilm verharmlost bosnischen Völkermord

Genozid Ein serbischer Dokumentarfilm soll den bosnischen Völkermord verharmlosen – Kulturvereine in Altstätten und Thal zeigen ihn trotzdem Der serbisch-kanadische Regisseur Boris Malagurski ist bekannt dafür, in seinen Filmen die Fakten zu verdrehen und den Genozid von Srebrenica zu relativieren. Sein neuester Film sorgt für heftige Proteste in ganz Europa. Dass zwei serbische Kulturlokale diesen trotzdem zeigen, ist für eine junge Ostschweizerin unentschuldbar. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau trauert auf dem Potocari-Friedhof in Srebrenica in Bosnien-Herzegowina. Mehr als 8000 muslimische Männer und Jungen wurden 1995 hingerichtet, nachdem bosnisch-serbische Truppen die Stadt eingenommen hatten. Bild: Fehim Demir

Der Film «verherrlicht Ideologien, die zum Völkermord und zahlreichen Kriegsverbrechen geführt haben». Mit diesen Worten wandte sich eine Ostschweizerin mit bosnischen Wurzeln in einem Schreiben an die Redaktion. Nationalistische und rechtsgesinnte Versammlungen, an denen der Film gezeigt werde, lösten bei Angehörigen der schweizerisch-bosnischen Gemeinschaft «Retraumatisierungen» aus. Der «Propagandafilm» verharmlose die Gräueltaten, die von Seiten der Polizei und der Armee der Republika Srpska im Zeitraum 1992–1995 begangen wurden.

In den Räumen zweier serbischer Tanz- und Kulturvereine in Thal und Altstätten wurde am vergangenen Samstag in Anwesenheit des Regisseurs der Dokumentarfilm «Republika Srpska: Kampf für die Freiheit» ausgestrahlt. Sehr zum Unmut der jungen Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie will weitere Aufführungen unterbinden – und ist in ihrem Unterfangen bei weitem nicht allein.

Seit seiner Weltpremiere im bosnischen Banja Luka vor einigen Tagen wird die Promotionstour für den Film von der bosnischen Diaspora in ganz Europa vehement bekämpft. Gruppierungen und Einzelpersonen verschicken E-Mails und Briefe an Gemeinden, Institutionen, Medien und haben eine Onlinepetition lanciert, die mittlerweile knapp 33’000 Unterschriften zählt.

Die Kampagne ist erfolgreich. Die meisten Städte und Kinos im Ausland und in der Schweiz sagten geplante Aufführungen ab, woraufhin sie sich in Vereinsräume verlagerten. Manche Gemeinden, wie Neuenhof im Kanton Aargau, untersagten sogar die Aufführung in Vereinslokalen. Nicht so die Gemeinden Thal und Altstätten.

Regisseur weist Vorwürfe zurück

Der Vereinspräsident des serbischen Kulturvereins in Thal reagiert nicht auf die Anfragen der Redaktion. Ein ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied des Kulturvereins in Altstätten will nur anonym Auskunft geben. Der Mann war mit 70 bis 80 weiteren Personen am Samstag vor Ort. Er sagt:

«Ich verstehe nicht, was der Aufstand soll. Im Film wird nichts gezeigt, was man nicht schon tausend Mal im serbischen Fernsehen gesehen hätte.»

Der Film zeige zwar die «serbische Sicht der Dinge», sei aber grundsätzlich harmlos.

Auf diesen Standpunkt stellt sich auch Regisseur Boris Malagurski. Sein Film handle von der Geschichte der Serben westlich des Flusses Drina vom Mittelalter bis zur Gründung der Republika Srpska, einer der zwei Teilstaaten in Bosnien-Herzegowina.

Das Gebiet war in den 1990er-Jahren Schauplatz des Bosnien-Kriegs und des Völkermords in Srebrenica, bei dem innert weniger Tage mehr als 8000 bosnische Muslime durch die Armee der Republika Srpska ermordet wurden.

12. Juli 1995: General Ratko Mladic, oberster Befehlshaber der Armee der Republika Srpska, versichert den Einwohnern von Srebrenica, sie seien sicher. Bild: APNT

Malagurski wird vorgeworfen, dass sein Film die Opfer des Genozids und die Täter gleichstelle und historische, wissenschaftliche und juristische Tatsachen verdrehe. Den Vorwurf weist er zurück. Er stelle die Urteile der internationalen Gerichte, welche die ethnische Säuberung in Bosnien als Genozid werteten, in keiner Weise in Frage. Im Film werde Srebrenica als «der schlimmste Gewaltakt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg» bezeichnet.

Seine Gegner verbreiten «Falschinformationen»

Malagurski sagt:

«Die Leute, die meinen Film kritisieren, sollten ihn sich zuerst einmal anschauen.»

Denn dieser schüre nicht im Geringsten Hass oder Gewalt. Im Gegenteil. Tatsächlich hätten mehrere Kinos in Deutschland den Film gesehen und in ihr Programm aufgenommen. Nachdem die Kampagne seiner Gegner sie erreicht habe, hätten sie abgesagt. Eine Anfrage bei Malagurskis Vertriebsfirma nach den Namen der besagten Kinos blieb unbeantwortet.

Malagurski verweist auf einen Tweet, laut dem eine deutsche Kinokette ihre Räume aus «geschäftspolitischen Gründen» nicht für ein geschlossenes Screening des Films zur Verfügung stellen wollte.

Organisationen der bosnischen Diaspora würden Falschinformationen über ihn und seinen Film verbreiten, sagt Malagurski, «um neue Spannungen in der Region zu entfachen». So werde ihm unterstellt, für die russischen Staatsmedien Sputnik und RT gearbeitet zu haben und von Russland sanktionierte Desinformation zu verbreiten. Beide Sender sind seit Beginn des Ukraine-Krieges in der Schweiz verboten.

Malagurski entgegnet, er habe zwar vor langem für kurze Zeit für Sputnik gearbeitet, nie aber für RT. Einen Tag später revidiert er seine Aussage: Er habe «in der Vergangenheit mit beiden Sendern zusammengearbeitet, jetzt aber keine Verbindung mehr zu ihnen».

Auf seiner Website ist zu lesen, dass er 2018 eine eigene Sendung hatte, «bearbeitet und moderiert für den internationalen Fernsehsender RT Documentary mit Sitz in Moskau». Auf dem Twitter-Kanal von RT ist Malagurski in einem Post vom Januar zu sehen.

Boris Malagurski in seiner eigenen Sendung auf dem russischen Staatssender RT. Bild: Youtube

Malagurski sagt, er habe auch nie Gelder von der Regierung der Republika Srpska für seinen neuesten Film erhalten, wie in der Kampagne gegen seinen Film behauptet werde. Und ohnehin sei «Republika Srpska» kein «politischer Dokumentarfilm». Es gehe ihm lediglich darum, auch einmal «die schönen und positiven Seiten der Republika Srpska aufzuzeigen», was zu selten getan werde. Malagurski sagt:

«Wer meinen Film gesehen hat, kann gar nicht die Dinge darüber sagen, die jetzt gesagt werden, weil sie einfach nicht stimmen.»

Revisionismus und Verschwörungstheorien

Tatsächlich können die meisten Menschen, die gegen den Film kämpfen, den Streifen noch gar nicht gesehen haben. Er wird erst seit wenigen Tagen an Premieren gezeigt und ist noch nicht über andere Kanäle erhältlich. Doch der Trailer zeichnet ein dezidiert anderes Bild des Films als dessen Regisseur.

«Sie wurden versklavt», flimmert dort in weisser Schrift auf schwarzem Hintergrund über den Bildschirm, untermalt von epischer Musik. Ein Kommentator fährt fort: Die bosnische Führung habe in den 90ern «die Tore des Konflikts geöffnet», die serbischen Soldaten «heldenhaft» Widerstand geleistet.

Ein Ausschnitt aus dem Trailer zum Film «Republika Srpska: Kampf für die Freiheit» zeigt serbische Truppen während des Bosnien-Kriegs.

Zudem ist Malagurski kein unbeschriebenes Blatt. Der Politologe und Balkanexperte Jasmin Mujanovic ist vertraut mit dem Werk des Filmemachers. Der Regisseur kombiniere in seinen Filmen einen «Anti-Mainstream-Diskurs gegen westliche politische Eliten und Massenmedien mit rechtsextremen Inhalten». Mujanovic verweist dabei insbesondere auf den 2010 erschienenen Film «The Weight Of Chains».

Jasmin Mujanovic, Politologe und Balkanexperte PD

Darin argumentiert unter anderem Srdja Trifkovic, eine der Führungsfiguren der Republika Srpska in den 1990ern, dass der Zerfall Jugoslawiens sowie das Massaker von Srebrenica von westlichen Mächten zur Förderung imperialer Ambitionen inszeniert worden seien.

Mujanovic geht davon aus, dass Malagurskis neuer Film einen ähnlichen Ton anschlage.

«Er konstruiert in seinen Filmen falsche historische und politische Zusammenhänge und wiederholt immer wieder die revisionistischen und verschwörerischen Ansichten der serbischen Separatistenbewegung.»

Diese wird angeführt von Milorad Dodik. Der bestimmende Politiker im serbischen Landesteil ist Mitglied im bosnischen Staatspräsidium und versucht seit nunmehr 15 Jahren, die Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina abzuspalten. Dodik gilt als enger Verbündeter Putins und weigert sich, das Massaker von Srebrenica als Genozid anzuerkennen.

Den Vorwurf, er habe irgendetwas mit Dodik oder der Regierung der Republika Srpska zu tun, bezeichnet Malagurski als «absurd».

Der Genozid belastet Familien bis heute

Die Familie der jungen Ostschweizerin, die sich an die Redaktion wandte, flüchtete in den frühen 1990ern vor dem Krieg aus Bosnien in die Schweiz. Sie sagt:

«Die betroffenen Familien, auch meine eigene, haben bis heute mit den Traumata des Kriegs zu kämpfen.»

Darüber hinaus würden serbisch-nationalistisch motivierte Ideologien in Bosnien-Herzegowina bis heute Spannungen befeuern. Mit Filmen wie «Republika Srpska» würden diese in die Schweiz und das weitere Ausland exportiert. Die Verbreitung solcher Propaganda müsse man stoppen, so die junge Frau.

Deswegen habe sie auch kein Verständnis dafür, dass die Gemeinden Thal und Altstätten nicht dem Beispiel aus dem Kanton Aargau gefolgt seien und sich gegen ein Verbot der Aufführungen ausgesprochen hätten.

Auf Anfrage bestätigen beide Gemeinden den Eingang zahlreicher E-Mails mit der Aufforderung, die Aufführung des Films zu untersagen. 20 bis 30 seien es gewesen, sagt Christoph Giger, Gemeindeschreiber von Thal. Auf die Frage, warum man nicht auf die Forderung eingegangen sei, antwortet Giger:

«Es fehlt die rechtliche Grundlage, um die Aufführung eines Films in Vereinslokalen, also im privaten Rahmen, zu verbieten.»

Die Gemeinde Altstätten nennt denselben Grund.

Die junge Ostschweizerin gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Die Gemeinde Neuenburg im Aargau habe es auch fertiggebracht, sagt sie. Da die Veranstaltungen auf öffentlichen Foren beworben wurden und für jede und jeden zugänglich waren, handle es sich ihrer Ansicht nach nicht um strikt private Veranstaltungen. «Ausserdem kann es nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, nationalistische und rechtsgesinnte Versammlungen, die Genozid relativieren, zu dulden.»

