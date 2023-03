Regierungsrat Fredy Fässler übernimmt Departementsleitung wieder

Genesung Nach Schädel-Hirn-Trauma: Der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler spricht über seinen Gesundheitszustand Ab heute Mittwoch übernimmt Fredy Fässler als Teil eines ausgeweiteten Arbeitsversuchs wieder die Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes. Fässler hatte nach einem schweren Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Jetzt erzählt er, was in der momentanen Phase wichtig ist und wovon er sich nicht täuschen lassen darf. Tobias Hug Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.03.2023, 12.52 Uhr

Dem St.Galler Regierungspräsidenten Fredy Fässler geht es nach seinem schweren Sturz wieder besser. Archivbild: Michel Canonica

Die Freude im Sicherheits- und Justizdepartement ist gross. Fredy Fässler ist zurück – und übernimmt ab heute Mittwoch wieder die Departementsleitung, wie der Kanton St.Gallen in einem Communiqué mitteilt. Dies ist Teil eines ausgeweiteten Arbeitsversuchs, welcher ihm nach seinem schweren Unfall im vergangenen Oktober einen schonenden Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglicht.

«In Absprache mit meinen Neurologen ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen vorsichtigen Wiedereinstieg», sagt Fässler auf Nachfrage. Seine Genesung sei schnell vorangeschritten. Überraschend schnell sogar. Doch Übermut wäre angesichts der Schwere des Unfalls die falsche Strategie. «Jetzt ist es wichtig, dass ich mich nicht überfordere und die guten Fortschritte nicht verspiele», erklärt der Regierungsrat. Zudem befinde er sich noch immer in ambulanter Rehabilitation.

Sanfter Wiedereinstieg geglückt

Fredy Fässler hatte sich am 6. Oktober 2022 bei einem Sturz ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach einem längeren stationären Spital- und Rehabilitationsaufenthalt konnte Fredy Fässler kurz vor Weihnachten die ambulante Rehabilitation aufnehmen. Ab dem 7. Februar 2023 leistete er wieder kürzere Arbeitseinsätze. Diese waren so ausgelegt, dass Fredy Fässler seine zukünftige Leistungsfähigkeit abschätzen konnte. Ganz nach dem einfachen Motto: Vorzu schauen, wie es geht, und spüren, was einem guttut.

Basierend auf diesen Erfahrungen übernimmt Regierungspräsident Fredy Fässler ab Mittwoch wieder die Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes als Teil eines ausgeweiteten Arbeitsversuch. Das erfahrene Führungsteam rund um den Generalsekretär und die Amtsleiterinnen und Amtsleiter unterstützt ihn in diesem Arbeitsversuch. «Ich bin gut betreut und muss nun herausfinden, welche Auswirkungen mehrere Stunden anspruchsvolle Arbeit auf meinen Körper und Geist haben», sagt Fässler. Bisher sei erfreulich, dass die Arbeit in diesem Rahmen keine negativen Folgen auf seine Genesung gehabt hätte.

Rücktritt vom KKJPD

An den Sitzungen der Regierung nimmt Fredy Fässler gemäss dem Communiqué mit allen Rechten und Pflichten eines Mitglieds der Regierung teil. Vizepräsident Marc Mächler werde jedoch weiterhin die Aufgaben des Regierungspräsidenten wahrnehmen und die Regierungssitzungen leiten. Dies ermöglicht Fässler einen stufenweisen Wiedereinstieg. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres.

Während des Ausfalls von Fredy Fässler hatte Vizepräsident Mächler das Sicherheits- und Justizdepartement geleitet. Als stellvertretender Departementsvorsteher war er neben der Führung des Finanzdepartementes einer erheblichen Doppelbelastung ausgesetzt.

Aufgrund der Situation und gesundheitlichen Prioritäten hat sich Fässler dazu entschlossen, auf die Frühlingssession vom Präsidium der Polizeidirektorenkonferenz (KKJPD) zurückzutreten. «Schweren Herzens», so Fässler, müsse er auf dieses Amt verzichten, da es im Moment zu zeitaufwändig sei.

Über eine erneute Kandidatur für das Amt des Regierungsrats hat Fässler noch nicht entschieden. Er will jedoch noch vor den Sommerferien Bescheid über seine Bestrebungen geben können. Die Erneuerungswahl steht in rund einem Jahr an.