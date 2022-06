Doktor Lechmann übergibt an Doktor Lechmann

Generationenwechsel Dr. Lechmann übergibt an Dr. Lechmann: Wenn ein Hausarzt die Praxis von seinem Vater übernimmt Bilder: Raphael Rohner Der Gossauer Hausarzt Dr. Armin Lechmann denkt mit 70 Jahren langsam an den Ruhestand. Sein Sohn will nun in die grossen Fussstapfen seines Vaters treten. Eine Reportage über zwei Menschen, die ihr Leben ihren Patientinnen und Patienten widmen. Raphael Rohner 0 Kommentare 02.06.2022, 22.37 Uhr Merken Drucken Teilen

Eigentlich wäre er schon lange pensioniert und könnte seinen Ruhestand geniessen. Doch kann er es einfach nicht lassen. Sein strahlendes Lachen und seine wachsamen, gütigen Augen begrüssen eine Patientin zur Sprechstunde. Er ist 70 Jahre alt und steht dort, wo er sich zu Hause fühlt: in seiner Hausarztpraxis an der St.Gallerstrasse in Gossau. Sein Name: Armin Lechmann und er ist seit über 30 Jahren Hausarzt.

Kaum zur Tür des Besprechungszimmers hereingekommen, beginnt die Patientin, dem Arzt ihr Leid zu klagen. Er lädt sie ein, sich zu setzen, setzt sich auch und beginnt der Frau zuzuhören: «Erzählen Sie mir einmal, wie es Ihnen geht, Frau Huber. Wie geht es der Familie und dem kaputten Scharnier?» Sie lacht. Frau Huber hat seit einigen Jahren Beschwerden am Knie, wurde mehrfach operiert und ist schon ihr halbes Leben lang bei Doktor Lechmann in Behandlung: «Schon meine Eltern waren bei ihm, als er angefangen hat. Auch mein Mann und unsere Kinder sind seine Patienten.»

Vater und Sohn untersuchen eine gemeinsame Patientin. Bild: Raphael Rohner

Lechmann sagte niemals Nein

Nun will Armin Lechmann kürzertreten und seine Praxis an seinen Sohn übergeben. Dieser klopft just in diesem Moment an die Türe und kommt beim Patientengespräch zwischen seinem Vater und Frau Huber dazu. Er stellt sich vor und fragt die Patientin nach ihrem Gefühl.

Vater und Sohn Lechmann sehen sich ähnlich. «Beide strahlen eine gewisse Ruhe aus und ich fühle mich gut versorgt», sagt Frau Huber später. Für Marco Lechmann ist es eine ganz besondere Sache, die Praxis und die Patienten von seinem Vater zu übernehmen:

«Es sind grosse Fussstapfen, in die ich hier trete. Mein Vater war immer für alle Menschen da – fast immer.»

Tatsächlich kam es in der Vergangenheit nicht selten vor, dass sich der gebürtige Kanadier auch nach den regulären Öffnungszeiten noch um Patientinnen und Patienten gekümmert hat. Oder er hat ihnen am nächsten Tag eine halbe Stunde vor den Öffnungszeiten noch rasch auf ein «Bobo» – wie er sagt – geschaut. «Als Hausarzt konnte ich einfach niemanden ablehnen. Da vergisst man schon manchmal die Zeit», sagt Lechmann.

Im Interview verrät Doktor Armin Lechmann vieles über sei Leben. Video: Raphael Rohner

Auch sonst war der Hausarzt immer wieder einmal unvorhergesehen unterwegs: «Manchmal sind meine Patienten ganz überraschend gestorben oder die Angehörigen haben mich angerufen, ob ich kommen könne, weil es mit ihren Liebsten zu Ende gehe. Da musste ich halt alles stehen und liegen lassen in der Praxis.» Dann hat der Arzt jeweils seinen Koffer geschnappt und stand seinen Patienten und ihren Familien bei. Lechmann blickt kurz nach draussen: «Wenn ich einen Patienten über längere Zeit betreut habe und er dann stirbt, war das für mich immer ein Abschied. So habe ich den Familien in diesen Stunden beigestanden und war für sie da.»

Praxis glich einem Bienenhaus

Dass der Hausarzt immer für all seine Patientinnen und Patienten da war, hat auch seine Praxisassistentin, Yvonne De Filippo, gespürt: «Ich bin jetzt seit 18 Jahren in dieser Praxis und es gab wirklich Tage, an denen der Chef einfach keinen Patienten abweisen wollte. Dann wurden die Tage enorm lang und es war wie in einem Bienenhaus hier.» De Filippo fand die Arbeit trotzdem jeden Tag als eine echte Bereicherung: «Die Arbeit in der Hausarztpraxis hat mich den Menschen näher gebracht. Als ich einmal kurz woanders gearbeitet habe, vermisste ich die Praxis und wollte wieder zurück.»

Seit fast 20 Jahren ist sie die gute Seele in der Arztpraxis: Yvonne De Filippo. Video: Raphael Rohner

Wie der Vater, so der Sohn

Für den jungen angehenden Hausarzt Marco Lechmann ist sein Vater ein Vorbild:

«Die Menschen so gut zu kennen, ist als Arzt ein grosser Vorteil. Mein Vater hat einen so guten Zugang zu seinen Patientinnen und Patienten. Den bekommt man erst mit der Zeit.»

Marco Lechmann hatte anfänglich nicht vor, die Praxis von seinem Vater zu übernehmen. Während seiner Ausbildung arbeitete er unter anderem in einem Spital: «Das ist eine ganz andere Arbeit. In einer Hausarztpraxis hat man einen viel längeren Beobachtungszeitrahmen und kann richtig auf die Probleme der Menschen eingehen.» Die Arbeit in der Praxis liege ihm besser. Auch sei die Zusammenarbeit mit seinem Vater eine sehr besondere Erfahrung: «Man lernt die ganze Familie der Patienten und deren Umfeld kennen und sieht Zusammenhänge, die über die Jahre entstanden sind.» Das fasziniert den jungen Arzt.

Kommen die Kinder seiner Patienten, merkt Armin Lechmann, wie die Zeit vergangen ist. Bild: Raphael Rohner

Marco Lechmann übernimmt die Praxis seines Vaters in einer schwierigen Zeit für Ärzte: In der Schweiz fehlen Hausärzte überall. Es hat auch bedeutend zu wenig Ärzte, die nachrücken können. «Ebenso wurde die Hausarztmedizin die letzten Jahrzehnte auch eher stiefmütterlich behandelt und die Attraktivität nicht gefördert. Dabei ist diese Arbeit enorm spannend – ich bin selber überrascht, wie viel da dahintersteckt und wie viel man hier dazulernt», schwärmt Lechmann.

Im Interview verrät der junge Arzt Marco Lechmann, warum er die Praxis seines Vaters übernimmt und was für Herausforderungen auf ihn warten. Video: Raphael Rohner

Während sein Vater Frau Hubers Bein untersucht, steht Marco Lechmann daneben und schaut ihm zu. Die beiden Ärzte besprechen weitere Schritte und informieren ihre Patientin, dass ab heute der jüngere von beiden für sie da ist. Frau Huber hat kein Problem damit, dass der junge Arzt künftig ihr Ansprechpartner ist: «Auf mich wirkt Doktor Lechmann junior genauso vertrauenswürdig wie sein Vater. Das kommt schon gut.» Schliesslich verabschiedet sich die Patientin von beiden Ärzten und die beiden besprechen noch einmal kurz die Patientengeschichte und die nächsten Schritte.

Doktor Lechmann kann einfach nicht aufhören

Zwar will Armin Lechmann sich dem Ruhestand zuwenden, doch ganz aufhören will er noch nicht.

«Nach über 30 Jahren kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen aufhören. Ich mache langsam, Schritt für Schritt.»

Zweifel an seinem Engagement als Hausarzt hatte Armin Lechmann nie: «Ich merke gar nicht, dass ich schon so viele Jahre Arzt bin. Meistens erst wenn ich bei Patientinnen oder Patienten sehe, dass sie mittlerweile mit ihren Kindern da sind, wundere ich mich manchmal, wo all die Jahre hin sind. Trotzdem ist jeder einzelne Tag schön.»

Wenn er zurückdenkt und noch einmal die Chance hätte, sein Leben neu zu beginnen, wäre für ihn klar: «Ich würde versuchen, es anders zu machen. Am Ende würde es wohl aber wieder so herauskommen. Ich könnte nicht Nein sagen und würde mein Leben denen widmen, die mich brauchen.» Und damit meint er die Menschen vor seiner Haustüre.

