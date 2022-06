Verwaltungsrat der Bus Ostschweiz AG darf weitermachen

Generalversammlung Verwaltungsrat der Bus Ostschweiz AG trotz kantonalem Widerstand entlastet – Verkauf der Regierungsaktien rückt indes näher Am Donnerstagabend kam es in Buchs zum vorläufigen Showdown rund um den mutmasslichen Subventionsskandal des Verkehrsbetriebes. Nun steht fest: Die Führungsriege bleibt, die Besitzverhältnisse dürften sich aber bald verändern. Renato Schatz 03.06.2022, 13.51 Uhr

Rund 40 Personen sind an der Generalversammlung der Bus Ostschweiz AG im Buchserhof in Buchs zugegen. Bild: Renato Schatz

«Wer dann im Verwaltungsrat sitzt, ist uns egal», sagt Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftsdirektor, an der gestrigen Generalversammlung der Bus Ostschweiz AG. «Dann», das ist, wenn der Kanton endlich nicht mehr Aktionär des Unternehmens ist. Die bisherigen Vinkulierungsbestimmungen verhinderten aber bis anhin, dass die Regierung seine Anteile veräussern konnte. Am Donnerstagabend im Buchserhof in Buchs wurden diese Bestimmungen aber nun aufgehoben. Der Verwaltungsrat kann also fortan nicht mehr sein Veto einlegen, wenn der Kanton seine 40,9 Prozent verkaufen will.

Der Wirtschaftsprüfer PWC wird die Aktien nun bewerten. «In einem nächsten Schritt wird dann entschieden, ob wir unsere Anteile dem Unternehmen verkaufen oder aber an Dritte», sagt Tinner.

Mutmasslich zu viel Subventionen kassiert

Egal ist ihm der Verwaltungsrat der Bus Ostschweiz AG wohl aber auch in Zukunft nicht. Der Kanton ist gegenwärtig nicht nur grösster Eigner, sondern auch grösster Besteller beim Verkehrsbetrieb. Und da wäre noch das Geld, das das Unternehmen, so der Vorwurf, unrechtmässig erwirtschaftet hat. Indem es zwischen 2012 und 2019 vollständig abgeschriebene Busse an eine Tochterfirma verkaufte, woraufhin diese die Busse wieder zurückvermietete. Mit diesem Trick kassierte Bus Ostschweiz fünfeinhalb Millionen Franken zu viel an Subventionen. Die Summe soll in der Zwischenzeit auf neun Millionen Franken angewachsen sein, wegen Zins und Zinseszinsen. Tinner sagt:

«Das ist, als würde ich jemandem ein 20er-Nötli aus der Hosentasche stehlen und anschliessend behaupten: Selber schuld, wenn man das Nötli in der Hosentasche hat.»

Seit 2020 Regierungsrat: der 50-jährige Beat Tinner. Bild: PD

Er will die zu Unrecht bezogenenen Subventionen schnellstmöglich zurück. Bis zum 15. Juli habe die Bus Ostschweiz AG Zeit, ihre Sichtweise mittels zweier Gutachten darzulegen. Danach soll über eine Lösung verhandelt werden. «Wenn wir diese nach den Sommerferien nicht finden, werden wir die Subventionen zurückfordern und das Bundesamt für Verkehr strafrechtliche Konsequenzen prüfen.»

53 Prozent für den Verwaltungsrat

Die Ansprechpersonen bei den Verhandlungen dürften derweil dieselben bleiben. Denn die Aktionäre entlasteten die Verwaltungsräte an der GV. Dies, obschon Tinner als Abgesandter des Kantons die Entlastung des Verwaltungsrats verweigerte, sich also der Stimme enthielt. Ein «Signal» nennt das Tinner, «weil wir nicht einverstanden sind, wie es in der Vergangenheit lief und der Kanton als Geschädigter die verantwortlichen Organe nach Kenntnis des Bericht der Finanzkontrolle nicht entlasten will». Der Verwaltungsrat wurde trotzdem entlastet, wenngleich nur mit rund 53 Prozent der Stimmen.

Der Ausgang sei erwartbar gewesen, sagt Tinner. «Wir mussten annehmen, dass wir keine Mehrheit erreichen würden.» Unerwartet kam hingegen für die Bus Ostschweiz AG, dass der Kanton die Entlastung verweigern würde. So kam Verwaltungsratspräsident Daniel Wild kurz vor Ende der Versammlung auf Tinner zu, der in diesem Raum nicht nur mit seiner Meinung allein schien, sondern auch allein sass. Die beiden diskutierten gestenreich, weil Tinner vorgängig nicht angekündigt haben soll, dass der Kanton den Verwaltungsrat nicht entlasten werde. Tinner bestritt den Vorwurf.