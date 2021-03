Genderdebatte Studentenschaft oder Studierendenschaft? Der Genderstreit an der HSG kommt an die Urne Lange Vorgeschichte: Umstrittene Kostenkalkulationen, Zensurvorwürfe und ein entlassener Redaktor. Dank diesem soll die Frage nächste Woche durch eine Urabstimmung ein für alle Mal geklärt werden. Enrico Kampmann 05.03.2021, 05.00 Uhr

Der durchschnittliche Frauenanteil an Schweizer Hochschulen liegt bei 52 Prozent. An der HSG sind es nur 35 Prozent. Bild: Christian Beutler / Keystone

Die Debatte um die Umbenennung der Studentenschaft der HSG, die bereits 2014 begann, löste im vergangenen Jahr viel Aufregung aus. Jetzt geht die Debatte mit einer Urabstimmung unter allen Studierenden in die vermeintlich letzte Runde.

Seinen bisherigen Höhepunkt erreichte der Streit im vergangenen Herbst, als das Nichterscheinen eines Kommentars mit dem Titel «Wir sind die Studierendenschaft» im Unimagazin «Prisma» schweizweit für Schlagzeilen sorgte. Verfasst wurde er von Max G. (Name der Redaktion bekannt), Bachelor-Student an der HSG und damaliger Redaktor des Magazins.

Der Kommentar, der zu Beginn des Herbstsemesters hätte erscheinen sollen, kritisierte den ehemaligen Vorstand der Studentenschaft der Universität St.Gallen (SHSG). Dieser hatte sich im vergangenen März gegen eine Umbenennung von Studentenschaft in die geschlechtergerechte Form Studierendenschaft entschieden.

18'000 Franken, 7000 Arbeitsstunden und «juristische Konsequenzen»

Der damalige Präsident der SHSG, Florian Wussmann, hatte unter anderem zu hohe Kosten als Grund für den Entscheid angegeben. In einer späteren Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung schrieb er:

«Die vom Vorstand durchgeführten Kalkulationen zeigen hierbei Kosten von knapp 180'000 Franken und einen Aufwand von 7000 Arbeitsstunden auf.»

Es wären laut Wussmann umgerechnet also etwa 3 Vollzeitstellen während eines ganzen Jahres nötig gewesen, um die paar Buchstaben für die Namensänderung in Studierendenschaft zu ändern.

Florian Wussmann, ehemaliger Präsident der Studentenschaft der HSG. Bild: Hanspeter Schiess

Diese Zahlen hatten Max G. stutzig gemacht. So fragte er bei der SHSG nach, wie diese Kalkulationen denn genau zu Stande gekommen seien. Er erhielt zunächst keine Antworten, doch blieb hartnäckig. So lange, bis Wussmann ihm und mehreren Redaktionsmitgliedern inklusive der Präsidentin und dem damaligen Chefredaktor des «Prisma» in einem E-Mail damit drohte, «das Generalsekretariat der HSG und das Staatssekretariat des Kantons St.Gallen zur juristischen Unterstützung beizuziehen».

Zu Unrecht aus Redaktion geworfen

Kurz darauf wurde der besagte Kommentar von Max G. unter Berufung auf «faktische Inkonsistenzen» und formale Fehler von der «Prisma»-Redaktion abgelehnt. Vorwürfe der Zensur wies diese in mehreren auf ihrer Website publizierten Stellungnahmen vehement zurück. Zwei Wochen später, am 15. September, fand eine ausserordentliche Mitgliederversammlung des «Prisma» statt, wo man beschloss, Max G., seit eineinhalb Jahren Mitglied der Redaktion, vom Studierendenmagazin auszuschliessen. Als Grund wurde ihm «schwerwiegendes Fehlverhalten» vorgeworfen. Konkret: Max G. hat dieser Zeitung seinen Text zukommen lassen, nachdem ihm seine eigene Redaktion die Publikation verweigerte.

Das wollte dieser so nicht hinnehmen und reichte bei der Rekursstelle der Studentenschaft der Universität St.Gallen Beschwerde ein. Am Dienstag gab diese nun Bescheid, dass sie dem ehemaligen Redaktor recht gibt. Damit ist der Beschluss der Mitgliederversammlung, Max G. aus dem Studierendenmagazin auszuschliessen, offiziell aufgehoben.

Max G. sagt:

«Ich freue mich sehr, dass die Rekurskommission mir recht gegeben hat. Es zeigt, dass es nicht legitim war, mich aus dem Magazin zu werfen.»

Doch er trage der «Prisma»-Redaktion nichts nach. «Beide Seiten haben nicht ideal gehandelt», sagt er. Für ihn sei die Sache damit vom Tisch.

Die vermeintlich letzte Runde

In der Zwischenzeit hatte Max G. bereits nach dem Nichterscheinen seines Kommentars damit begonnen, sich auf andere Art für die gendergerechte Umbenennung der Studentenschaft einzusetzen. Im Herbstsemester sammelte er mit Hilfe mehrerer Mitstudierenden die 100 nötigen Unterschriften, um das Begehren an die Urne zu bringen. Die Abstimmung findet kommende Woche statt. Mit ihr soll die Debatte ein für alle Mal beendet werden.

Zunächst hatte er eine Onlinepetition gestartet, doch die SHSG habe darauf bestanden, sagt Max G., dass dies nicht ausreiche. «Ich musste die Unterschriften trotz Corona physisch auf dem Campus zusammentragen.» Die Unterschriften online zu sammeln, sei nicht mit den Statuten der SHSG vereinbar gewesen, sagt er.

Studierende sollen sich mit dem Thema auseinandersetzen

Ihm gehe es bei der Urabstimmung nicht in erster Linie ums Gewinnen, sagt Max G., sondern darum, dass sich die Studierenden mit der Thematik der gendergerechten Sprache auseinandersetzten. Denn sie sei wichtig.

«Viele Denken, es sei unnötig. Aber es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass Sprache unser Denken massgeblich beeinflusst.»

Das sei auch der Grund dafür, dass praktisch alle Universitäten im deutschsprachigen Raum schon gendergerechte Sprache verwenden würden. Im Übrigen werde diese auch an der HSG empfohlen und grösstenteils verwendet.

Er könne verstehen, wenn Leute fänden, der neue Name höre sich künstlich an, sagt Max G., doch er fügt an: «Eine Namensänderung schadet niemandem und führt dazu, dass sich sehr viele Leute besser eingeschlossen und repräsentiert fühlen.» Immerhin seien 35 Prozent der Studierenden Frauen.

Wie die Abstimmung nächste Woche ausgehen wird, kann Max G. nicht sagen. Doch die Studierenden seien sehr gespalten, er erwartet einen knappen Entscheid.