Kolumnist Walter Hugentobler schreibt über Besserwisserei

Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Im Nachhinein ist alles einfacher Kolumnist Walter Hugentobler sagt, warum sich Rückblicke lohnen, wen man darauf verzichtet, mit zeitlicher Distanz alles besser zu wissen. So wie die Imnachhineinimmerallesbesserwisser. Walter Hugentobler 17.01.2022, 05.00 Uhr

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

«Die Zukunft war früher auch besser!» Mit diesem Spruch hat der Komiker Karl Valentin auf die weit verbreitete Haltung, die gute alte Zeit zu verklären, reagiert. Dieser Verklärung wollen wir nicht verfallen, dennoch kann es erhellend und inspirierend sein, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen.

Sich Fragen zu seiner Kindheit zu stellen, zum Beispiel. Was ist Ihre erste Erinnerung? Ein Geruch aus Ihrer Kindheit? Die Schulzeit in einem Wort zusammengefasst? Ein Buch, das Sie in Ihrer Jugend geprägt hat? Eine Serie, mit der Sie aufgewachsen sind? Ihre grösste Kindheitssorge? Ein Ort der Geborgenheit?

Es ist schön, sich Zeit für solche Gedanken nehmen zu können und zu erkennen, welchen Weg man gegangen ist.

«Wer nicht manchmal stehen bleibt und zurückschaut, weiss gar nicht, wie weit er schon gekommen ist.» (R. Muthmann)

In meiner Kindheit erschien mir vieles einfacher als heute. Ob die Welt ihre Einfachheit verloren hat, oder ob ich differenzierter wahrnehme und denke, bleibe dahingestellt, wahrscheinlich haben beide Aspekte ihren Anteil an der Entwicklung.

Von Vielplaudernden, Dauernörglern und Sprücheklopfern

In meiner Kindheit ging ich – angelehnt an Adam und Eva – davon aus, dass es zwei Geschlechter gibt: Frauen und Männer. Dem ist heute nicht mehr so. Ebenso war ich überzeugt, dass es Katholiken und Protestanten gibt, damit hatte es sich. Und in politischen Diskussionen hörte ich nur von den Linken und den Rechten. Irgendwie simpel. Bei den Menschen ist mir aufgefallen, dass es Optimisten und Pessimisten gibt, dass es die ewigen Neinsager und die Kopfnicker gibt, dass es Angenehme und Idioten gibt, Grosse und Kleine, Dicke und Dünne.

Dann lernte ich, dass zum Beispiel Ernst Kretschmer die Menschen nach ihrer Konstitution typologisierte und dabei auf die Grundtypen Leptosomen, Pykniker und Athletiker gekommen ist. Oder ich erfuhr, dass in der Temperamentenlehre von den vier Grundtemperamenten Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker ausgegangen wird.

In Sitzungen, Diskussionen und Biertischgesprächen fallen mir auch immer wieder die ganz verschiedenen Teilnehmenden auf. Da gibt es die Stillen, Überlegten, Schweigsamen, die Konstruktiven, die Dominierenden, die Langredenden und Vielplaudernden, die Frustrierten, die Interessierten, die Aggressiven, die Dauernörgler, die Killerphrasendrescher, die Beleidigenden, die Clowns und Sprücheklopfer – spannend zu beobachten! Nicht zuletzt auch, in welchen Runden man selber welche Rolle hat oder übernimmt.

Die Besserwisser mutieren mit dem Coronavirus

Und dann gibt es immer auch die Besserwisser. Gesteigert sind das die Allesbesserwisser und im Superlativ die Immerallesbesserwisser. Manchmal erhellend, manchmal erheiternd, manchmal bemühend. In vielen Runden sind sie akzeptiert, geduldet oder werden vielleicht belächelt. Sie tragen zur Diskussion bei, sie fragen nicht, sie wissen.

Und genauso wie beim Coronavirus gibt es auch hier Mutanten. Erstaunlicherweise sind diese auch zeitgleich – oder leicht verzögert – mit dem Virus aufgetreten. Es sind die Imnachhineinimmerallesbesserwisser. Und ein weiteres Merkmal, sie nisten sich nicht nur an Biertischen, sondern auch in politischen Gruppierungen ein. Das sind dann die, die zwei Monate später melden, was man vor zwei Monaten hätte machen sollen, die im Brustton der Überzeugung fordern, was sie jetzt im Rückblick vor zwei Monaten erwartet hätten.

Mit dem Wissen von heute frühere Situationen zu beurteilen ist immer gefährlich, dann auch noch zu verurteilen unfair. Es ist allen und vor allem den Verantwortlichen klar, dass man in der Krise lernen muss, dass nicht alle Massnahmen, die sinnvoll wären, auch umgesetzt werden können und, dass man es beim - hoffentlich nicht auftretenden - nächsten Mal aus Erfahrung besser machen wird.

Im Gegensatz zu Corona kann man nicht gegen diese Form der Besserwisserei geimpft werden. Auch ist kein Medikament dagegen in Aussicht. Darum empfiehlt es sich, hier auf probate Hausmittelchen zurückzugreifen. Das wirksamste davon ist, ruhig zu sein, zu schweigen. Oder auf gut Schweizerdeutsch «Eifach emol dä Latz bhalte!»

Walter Hugentobler ist Thurgauer SP-Urgestein und Direktor des Klosters Fischingen. Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Ulrike Landfester und Samantha Wanjiru.