Walter Hugentobler: "Ich kann nicht nicht darüber schreiben"

Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: «Ich bin entsetzt, sprachlos, frustriert, ohnmächtig. Und wütend, unglaublich wütend!» Der Kolumnist Walter Hugentobler würde gerne über etwas Belangloses schreiben. Doch das geht nicht: «Unser Leben ist besetzt vom brutalen Angriffskrieg dieser russischen Bestie gegen die Ukraine, gegen unschuldige Menschen! Und ich kann nicht nicht darüber schreiben.» Walter Hugentobler 14.03.2022, 05.00 Uhr

Walter Hugentobler, Tagblatt-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

Kennen Sie Paul Watzlawick und sein berühmtes Axiom: «Man kann nicht nicht kommunizieren ...»? Das heisst, auch ohne Worte stehen wir jederzeit im Austausch mit unseren Mitmenschen – ob wir wollen oder nicht. So geht es mir: Ich kann nicht nicht darüber schreiben.

Weil ich in dieser Welt lebe und mit diesem unfassbaren, unvorstellbaren Krieg konfrontiert bin, ob ich es will oder nicht. Alles ist wahnsinnig live, konkret, nahe und wahnsinnig jetzt! Gerne würde ich eine Kolumne zu etwas Belanglosem schreiben, unbedarfte Gedanken sprudeln lassen und Ihnen etwas Auflockerung in der Zeitungslangeweile bieten.

Aber das ist unmöglich: Unser Leben ist besetzt vom brutalen Angriffskrieg dieser russischen Bestie gegen die Ukraine, gegen unschuldige Menschen! Und ich kann nicht nicht darüber schreiben.

Unser Alltag ist beherrscht von diesem zerstörerischen Schlachtzug gegen alles, was unser Selbstverständnis prägt: gegen Völkerrecht, gegen staatliche Souveränität, gegen Freiheit. Kurz: gegen jede Facette von Menschlichkeit und aufgeklärter Zivilisation! Es werden wehrlose Menschen umgebracht, Lebensräume und Infrastruktur zerstört!

Vor drei Wochen waren wir alle selbst ernannte Virologen, und kurzerhand sind wir mutiert zu Armeeberatern, Strategieexperten. Wir sind wiederum mit einer Situation konfrontiert, in der wir auf keine vergleichbare Erfahrung zurückgreifen könnten. Und wir tun wieder so, als wenn wir alle Sachverständige wären, um unserer Unsicherheit und unserer Hilflosigkeit beizukommen – wir reden darüber, um Halt fassen zu können, um in der Diskussion geistigen Unterschlupf und seelische Geborgenheit zu finden.

Ich bin kein Russland-Sachverständiger. Ich lebe und beobachte. Bin zutiefst betroffen von den Nachrichten und Bildern. Ein grössenwahnsinniger Psychopath quasselt von einer historischen Mission und meint, «ER!», einem ägyptischen Pharao gleich, müsse einen «Fehler der Geschichte» korrigieren oder vielmehr radikal ausmerzen. Ich wünsche ihm eine Pyramide in Sibirien.

Und die Menschen in der Ukraine wehren sich heftig. Vielleicht glaubte die angreifende Kriegsgurgel, der ukrainische Präsident wäre ja in seinem früheren Leben Komiker gewesen und er könnte ihn in einer Komödie in drei Akten beseitigen.

Da hat er offensichtlich die Rechnung ohne das Publikum gemacht! Der Freiheitswille der ukrainischen Nation ist von der Dimension, die uns von den alten Eidgenossen bekannt ist! Die Ukraine kämpft den Kampf eines Davids gegen Goliath und reibt offensichtlich den russischen Bären damit auf.

Und die zivilisierte Welt übt sich darin, nicht zuzuschauen, sondern mit Instrumenten eines erwachsenen Zusammenlebens einem infantilen, aufgeplusterten und aufgedunsenen Wahnsinnigen beizukommen. Der vom Irrsinn gezeichnete Plauderer in Moskau führte bis vor kurzem Staatsoberhäupter der ganzen Welt vor, schwafelte an einem übergrossen Tisch von Befreiung und greift derweil ein demokratisches Land an.

Mit der gleichen Argumentation könnte die Schweiz morgen Österreich überfallen und behaupten, man hätte das Land beschützen wollen, vor fremden Mächten und Unterdrückung. Wer da mitmarschieren möchte, kann sich bei den bekennenden eidgenössischen Putin-Verstehern melden.

Oder – ich weiss – trivial, aber bildlich: Wenn Sie ein Fahrrad sehen, nehmen Sie es mit, es könnte ja sonst noch gestohlen werden! So tickt der toxische Ignorant auf dem Regierungssessel einer Weltmacht.

24. Februar 2022 – eine erschreckende Zäsur in der Weltgeschichte. Ein Angriffskrieg mitten in Europa. Eine humanitäre Katastrophe. Ich bin entsetzt, sprachlos, frustriert, ohnmächtig. Und wütend, unglaublich wütend!

Wir sind Teil dieses Zeitalters und fragen uns, was wir machen können: Augen auf bei der Wahl von schweizerischen Hurra-Patrioten und Putin-Verstehern. Think global – help local. Helfen und unterstützen bei örtlichen Aktionen für Kriegsvertriebene.

Walter Hugentobler ist Thurgauer SP-Urgestein und Direktor des Klosters Fischingen. Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Ulrike Landfester und Samantha Wanjiru.