Walter Hugentobler schreibt über Zufälle, Dialekt und Dialektik

Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: «Gfätterlischuel», «Zücherli» und «Bettmümpfeli» – warum Mundartwörter wunderschön sind Durch Zufall fällt unserem Kolumnisten Walter Hugentobler in der Buchhandlung seines Vertrauens ein Band mit dem Titel «DIALEKTisch» in die Hände. Er fühlt sich in seine Mittelschulzeit zurückversetzt, sinniert über Dialekte und erklärt, was ein «Zücherli» ist. Walter Hugentobler 09.05.2022, 05.00 Uhr

Sie kennen Zufälle, ja sicher! Das heisst, es ist Ihnen schon mal etwas zugefallen. Haben Sie sie gerne, die Zufälle?

Ich gehe davon aus, die meisten Zufälle sind für uns positiv. Obwohl in diesem Wort auch «fallen» enthalten ist. Das ist meistens eher negativ. Der Wortteil begegnet uns auch andernorts: einfallen (kann sehr positiv sein), auffallen, hinfallen, durchfallen, abfallen, reinfallen, entfallen. Also für mich am liebsten: zufallen – so per Zufall.

War ich doch unlängst bei der Buchhändlerin meines Vertrauens in Frauenfeld und habe herumgestöbert. Und in Buchhandlungen geht es mir immer wie dem J. W. Goethe:

Ich ging im Walde

So für mich hin

Und nichts zu suchen

Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich

Ein Blümchen stehn,

Wie Sterne leuchtend,

Wie Äuglein schön.

Und siehe da, nichts suchend ist mir ein Sternlein zugefallen. Ein feines, rotes Bändchen mit dem Titel «DIALEKTisch».

Ich fühlte mich sofort in den Philosophiekurs meiner Mittelschulzeit zurückversetzt. «Dialektik»! Was haben wir da diskutiert, debattiert, gehirnt und argumentiert. Und ich habe die Erinnerung, dass die Diskussionen dem Wissensgewinn dienten, dem Vorwärtskommen. Und die spätnächtlichen, weinseligen natürlich der Neuerfindung und Verbesserung der Welt. Diskussionen und Debatten wurden geführt, um etwas zu entwickeln, um vorwärtszukommen.

Und da half uns eben die Dialektik: These – Antithese – Synthese. Ein banales Beispiel: These: Wir können rausgehen. Antithese: Wir können nicht rausgehen, weil es draussen regnet. Synthese: Wir können rausgehen, wenn wir einen Regenschirm mitnehmen.

Heute erlebe ich viele Diskussionen nicht als dialektische Diskussionen, sondern als Überzeugungsschlachten: Ich habe meine in Stein gemeisselte Meinung, meinen erratischen Standpunkt und werde so lange auf dich einreden, dich mit meinen Wortschwaden einnebeln, bis du meiner Meinung bist! Nichts da von Diskussion und gemeinsamem Entwicklungsweg!

Zurück zu meinem Zufalls-Sternlein. «DIALEKTisch». Ich war nur kurz enttäuscht, als ich feststellte, dass es nicht um Dialektik geht, sondern darum «Was Dialekt ist».

Dialekte – mir gefallen Dialekte! Sie sind irgendwie vertrauter – auch fremde – sie sind lautmalerischer, sie sind näher am Leben, sie sind menschlicher, ursprünglicher. Die Hoch- oder Standardsprache ist geschliffener, austarierter, eleganter. Ein hochdeutscher Satz kann in gewissen Situationen daherkommen, wie ein Schmetterling in einem Kuhstall. Dialekt ist deftiger.

Ich erinnere mich an Worte meines Grossvaters: «Gehst Du jetzt auch in die ‹Gfätterlischuel›?» Wunderschön, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen «Gfätterlischuel». Da sieht man doch ins Tun versunkene, unschuldige Kinder beim «Gfätterle». Und damit will ich den modernen Kindergarten in keiner Weise beleidigen!

Oder «Zücherli», wissen Sie, was ein Zücherli ist? Nein, kein Druckfehler, es sollte nicht «Zückerli» heissen! «D’Chüngelipischtole und de Chroteschtächer sind im Zücherli versorget.» Aha, sie sind in der Schublade verräumt! Zücherli, wie le «tiroir» (von: tirer – ziehen auf Französisch).

Wunderschön, ich liebe solche Wortschöpfungen, ihre Geschichte und die Geschichten hinter solchen Worten. Ich liebe die Momente, in denen ich erkenne, welche Bedeutung hinter einem Wort steckt. Manchmal bei Wörtern, die wir täglich gebrauchen und plötzlich erkennen, was sie eigentlich meinen. Und manchmal erinnern sie uns an unsere Kindheit; wir begegnen Wörtern, die heute kaum mehr gegenwärtig sind. Vielleicht sind sie uns darum so vertraut und bieten eine Art Geborgenheit.

Und das geht weit über das viel zitierten «Chuchichäschtli» hinaus. Ich habe einen norddeutschen Sprachwissenschaftler kennen gelernt, der hat sich köstlich über «wenn ich zerscht muess bitti bätti machä» amüsiert.

Aahäuel, Bettmümpfeli, chörble, Hans was Heiri ... – Sie merken, ich bin am Schneugge, und kann Ihnen das auch sehr empfehlen. Tauchen Sie ab in die Vergnüglichkeiten unserer Dialekte.

Und darüber, wie modern und global wir sind und unsere Sprache zum Beispiel «einewäg» schon lange vor dem Anglizismus «anyway» kennt, schreibe ich vielleicht ein anderes Mal.

So, jetzt bin i uf de Stümpe und gang i d’Möscht und nimm villicht no es Iigchlemmts!

Walter Hugentobler ist Thurgauer SP-Urgestein und Direktor des Klosters Fischingen. Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Ulrike Landfester und Samantha Wanjiru.