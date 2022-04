Ulrike Landfester will blitzsauberen Ostschweizer Frühlingsputz

Gedankenstrich-kolumne Von wegen verstaubt: Ostschweizer Frühlingsputz mit Knalleffekt für ein blitzsauberes Image Juhui, endlich ist der Frühling auch in der Ostschweiz eingekehrt. Das ruft sofort nach dem Frühjahrsputz, meint unsere Kolumnistin und fragt sich, wie der unserer angeblich verstaubten Region auszusehen hat. Respektive welche Explosion vonnöten ist. Ulrike Landfester 19.04.2022, 05.00 Uhr

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Arthur Gamsa

Ostern ist vorbei, die Ostereier sind gesucht, gefunden und gegessen, der Werdenberger Vier-Meter-Riesenosterhase allerdings leider nicht, hat uns dafür aber aprilscherzgebührend erheitert, und kichernd starten wir nun in den Ernst des Frühlingslebens, nämlich den längst leidenschaftlich herbeigesehnten Frühjahrsputz: «Juhuu, endlich Frühling», trillert die Website der Migros, «ein untrügliches Zeichen, dass jetzt wieder ein Frühjahrsputz ansteht, denn die wintertrüben Fenster und staubigen Kommoden wollen wieder blitzblank in Szene gesetzt werden.» Wie genau die Migros herausgefunden hat, dass Fenster und Kommoden «blitzblank geputzt in Szene gesetzt werden» wollen, entzieht sich mir zwar – wenn ich anfange, Fenster und Kommoden auf ihre Bedürfnisse hin zu befragen, kommt da nichts weiter heraus, als dass mein Mann freundlich, aber bestimmt nachfragt, ob ich noch ganz bei Trost bin –, aber es gibt ja bekanntlich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.

Dazu gehört die Frage, wie ein Ostschweizer Frühjahrsputz auszusehen hat. Nachforschungen ergeben, dass dazu ein regelmässiger – so eine Schlagzeile dieser Zeitung – «Frühjahrsputz mit Knalleffekt» gehört, bei dem das Schweizer Militär den Säntis von übungshalber verschossener Munition einschliesslich Blindgängern reinigt. Das überzeugt mich sofort; übungshalber verschossene Munition gibt es schliesslich in jedem Haushalt, angefangen von den Terrassenmöbeln, die die letzten Stürme so lange herumgeschossen haben, dass sie nur noch entsorgt werden können, über vergessene Christbaumkugeln an feuerholztrockenen Tannenzweigen, die ausgelesen werden wollen, bevor sie im Cheminee explodieren, bis hin zu den Wurfgeschossen, mit denen der Hund während des Winters in der Stube amüsiert werden musste und die nun, in zu warm gewordene Staubpelze gehüllt, von den unwahrscheinlichsten Stellen aus in die Frühlingssonne blinzeln.

Knalleffekt-spannend wird es aber erst, wenn es an den seelischen Restmüll geht: Die grauklebrigen Depressionsspinnweben, akkumulierten virologischen Pseudokenntnisse, spaltpilzträchtigen Selbstgerechtigkeiten, ideologischen Mausefallen mit angefaulten Schlagwortködern und informationsflutgesättigten Schimmelkolonien aus zwei Pandemiejahren zum Beispiel, die nicht durch Entkalker und Backofenspray, sondern nur durch jahres- und (fast) postpandemiezeitliche Frühlingsgefühle in den Griff zu bekommen sind.

Die Schwierigkeit ihrer Entsorgung wird nur noch geschlagen durch diejenige, verstaubten Ideen den Garaus zu machen, zum Beispiel derjenigen von dem immerhin mittlerweile nur noch «leicht verstaubten Image» der Ostschweiz. Den regelmässig wiederkehrenden Dementis dieser Zeitung nach zu urteilen, unterliegt die Ostschweiz nämlich dem Verdacht, deren viele zu haben: «Alles andere als verstaubt» seien, so heisst es, unter anderem die Ostschweizer Philatelisten, die Modenschau einer Altstätter Brockenstube, der Münchwiler Frauenverein, die Rheintaler Jungbürgerfeier und das St. Gallerlied.

Die einzige verstaubte Idee allerdings, die ich in der und über die Ostschweiz finden kann, ist die Idee, die Ostschweiz und ihre Ideen seien verstaubt. «Juhuu, endlich Frühling» – Zeit für Knalleffekte, die auch diesen besonderen Blindgänger endlich zur kontrollierten Explosion bringen. Wenn Fenster und Kommoden reden können, kann das die Ostschweiz schon lange, sie will nämlich blitzblank in Szene gesetzt werden. Jetzt.

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.