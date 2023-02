Ulrike Landfester: Zürich? St.Gallen hat die Nase vorn

Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Zürich? Ach was! St.Gallen hat die Nase vorn Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester philosophiert über bizarre Eisblumen und die Eisdecke zwischen St.Gallen und Zürich. Und sie gelangt zum Schluss: In Sachen Unterhaltungswert hat ganz klar St.Gallen die Nase vorn. Ulrike Landfester 06.02.2023, 05.00 Uhr

Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Am 12. Februar ist es so weit: Dann ist die letzte Eisprozession über den Bodensee genau 60 Jahre her. Eine Prozession, bei der seit 1573 eine Büste des heiligen Johannes über den zugefrorenen Bodensee von Hagnau nach Münsterlingen oder von Münsterlingen nach Hagnau getragen wurde; wann sie dann wieder in die Gegenrichtung gebracht wurde, hing davon ab, wann die nächste Seegfrörni den See begehbar machte. Seit 1963 residiert die Büste nunmehr in Münsterlingen, in Erwartung von Temperaturen, die ihren rituellen Transfer nach Hagnau eines Tages vielleicht wieder möglich machen.

Die Ursprünge dieses Brauchs liegen, wie man so sagt, im Dunkeln. Im Dunkeln liegen auch diejenigen des Permafrosts, der St.Gallen vergangenen Donnerstag wieder einmal eine eisgekühlte Lektion in Selbsterkenntnis seitens der NZZ eingetragen hat: «Bad Governance», fehlender «identitätsstiftender Stoff», eine zukunftsuntaugliche Mischung aus «Mut und Kleinmut», und am Ende auch das noch: schlechtes Wetter – kalter Wind, zwar nicht fallender, aber doch wenigstens drohender Regen, frühe Dämmerung. Und das im Winter. Unsäglich. Kein Wunder, attestiert man der Stadt abschliessend: «Der Kampf um Grösse ist ihr Schicksal.»

Mag ja sein, dass dieser Kampf um Grösse gelegentlich etwas bizarre Eisblumen hervorbringt, aber in Sachen Unterhaltungswert scheint St.Gallen offenbar deutlich mehr PS auf die Strasse zu bringen als Zürich; immerhin hat es einen Club, in dem ohne die hinderlichen Scheuklappen politischer Korrektheit offen gesagt werden kann (diese Zeitung berichtete), dass, wenn Männer sagen: «Was für ein Arsch!», damit etwas sehr anderes gemeint ist, als wenn Frauen so etwas sagen – was übrigens vielleicht nicht politisch, aber definitiv korrekt ist.

Die Eisdecke, die Zürich und St.Gallen ebenso sehr gleichzeitig trennt und verbindet wie der Bodensee die Anliegerregionen, scheint inzwischen dauerhaft begehbar zu sein, nach dem rituellen Transfer dieser kunstvoll aggregierten Porträtbüste zu schliessen, von der zweifelsohne erwartet wird, dass sie baldmöglichst mit allen notwendigen Ehrbezeugungen zurückgebracht werden wird. Es besteht freilich die Gefahr, dass irgendwann vor lauter pointenglitzerndem Neuschnee nicht mehr zu erkennen ist, wo das Eis aufhört und das Ufer beginnt. In welchem Fall, wie in Gustav Schwabs Ballade vom Reiter über den Bodensee vorausschauend durchgespielt, die Gefahr besteht, dass Botschafter zwischen den beiden Kulturgutkombattanten eines Tages vor Schreck tot vom Pferd fallen, wenn sie feststellen, dass sie den See aus Versehen überquert und das Ufer gegenseitigen Respekts erreicht haben.

Hier wäre vielleicht an einer Klimaerwärmung ausnahmsweise etwas Gutes zu finden. Nachdem die Globalisierung aus den bekannten Gründen einzufrieren droht, könnte eine Ent-Globusisierung den Verkehr zwischen St. Gallen und Zürich entschieden erleichtern; Salz sollte bei Minusgraden doch besser gegen Glatteis eingesetzt und nicht in Wunden gestreut werden. Und wir sind unsererseits gerne bereit, unseren «Kleinmut» – lies: abwägende Zurückhaltung – bei Bedarf zu exportieren. Vielleicht gibt es dazu ja dann sogar einmal einen Gedenkstein wie denjenigen zur letzten Seegfrörni.

