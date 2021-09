Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Von Wasserwesen, Bodenseewasser und anderen Wässerchen Nicht nur der Gin, der in den Tiefen des Bodensees reift, zeigt:

Unser Wasser kann mehr, als einfach nur nass zu sein. Ulrike Landfester 06.09.2021, 05.00 Uhr

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin.

Bild: Arthur Gamsa

Es ist etwas Geheimnisvolles um das Wasser der Ostschweiz. Ich meine damit nicht das von oben kommende Wasser, auch Regen genannt, von dem es diesen Sommer etwas gar viel gegeben hat.

Nein, ich meine unsere Gewässer. Nach dem St.Galler Broderbrunnen zu schliessen, mit dem der 1895 eröffneten Wasserversorgung aus dem Bodensee ein Denkmal gesetzt wurde, birgt etwa der Bodensee Delfine und Riesenschildkröten. Neuerdings kann er sogar durch seinen «Spirit», wie man liest, Spirituosen wie Gin durch deren Versenkung im Wasser geschmacklich verfeinern. Man sieht zwar, anders als leicht bekleidete Nymphen wie die oberste der Brunnenfiguren, im Bodensee selbst eher selten Delfine und Riesenschildkröten und auch dann vermutlich nur unter dem Einfluss gedachter Spirituosen, aber die Botschaft ist klar: Unser Wasser ist mehr als nur nass.

Dass das nicht nur für das Wasser des Bodensees gilt, wissen wir, seit der heilige Gallus am Wasser der Steinach von nackten Dämoninnen in Versuchung geführt wurde, sie in Anerkennung ihrer Reize mit Kleidung ausstattete und damit die Ostschweizer Textilindustrie begründete.

Insbesondere das Wasser des Bodensees scheint aber ein spezielles Cachet zu haben, insofern, wie uns ein Artikel informiert, der 1897 in der illustrierten Zeitschrift «Die Schweiz» zum eben fertiggestellten Broderbrunnen erschien, es gewisse besondere Fähigkeiten verleiht. In seiner Beschreibung der drei Kinder, die am Fuss des Brunnens auf Schildkröte, Delfin und Gans reiten, schliesst der Autor aus der Haltung des auf der Schildkröte reitenden Kindes, es sei «offenbar ein Mädchen, da es – halb spielend, halb ernsthaft – mit dem schlanken Schilfrohr das erstaunte Amphibium sehr geschickt an der Nase zu führen versteht».

Nach dieser Logik könnten mithin alle Frauen, die im Bodensee schwimmend absichtlich oder zufällig Wasser schlucken, sich unbesorgt darin auf die Suche nach Riesenschildkröten machen, um sie mit einem der am Ufer allgegenwärtigen Schilfrohre an der Nase herum und an Land zu führen. Kleiner Tipp: Oben erwähnter Gin wurde in einer Kugel versenkt und Riesenschildkröten haben bekanntlich eine nicht ganz unähnliche Form, Verwechslungen sind also nicht ausgeschlossen. Eine Kugel voll Gin mit einem Schilfrohr zu heben, wäre ein sensationelles Zeugnis für die Qualität unseres Wassers.

Zu denken gibt aber auch, dass die beiden Kinder, die auf Delfin und Schildkröte reiten, mit Fischflossen-Beinen dargestellt sind, sodass Mensch und Wasserwesen buchstäblich verschwimmen. Schon im 6. Jahrhundert vor Christus war der griechische Philosoph Thales von Milet der Überzeugung, dass alles Leben aus dem Wasser käme, und tatsächlich spielen Wasserwesen in populären Ursprungserzählungen oft eine entscheidende Rolle. So in dem spätmittelalterlichen Roman des Berners Thüring von Ringoltingen, demzufolge das erste französische Königsgeschlecht durch die Ehe eines Metzgerssohns mit der Wasserfrau Melusine hervorging – bevor der Gatte seine Frau verbotswidrig Sonntags beim fischschwänzigen Baden beobachtete und deshalb von ihr bachab geschickt wurde.

Vielleicht plätschert hier aber auch ein Hauch von Evolutionstheorie mit; immerhin bestand die Menschheit vor ein paar Millionen Jahren sämtlich aus erstaunten Amphibien, die von wem oder was immer an der Nase herum aus dem Wasser geführt wurden. Zweifellos eine Erfolgsgeschichte – heute können sie sogar Gingefässe in Riesenschildkrötenform im Bodensee versenken. Die heutigen Bodensee-Amphibien dürften staunen.

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.