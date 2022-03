Ukraine-Krieg: Ulrike Landfester über entwurzelte Kinderblumen

GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Ulrike Landfester: Vom Krieg entwurzelte Kinderblumen suchen Schutz im Gastgarten Ostschweiz Dieses Jahr färbt der Krieg in der Ukraine unseren Frühling mit Angst, Mitleid und Wut. Zu Tausenden flüchten Kinder in diesen Wochen in die Schweiz. Nun müssen wir ihren Glauben an Freiheit, Offenheit und Toleranz stärken, wünscht sich unsere Kolumnistin. Ulrike Landfester 21.03.2022, 05.00 Uhr

Ulrike Landfester, Tagblatt-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Es ist Frühling und damit Blumenzeit, in der Ostschweiz wie überall. Zeit zum Abräumen der letzten Herbstblätter von den Pflanzkästen im Garten, zum liebevollen Ein- und Umtopfen keimender Narzissen- und Tulpenzwiebeln und zum Staunen und Freuen an den ersten Krokusfamilien, den ersten Büscheln von Schneeglöckchen, den ersten ausgewachsenen Narzissen und Tulpen auf dem Markt, den ersten zarten Blättchen an den Bäumen.

Dieses Jahr aber färbt der Krieg in der Ukraine unseren Frühling mit Angst, Mitleid und Wut wirkungsvoller ein als selbst die apokalyptisch schwefelgelbe Wolke aus Saharastaub, die in den letzten Tagen über uns hing. Wenn ich in tiefstem Violett in der Sonne erstrahlende Krokuskissen am Strassenrand sehe, die mich letztes Jahr noch an impressionistische Bildskizzen voll Lebensfreude erinnert haben, denke ich heute an bunte Scherben zerbombter Kirchenfenster im Schnee. Rote Tulpen haben nicht mehr die Farbe der lang herbeigesehnten kommenden Grillsaison, sondern gleichen aus zerstörten Wohnhäusern schlagenden Feuerzungen, und die Schneeglöckchen im Garten sind nicht mehr die Vorboten verspielter Sommerwölkchen, sondern ein Memento wehender Rauchfahnen über Geschützeinschlägen. Und wenn ich ein Lied über Blumen vor mich hin singe, ist es dieses Jahr nicht das Lied von den Narzissen und Tulipanen, die sich viel schöner anziehen als Salomonis Seide, zu dem mir mittlerweile noch nicht einmal mehr die Melodie einfallen will, sondern Marlene Dietrichs unsterblich sterblichkeitsgeladener Klassiker «Sag mir wo die Blumen sind» – «Wann wird man je verstehn?»

Als ich ein junges Mädchen war, haben wir dies Lied in meiner Jugendgruppe gesungen, und ich habe damals eigens dafür Gitarrespielen gelernt, um es begleiten zu können. Und natürlich – okay, vor allem –, um die mitsingenden Jungs zu beeindrucken. Das Lied war so wunderbar traurig, man konnte so schön seelenvoll aussehen beim Singen und sich dabei unwiderstehlich gerührt an den Nächstsitzenden lehnen. Was das Lied bedeutete, blieb uns abstrakt, das war ja alles so lange her.

Heute weiss ich, wo die Blumen sind. Sie kommen zu Tausenden, um bei uns Schutz zu suchen, vom Krieg entwurzelte Kinderblumen aus der Ukraine, manche schon Blüten, viele noch Knospen oder gar erst kleine grüne Spitzchen in der wintermüden Erde. Sie tragen sichtbare und unsichtbare Spuren eines Krieges, den sie nicht verstehen, für den sie nichts können und der ihre Heimat schon jetzt für lange Zeit gezeichnet hat. Sie sind die Zukunft eines Landes, das mit unvorstellbarer Hingabe und Zähigkeit für den Erhalt der Werte kämpft, für die auch unser Land steht, und sie sind damit ein Stück weit auch die Zukunft unseres Landes.

Wir stehen in diesem Frühling vor der Herausforderung, diesen Kinderblumen ein Gastgarten zu sein, der nicht nur für ihre Sicherheit und ihr materielles Wohl sorgt, sondern auch für das Vertrauen in diese Werte. Wir haben die Aufgabe, ihnen zu zeigen, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem das, wofür die Ukraine kämpft, selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens ist – Freiheit, Offenheit, Respekt und Toleranz. Wenn uns dies mit derselben Leidenschaft gelingt, mit der unsere Hilfsbereitschaft sie jetzt willkommen heisst, dann werden diese Erinnerungen eines Tages, sobald die Kinderblumen in Monaten oder vielleicht Jahren zu ihren heimatlichen Wurzeln zurückkehren können, dort mit ihnen aufblühen – ein hoffnungsgrünes Stück vom Gastgarten Ostschweiz in der fernen nahen Ukraine.

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.