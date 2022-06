Kolumne: Die Ostschweiz alter schnell

Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Die Ostschweiz altert schnell – und entschlossen Im Zuge eines bevorstehenden runden Geburtstags «von angeblich besonderer Reifungswürde» macht sich unsere Kolumnistin Gedanken zum Altern, bringt eine Laserkanone auf dem Säntis mit der Erdgeschichte in Verbindung und offenbart, wie man lange lebt. Ulrike Landfester Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Vor einiger Zeit liess die IHK verlauten, die Ostschweiz altere schneller als der Rest der Schweiz. Gemeint ist offenbar ihre Bevölkerung, für deren schnelleres Altern denn nun auch ein neues Leitbild entwickelt wird. Aus gegebenem Anlass denke auch ich derzeit viel über das Altern nach. Nicht, weil die Studie der IHK dem meinigen zusätzlichen Schwung gegeben hätte, und auch nicht, weil ich mich gelegentlich bereits dabei ertappe, auf Fragen nach meinem Befinden mit der bekannten Formel vom altersbereinigten Wohlsein zu antworten – bislang noch mit einem launigen Hauch von Ironie, obwohl der langsam etwas an Schwung zu verlieren beginnt.

Nein, es ist viel schlimmer – ein runder Geburtstag von angeblich besonderer Reifungswürde steht an, und ich versuche, herauszubekommen, wie ich das eigentlich finde. Hilfreiche Redensarten und Volksweisheiten gibt es zur Entwicklung eines angemessenen Leitbildes ja zuhauf: Im Alter bereue man die Sünden, die man in der Jugend nicht begangen hat; Alter schütze vor Torheit nicht und Torheit nicht vor dem Alter; Neugier halte im Alter jung, aber im Alter weiche die Neugier der Weisheit; Alter gehe vor Schönheit, Schönheit aber gehe leider eben auch, und so weiter.

Aber Reue ist schlicht nicht drin; wenn mich jemand aus Altersgründen vorgehen lässt, finde ich das schön; und wer will schon vor Torheit geschützt werden? Ich sicher nicht, dafür bin ich viel zu neugierig auf allenfalls noch zu begehende Sünden und ihren Einfluss auf meine irgendwann vielleicht sich einstellende Altersweisheit.

Die eigentlich spannende Frage ist aber doch die: Wenn die Ostschweiz – und ich mit ihr – schneller altert als der Rest der Schweiz, dann heisst das ja, dass das ostschweizerische Anthropozän ein anderes Tempo vorlegt als vergleichbare geochronologische Epochen, dass also, mit der sogenannten «Geologie der Menschheit» gesprochen, die Ostschweizer Bevölkerung einen besonderen Einfluss auf ihre Umwelt hat und umgekehrt.

Kein Wunder, haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen Blitzgirlanden und Donnertiraden von besonders beeindruckender Vielfalt und Intensität erleben dürfen, hat doch, wie diese Zeitung berichtete, im vergangenen Jahr erst eine Laserkanone auf unserem Säntis erprobt, wie man Gewitter am besten abblitzen lässt, und wie Gewitter so sind, reizt sie ein solcher von einer von ihnen besonders geliebten Region verabfolgter Korb dazu, ihre Werbung um sie nun erst recht mit Nachdruck weiterzubetreiben.

Da sind sie der Bevölkerung der Ostschweiz durchaus nicht unähnlich. Je öfter wir hören, was die Ostschweiz alles nicht kann – zum Beispiel hat sie keine Kunstmuseen, wie unlängst von offizieller Seite verlautbart wurde; ob die Kunstmuseen in Appenzell, Thurgau und St. Gallen wohl wissen, dass es sie nicht gibt? –, desto beharrlicher sind wir in unserer Zuneigung für sie, und desto entschlossener altern wir mit und in ihr.

Vielleicht tun wir das ja wirklich schneller als der Rest der Schweiz, aber wir haben auch viel Übung darin; schliesslich war unsere Region schon ein geopolitisch bedeutsamer Raum, bevor der Begriff «Ostschweiz» überhaupt erfunden wurde. Also werde ich es mit Fassung tragen, dass dieses Jahr meine kerzenbestückte Geburtstagstorte endgültig mehr einem Fackelzug gleichen wird als einem Kuchen, und mich neugierig ihrem sündigem Genuss widmen.

Immerhin ist das Alter, wie Ortega y Gasset zu Recht bemerkt hat, immer noch das einzige Mittel, das man entdeckt hat, um lange leben zu können.

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen