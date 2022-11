Kolumnistin Ulrike Landfester: Das Spektakel ist ein Lehrstück

Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Das Spektakel ist ein Lehrstück Kolumnistin Ulrike Landfester über die geforderte Rückführung der Mumie Schepenese und die denkwürdige Inszenierung des Künstlers Milo Rau. Ulrike Landfester 28.11.2022, 05.00 Uhr

Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Es gibt Lehrstücke, bei deren Aufführung man als Zuschauer nur wünschen kann, man hätte sie selber geschrieben. So bei dem unlängst in St.Gallen aufgeführten herzwärmenden Spektakel um eine Mumie, die tagtäglich die skandalöse Schmach erdulden muss, in dezenter Weise bis zu den Schultern verhüllt ausgestellt zu werden, und nun endlich die Aussicht hat, von einem hochgesinnten Künstler in ihre Heimat Ägypten zurückgebracht zu werden, wo sie zwar nicht von lebenden Menschen, aber immerhin von tausenden ähnlichen Mumien sehnsüchtig erwartet wird.

Der darin dargebotene Reichtum an wohlgesetzten Pointen und vorbildlichen moralischen Imperativen ist dankenswerterweise vollumfänglich in der dazugehörigen «St.Galler Erklärung für Schepenese» dokumentiert, die die Stiftsbibliothek hinfort sicher zu ihren grössten Schätzen zählen wird. Ob man sich dort dafür entscheiden wird, sie aus Gründen der Dezenz bis zu den Schultern verhüllt, ganz oder gar nicht auszustellen, wird sich weisen; sollte ihr flammender Aufruf «Lasst Schepenese heimkehren!» je erhört werden, stünde Schepeneses gläserner Sarg dann ja zur Verfügung.

Von dieser «Erklärung» ist viel zu lernen. Zum Beispiel, dass, wenn eine Geschichte mitreissend erzählt werden soll, diese auf keinen Fall solide recherchiert sein darf. Wen interessiert schon, ob Schepenese hundert Jahre früher oder später gelebt hat, wo genau sie bestattet wurde und ob ihre Mumie wirklich Beute aus einem «Grabraub» war? Solche Details sind nur hinderlich, wenn es doch für die Entfesselung eines Sturms gerechter Empörung über einen «räuberischen und respektlosen» Unzustand viel zielführender ist, «am Anfang der Kette», die die bedauernswerte Mumie schuldlos an die Stiftsbibliothek fesselt, ein Verbrechen aus Gewinngier anzunehmen.

Weiter ist zu lernen, dass beim Einfordern von Respekt und Würde unbedingt zu vermeiden ist, dies mit Respekt und Würde zu tun. Kein Künstler darf seine Muse prostituieren, indem er sich vom Erhalt des St.Galler Kulturpreises davon abhalten lässt, dem Geber danach so indirekt wie öffentlichkeitswirksam ein unbewiesenes Unrecht zu unterstellen. Immerhin spricht es von bewundernswerter Empathie, dass er dazu festhält, die Stadt könne mit der Mumie ohnehin «nie glücklich werden», denn, so die mit bestechender argumentativer Finesse lancierte Begründung: «Unrecht Gut tut selten gut.»

Nicht zuletzt darf ein solches Spektakel nie auch nur ansatzweise in den Verdacht kommen, originell zu sein. Statt die Öffentlichkeit mit einer innovativen Idee oder gar noch deren innovativer Ausgestaltung zu überfordern, gräbt man besser lustvoll gruselige Erinnerungen an bekannte Filmleichen wie «Der Fluch der Mumie» und «Die Rache des Pharao» aus, balsamiert sie in verbaler Plastinage aus den Debatten um Gunter von Hagens «Körperwelten»-Ausstellungen ein und wickelt sie in ein paar ebenfalls bekannte Kolonialismus-kritische Phrasen; so hat man dann am Ende wo nicht einen lebenden Skandal, so doch wenigstens die Mumie eines solchen.

Bleibt nur die Frage, in welche Heimat diese Mumie eines Skandals nach erfolgtem Spektakel zurückzubringen wäre. Vielleicht am besten in eine Vitrine im Requisitenrepositorium des Künstlers.

Ulrike Landfester ist Professorin für deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne im Turnus mit Toni Brunner, Carla Maurer und Walter Hugentobler.