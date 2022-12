Toni Brunner: Westschweiz im Bundesrat - jetzt übertreiben wir es

Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Noch mehr Westschweiz im Bundesrat – jetzt übertreiben wir es Am Mittwoch wählt das Parlament zwei neue Mitglieder des Bundesrats. Als Ostschweizer komme man sich nach den jüngsten Entwicklungen vor wie im falschen Film, schreibt unser Kolumnist Toni Brunner. Toni Brunner 05.12.2022, 05.00 Uhr

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Es ist Zeit für eine junge Mutter im Bundesrat. So tönte es aus den Reihen der Sozialdemokraten. Die einzige junge Mutter wurde bereits parteiintern erledigt. Analysiert man die Stimmenzahlen der drei Kandidatinnen in der SP-Fraktion, so ist jedem klar, das war ein abgekartetes Spiel. Zuerst geben wir der jungen Mutter (sozusagen für die Galerie) die meisten Stimmen und danach lassen wir sie konzentriert fallen. Interessant könnten die Gründe dafür sein, über die nicht gesprochen wird.

Cedric Wermuth, Fabian Molina, Jon Pult, die Liste der jungen aufstrebenden Männer innerhalb der Sozialdemokraten ist lang. Alles junge Deutschschweizer, die gerne einmal Bundesrat werden möchten. Doch da gibt es ein Problem. Bundesrätin Sommaruga wird ersetzt werden durch eine Frau und zum Leidwesen aller jungen Deutschschweizer SP-Männer wird die neue Bundesrätin aus der Deutschschweiz kommen, was bedeutet, dass die SP bei der Ersatzwahl Berset eine Person aus der lateinischen Schweiz berücksichtigen muss. Da sehen natürlich einige Ambitionierte unüberwindbare Hürden in Bezug auf ihre eigene Karriere.

Wieso also nicht das Spiel umdrehen und jetzt eine Frau aus der Romandie wählen, sagte sich die junge aufstrebende Männergarde an der Spitze der SP. Auf dem Bundesratsticket steht jetzt wider jegliche Logik mit Baume-Schneider eine welsche Frau. Was auf den ersten Blick wie ein Einer-Vorschlag Herzog aussieht, ist den jungen Karrieristen ernst. Baume-Schneider soll Bundesrätin werden. Um in wenigen Jahren den eigenen Bundesrat Berset aus dem Amt zu drängen, damit es endlich Platz gibt für die neue Generation. Es sind nicht mehr Gewerkschafter, Bähnler und Arbeiter, sondern studierte Jungspunde, die uns schon tapfer die Welt erklären, obwohl ihr persönlicher Beitrag zum Bruttosozialprodukt gegen null tendiert.

Als Ostschweizer müssen wir uns nach den jüngsten Entwicklungen vorkommen wie im falschen Film. Nach diesen Bundesratswahlen wird es im siebenköpfigen Gremium nach dem Ausscheiden von Ueli Maurer noch genau eine Person geben, die nicht westlich der Aare wohnt. 28 Prozent der Bevölkerung ennet dem Röstigraben stellen in Kürze die Mehrheit der Mitglieder in der Landesregierung. Länder sind gegenüber ihren Minderheiten meist sehr sensibilisiert und das ist gut so. Aber für meinen Geschmack übertreiben wir es jetzt langsam aber sicher. Je westlicher wir in der Schweiz fahren, je staatsgläubiger werden Volk und Politiker. Was wir jetzt bräuchten, wäre jedoch das Gegenteil.

Was wir brauchen, ist mehr Drang und Wille zur Selbstbestimmung, weniger Abhängigkeiten vom Staat, nach der ewigen Pandemie eine Rückkehr zu weniger Interventionismus und Bevormundung, mehr Freiheiten und eindeutig weniger Staat. Das ist unsere Mentalität. Es ist ausgesprochen eine Ostschweizer und Innerschweizer Mentalität. Arbeitsam, genügsam, freiheitlich denkend und es leid sein, vom Staat abhängig zu sein.

So gesehen läuft grad einiges schief in unserem Land. «Guet Nacht» wenn ich da an die Reformen der Sozialversicherungen, an die Energiestrategie, die explodierenden Zahlen in der Zuwanderung und die neuerlichen Anbiederungen an die EU denke. Da bräuchte es Menschen vom Schlage eines Innerrhoders oder Urnäschers und nicht Baume-Schneiders und Herzogs.

Weniger Verteiler und mehr Verteidiger.

Toni Brunner, der ehemalige Präsident der SVP Schweiz, ist

Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg. Er schreibt diese

Kolumne immer montags im Turnus mit Carla Maurer,

Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.