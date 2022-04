Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Es leben die Viehzuchtvereine! Die Alpwirtschaft und die Berglandwirtschaft seien bedroht, schreibt Kolumnist Toni Brunner. Es gebe Fantasten, die davon träumten, die Bergtäler wieder der Natur zu übergeben. Sein Hoch auf die Kuh und die Viehzucht. Toni Brunner 25.04.2022, 05.00 Uhr

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Am letzten Samstag feierte in Krummenau der örtliche Braunviehzuchtverein sein 125-jähriges Bestehen. Dies mit sennischer Auffuhr, Jubiläumsviehschau und einem Schauabend in einem riesigen Festzelt. Es war bis auf den letzten Platz gefüllt.