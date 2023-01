Toni Bunner: Ich fühle mich beobachtet

Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Ich fühle mich beobachtet Churfirsten, Bundesräte, Marco Odermatt: Unser Kolumnist Toni Brunner beschreibt, was ihm eines frühen Wintermorgens bei der Arbeit auf seinem Bauernhof durch den Kopf geht. Toni Brunner 23.01.2023, 05.00 Uhr

Toni Brunner Michel Canonica

Es begab sich gestern Sonntagmorgen. Ich stosse meine Schubkarre Richtung Miststock. Der frische Mist, den ich dort deponiere, dampft in der frühmorgendlichen Kälte. Es ist kalt, an diesem Januarmorgen. Die ganze Landschaft präsentiert sich in einem neuen, weissen Glitzerkleid. Wie frisch gezuckert zeigt sich mir die ganze Umgebung. Anker könnte es nicht schöner malen. Es weht ein frisches Lüftchen. Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Ich fühle mich beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Ich blicke hinüber zu den sieben Churfirsten. Sie stehen aufrecht, unverrückbar und stolz in der Landschaft. Die Berge strahlen Rückgrat und Vertrautheit aus. Seit meiner Kindheit ist das so. Wehmütig denke ich daran, wie schön es wäre, wenn im Bundeshaus auch sieben so Aufrechte wären, die Vertrautheit ausstrahlen. Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Ich fühle mich beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Ich blicke hinüber zum Speer, zu unserem Hausberg. Trutzig steht der höchste Nagelfluh-Berg Europas vor mir. Mächtig wirkt er und strahlt eine grosse Ruhe aus. Ruhe, die den ganzen Morgen prägt. Es ist mucksmäuschenstill. Ich sehe Spuren im Schnee. Den Spuren nach zu schliessen, war der Fuchs in dieser Nacht wieder hier. So wie jede Nacht wird er rund um den Bauernhof nach Nahrung gesucht haben. Selbst die Spuren eines Schneehäschens mache ich aus. Ist das Häschen womöglich dem Fuchs begegnet? Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Ich fühle mich beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Beim Kippen der zweiten Mistfuhre erblicke ich eine einsame Skispur. Ich denke, wie es wäre, wenn am Nachmittag ein Schweizer im österreichischen Kitzbühel den Slalom gewinnen würde. Und in aller Dramaturgie male ich mir aus, wie es wäre, wenn nach dem ersten Durchgang ein Österreicher führen würde. Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Ich fühle mich beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Ich zieh die Mistkarette durch den Schnee. Hei, wie hat sich Marco Odermatt am Freitag bei der Abfahrt in Kitzbühel mirakulös in Extremis gerettet. Wäre es nicht Odermatt gewesen, das Netz hätte nur noch gezappelt. Eine Karriere wäre auf dem Spiel gestanden. Ich nehme einen kleinen Schnupftabak. Meine Nase läuft. Der Schnupftabak tut gut, aber ich habe ihn ein bisschen gar weit hochgezogen. Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Ich fühle mich beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Meine Kühe springen im neuen Schnee. Stellen den Schwanz. Lebensfreude strahlen sie aus. Die frische Morgenluft tut ihnen gut. Sie blicken umher und nehmen irgendetwas wahr. Es läuft mir kalt den Rücken hinab. Wir fühlen uns beobachtet, aber ich kann niemanden sehen.

Die Kühe sind wieder an ihrem Platz. Sie haben gefressen und fangen mit Wiederkäuen an. Die Ruhephase hat begonnen. Schön im Rhythmus wird der vorverdaute Nahrungsbrei hochgewürgt und nochmals zerkaut, bevor er erneut verschluckt und der Verdauung zugeführt wird. Ich schau noch einmal aus dem Stallfenster. Jetzt in der allgemeinen Ruhe erblicke ich sie. Sie, die mich die ganze Zeit beobachtet haben, die ich aber nicht sehen konnte.

Sechs stolze Krähen durchwühlen mit grossem Eifer den frischen Mist aus dem Stall. Ich muss schmunzeln. Für mich ist die Quintessenz dieser kleinen Geschichte klar. Jeder Mist ist für etwas gut.

Toni Brunner, der ehemalige Präsident der SVP Schweiz, ist Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg. Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Carla Maurer, Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.