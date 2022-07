Gedankenstrich: Toni Brunner ist fasziniert vom Spitzensport

GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Toni Brunner: Fasziniert von Ostschweizer Spitzenleistungen Unser Kolumnist Toni Brunner ist beeindruckt von den Spitzenleistungen der Ostschweizer Sportlerinnen und Sportler. Er traut ihnen weiter Erfolge zu. Toni Brunner 18.07.2022, 05.00 Uhr

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

Spitzenleistungen faszinieren die Menschheit seit jeher. Und ich muss zugeben, mich ganz speziell. Herausragende Leistungen werden in der ganzen Gesellschaft vollbracht. Einige werden zelebriert, andere muss man suchen. Ob in der Wirtschaft, im Privaten oder im Sport. Dort werden herausragende Leistungen am ehesten wahrgenommen, denn sie werden oft an Wettkämpfen errungen. So wird ein Erfolg messbar und sichtbar.

Spitzenleistungen erfordern Überdurchschnittliches. Talent allein genügt in den allermeisten Fällen nicht. Hinter erfolgreichen Menschen stecken oft eiserner Wille, Disziplin, Entbehrungen und ein gutes Umfeld. Ohne Leidenschaft läuft gar nichts. Es gibt viele kluge und überdurchschnittliche Persönlichkeiten. Aber es ist wie überall, wer spitze sein will, dem muss es auch zwischen den Ohren stimmen. Die meisten, die es nicht an die absolute Spitze schaffen, denen fehlt es meist im Kopf, also oft am Selbstvertrauen, an Konstanz oder der nötigen Gelassenheit. Gleich drei Ostschweizer haben innerhalb einer Woche herausragende Leistungen vollbracht.

Was wurde Nöldi Forrer in den letzten Jahren belächelt. Der 43-jährige Schwingerkönig aus Stein im Toggenburg habe seinen Abgang verpasst, war da und dort zu hören. Doch Forrer liess sich nie unterkriegen. Nach jahrelangen Schmerzen, Operationen, einem künstlichen Hüftgelenk glaubte er stets daran, die noch fehlenden Kränze zum bisher unerreichten 150. Kranz zu erschwingen. Dennoch schienen die Kritiker recht zu bekommen. Forrer war kein sicherer Kranzer mehr und coronabedingt fanden in den letzten zwei Jahren fast keine Feste statt. Die Zeit schien davonzulaufen. Doch die Kritiker sind eines Besseren belehrt worden. Forrer erreichte, was vor ihm noch keinem Eidgenossen gelungen ist. Er hat in dieser Saison drei weitere Kränze gewonnen und damit schweizweit einmalige 150 Kränze in seiner Sammlung. Das Verrückte an dieser Geschichte: Forrer ist noch mehr zuzutrauen.

Selten verlief die Karriere einer Spitzensportlerin so unglaublich wie jene von Ramona Forchini aus Wattwil. Die Toggenburgerin hat in ihrer Karriere Grossartiges an der Weltspitze der Radfahrer geleistet, und zwar in verschiedenen Disziplinen. Ramona Forchini wurde schon Schweizer Meisterin auf der Strasse und Weltmeisterin auf dem Mountainbike. Schon beim kürzlichen Cross-Country-Rennen in der Lenzerheide kam sie der Weltspitze bedrohlich nahe. Nun ist klar, dass sie auch in dieser Disziplin zur Weltspitze gehört. Die 28-jährige Wattwilerin wurde am Weltcup-Rennen in Andorra Dritte. Und das Verrückte: Forchini ist noch mehr zuzutrauen.

Wenn es gut läuft, holen die Schweizer an Leichtathletik-Weltmeisterschaften alle 15 bis 20 Jahre eine Medaille. Oder warum ist uns allen Werner Günthör immer noch ein Begriff? Am Wochenende passierte eine Sensation und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Zehnkämpfer Simon Ehammer erreicht an der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten in der Spezialdisziplin Weitsprung mit 8,16 Metern die Bronzemedaille. Für Gold fehlten lumpige 20 Zentimeter. Und wenn man weiss, dass der Appenzeller Ehammer in diesem Jahr schon 8,45 Meter weit gesprungen ist, so wirkt alles noch viel unglaublicher. Ich ziehe den Hut vor solchen Spitzenleistungen. Und das Verrückte: Ehammer ist noch mehr zuzutrauen.