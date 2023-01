Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Fast alles fährt Ski Unser Kolumnist Toni Brunner schreibt über die Stärken des Ski-Talents und Adelboden-Sieger Marco Odermatt – und erklärt, was die Schweiz von ihm lernen kann. Toni Brunner 09.01.2023, 05.00 Uhr

Toni Brunner Michel Canonica

Derzeit haben fünf St. Galler Skigebiete geöffnet. Den milden Umständen geschuldet, gibt es nur wenige Fahrkilometer. Aber wie jedes Jahr die Steuererklärung ins Haus flattert, so wird auch der nächste Schnee kommen. Das ist wichtig, denn für die Tourismusgebiete geht es um Wertschöpfung und Arbeitsplätze.

Die Schweiz ist eine Skination. Momentan sogar die Skination Nummer 1. Das hat zweifelsohne auch mit Überflieger Marco Odermatt zu tun. Das tut unseren östlichen Nachbarn richtig weh und macht uns darum umso mehr Freude. Die Schweiz hat in ihrer Geschichte immer wieder grosse Skistars erlebt. Vreni Schneider, Pirmin Zurbriggen, Paul Accola, Mike von Grüningen oder Urs Kälin. Nicht zu vergessen unsere Toggenburgerin Maria Walliser oder unser Toggenburger Karl Alpiger. Mein Bruder war Fan von Peter Lüscher und Peter Müller war sowieso ein Phänomen aus dem Unterland. Aber schwelgen wir nicht in Erinnerungen, was wir aktuell erleben, bringt einem aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Am Samstag hat Adelboden gezeigt: Für Marco Odermatt gibt es momentan keine Grenzen. Die Erwartungen nach all den Siegen in den letzten Rennen und dem letztjährigen Sieg an gleicher Stätte waren enorm. Das «Chuenisbärgli» ist für einen Schweizer Skirennfahrer das Mass aller Dinge. Fast wie früher der Girlenhang in Ebnat-Kappel. Eigentlich müsste ein so junger Mann am Erwartungsdruck von Land und Leuten vor einem so kapitalen Rennen zerbrechen. Nicht Odermatt. Am 8. Oktober 1997 ins Stans geboren, gerade mal 25 Jahre alt, ist er ein Genie seines Fachs. Odermatt zeigt uns vor allem eines: Er ist ein Mensch, der sich nicht von jeder Kleinigkeit und jeder Schlagzeile irritieren lässt. Keiner, der am Morgen zuerst in den Spiegel schaut, sondern jeden Tag seine Herausforderungen unbeschwert, frisch und seriös annimmt. So weist er uns – ja der ganzen Schweiz – den Weg.

Wir alle lassen uns heute viel zu oft ablenken durch alles, was uns jeden Tag «serviert» wird. Wir lassen uns alle viel zu sehr verunsichern durch alles, was wir jeden Tag erfahren. Wir verzweifeln, weil wir glauben, die Welt stünde jeden Tag ein Stückchen näher am Abgrund. So ist es aber nicht.

Ja, wir leben privilegiert und sind uns dessen bewusst. Wir könnten uns dafür geisseln, aber besser ist es, unser Schicksal anzunehmen und unsere eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Wir geben jeden Tag unser Bestes, aber wir verrennen uns nicht im Unrealistischen oder Utopischen. Wir sehen die grossen Linien und werden nicht übermütig. Wir sind demütig, weil wir frei und selbstbestimmt leben. Wir können uns entfalten. Jeder an seinem Ort. Was andere sagen, ist nicht entscheidend, entscheidend ist, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren.

Wo liegt das Geheimnis von Marco Odermatt? Es liegt zwischen seinen Ohren. Es nützt einem im Leben nichts, wenn man ein Supertalent ist, aber sich zu sehr verkopft oder unter Druck setzt. Odermatts Geheimnis ist seine Unbeschwertheit, seine Leichtigkeit und sein Gespür, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Marco Odermatt ist geerdet und auf dem Boden geblieben. Bescheiden, aber total fokussiert. Er weiss, was er will, und wird seinen Weg gehen. Was kümmert ihn das Geschwätz der anderen. Odermatt wird auch in Zukunft Erfolg haben. Weil er auf seine eigenen Stärken baut. Die Schweiz wird auch in Zukunft Erfolg haben, wenn sie auf ihre eigenen Stärken baut.

Toni Brunner, der ehemalige Präsident der SVP Schweiz, ist Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg. Er schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Carla Maurer, Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.