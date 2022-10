GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Toni Brunner: Der grosse Paul Unser Kolumnist Toni Brunner über einen Mann namens Paul, der aus einfachsten Verhältnissen stammte, sich hochrackerte und später zu den ganz Grossen gehörte. Toni Brunner 10.10.2022, 05.00 Uhr

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

In meiner Nachbarschaft gibt es ein stattliches Landhaus. Das wurde in den 80er-Jahren bewohnt von einer Familie Burger. Sie kamen aus dem Kanton Zürich und hatten, wie viele Zürcher in den 70er- und 80er-Jahren ihr Ferienhaus im Toggenburg erworben. Sie spazierten jeweils an den Wochenenden mit ihren zwei gepunkteten Hunden (Dalmatinern) an unserem Bauernhaus vorbei und waren stehts freundlich. Die Familie Burger hatte einen berühmten Sohn. Freddy Burger mauserte sich vom Hochbauzeichner zum grössten Manager von Musikern im deutschsprachigen Raum. Er begann seine Karriere mit Konzerten von Cliff Richard, begab sich ins Management von Pepe Lienhard, Paola del Medico und später Udo Jürgens.

Bei uns in Ebnat-Kappel spielte sich – kulturell gesehen – schon Historisches ab. Sowohl Pepe Lienhard wie auch Udo Jürgens haben in der Schwand, oberhalb von Ebnat-Kappel, beschauliche, aber auch berauschend schöne Abende und Nächte verbracht.

Die Familie Burger verkaufte das Landhaus später an Skirennfahrer Peter Müller aus Adliswil. Auch er: ein Phänomen. Aus dem Flachland und fast talentfrei, aber mit einem schier unglaublichen Willen, viel Arbeit und Fleiss brachte er es an die Weltspitze im Abfahrtsweltcup. Er gewann die Lauberhornabfahrt, gewann Olympiamedaillen und krönte seine Karriere mit dem Weltmeistertitel 1987 in der Abfahrt von Crans-Montana. Er gewann vor dem favorisierten Pirmin Zurbriggen, unserem Toggenburger Karl Alpiger und dem ewigen vierten Franz Heinzer, eines der wertvollsten Rennen der Schweizer Skigeschichte. Erst nach vier Schweizern kamen die Kanadier, die Deutschen und die geschlagenen Österreicher.

Skiweltmeister Peter Müller im Toggenburg. In meiner Nachbarschaft. Das liess mich nicht kalt. Ich sah, wie ein Menzi Muck aufgefahren wurde. Und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da sass Paul Accola auf dem Ungetüm, das die Umgebung der Liegenschaft von Peter Müller in ein Biotop verwandeln sollte.

Paul Accola. Paul der Grosse. Man stelle sich vor. Aus einfachsten Verhältnissen von einem Bauernhof in Davos stammend, ein junger zäher Bergbauernbursche, der sein Herz auf der Zunge trug, sich langsam hochrackerte und in den 90er-Jahren im Skiweltcup zu den ganz Grossen zählte. Der Davoser war in fast allen Disziplinen Weltklasse und gewann an Olympiaden und Weltmeisterschaften mehrere Medaillen. Sein Meisterstück war 1992 der Sieg im Gesamtweltcup, als er es schaffte, Alberto Tomba zu schlagen.

Da baggerte sich bei uns im Toggenburg Paul Accola die Berge hoch, es war für ihn ein Klacks im Vergleich zu allem, was er sonst im Leben mit seinem Menzi Muck noch angestellt hat. Nicht nur der freie Fall (der Start der weltmeisterlichen Abfahrt von St.Moritz) auch die Erdarbeiten an der Abfahrtsstrecke der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi wurden von ihm höchstpersönlich verrichtet. Niemand sonst getraute sich in diese steilen Hänge und darum trägt auch heute noch ein besonders steiler Abschnitt der Piste Rosa Chutor den Namen «Accola Valley».

Heute ist Paul Accola Unternehmer in Davos, hat ein Unternehmen für Baggerarbeiten und Holztransporte, hat eine eigene Stiftung und eine engagierte Frau. Paul hat Höhen und Tiefen erlebt. Für mich ist er der grosse Paul. An seiner Bescheidenheit könnte sich manch einer eine Scheibe abschneiden. Und er trug nie im Leben eine Krawatte.

Toni Brunner, der ehemalige Präsident der SVP Schweiz, ist

Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg. Er schreibt diese

Kolumne immer montags im Turnus mit Carla Maurer,

Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.