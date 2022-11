Toni Brunner zur Bunderatswahl: Das sind seine SP-Favoritinnen

Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Bundesratswahlen 2022 – das sind seine SP-Favoritinnen Wäre unser Kolumnist Toni Brunner Berater der SP, er hätte der Partei zu einem vorzeitigen Rücktritt von einem der beiden Bundesratsmitglieder geraten. Und: Der Toggenburger hat zwei klare Favoritinnen für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga. Toni Brunner 07.11.2022, 05.00 Uhr

Toni Brunner, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Michel Canonica

In einem Monat werden zwei neue Bundesräte gewählt. Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga treten auf Ende Jahr zurück. So ist das Leben und so muss es sein.

Ueli Maurer ist der Amtsälteste. Er ist der Beste von allen, aber dieser Rücktritt ist letztlich logisch und verständlich. Die SVP war entsprechend vorbereitet und bietet fünf ernsthafte Kandidaturen. Es ist der frühere Parteipräsident Albert Rösti, es ist der Berner Ständerat Werner Salzmann, der Zürcher Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt, die Nidwaldner Regierungsrätin Michèlle Blöchliger sowie der Zuger Finanzchef Heinz Tännler. Eine sehr gute Auswahl. Jemand aus diesem Kreis wird neues Mitglied der Landesregierung.

Die SVP-Fraktion wird sich für ein Zweiter- oder Dreierticket entscheiden. Alle vorgeschlagenen Kandidierenden sind wählbar. Die SVP wird jeden der fünf Vorgeschlagenen akzeptieren, wenn sie denn offizielle Kandidierende sind. Wer nicht vorgeschlagen ist, wird eine Wahl niemals akzeptieren, das ist Ehrensache. Es geht um die Schweiz!

Der Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer ist absolut logisch. Ich habe für mich (so ganz heimlich immer gedacht), wenn die Sozialdemokraten clever sind, dann werden sie auf den Zug aufspringen und aus dem Duo Sommaruga/Berset auch noch eines ihrer Mitglieder aus der Landesregierung zurückziehen, um ihren zweiten Sitz im Bundesrat für die nächsten zehn Jahre zu sichern. Hätte ich bei der SP-Schweiz ein Beratermandat gehabt, ich hätte dringend dazu geraten. Die Sozialdemokraten haben die Kurve grad noch knapp gekriegt.

Weil – sind wir ehrlich – hätten unsere Sozialdemokratischen Freunde das nicht gemacht, dann hätten sie bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates im Dezember 2023 ein grosses Problem bekommen. Sie sind im Gegensatz zur SVP zu schwach geworden, um noch einen zweiten Sitz in der Landesregierung rechtfertigen zu können.

Simonetta Sommaruga tritt zurück. Pascal Bruderer oder Flavia Wasserfallen werden sie beerben und einen neuen linken Schwung in den Bundesrat bringen. Und das ist gut so.

Die Konkordanz ist kein einfaches Konstrukt. Die vier wählerstärksten Parteien haben gemäss ihren Wähleranteilen Sitze in der Landesregierung zugute. 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung fanden sich nach den Parlamentswahlen in aller Regel in der Landesregierung wieder. Das war immer so aber nach der Abwahl von Christoph Blocher nicht mehr. Wir kennen das Desaster.

Aber es braucht unbestrittenermassen in einer Konkordanz-Regierung zwei Linke im Bundesrat. Damit ist der linke Bevölkerungsteil unseres Landes gerecht abgebildet. Ob SP und SP oder SP und Grüne oder SP und Grünliberale das ist nicht so entscheidend. Zwei braucht es und mehr wäre übertrieben.

Die Grünen, die müssen warten. Sie gewinnen Wahlen und nachher verlieren sie wieder Wahlen. 2023 werden die Grünen wieder verlieren und daher ist es schon recht, wenn die SP vorderhand den linken Bevölkerungsteil in der Regierung repräsentiert.

Die Grünliberalen müssen sich natürlich zuerst einmal über eine längere Periode etablieren. Einfach auf den Sitz der Freisinnigen zu spekulieren, ist etwas gar verfrüht. Bedenken Sie, die Grünliberalen kommen logischerweise erst dann ins Spiel, wenn sie drei- bis viermal bei eidgenössischen Wahlen bewiesen haben, dass sie effektiv zur Schweiz gehören und konstant sind. Sie sind zu neu und zu jung, als dass man jetzt schon ernsthaft über solcherlei Umkrempelungen der Parteien in der Regierung reden müsste.

Energiekrise, Migrationsdruck ohne Ende und Staatsfinanzen, die aus dem Ruder laufen. Es ist jetzt der falsche Zeitpunkt für Experimente. Zwei SVP und so schwer es mir fällt, zwei SP, das ist jetzt zu akzeptieren. Und die Stabilität des Landes ist gewahrt. Für den Bürger läuft es auch so schon viel zu viel aus dem Ruder. Wir müssen den Mittelstand entlasten und nicht noch zusätzlich belasten.

Toni Brunner, der ehemalige Präsident der SVP Schweiz, ist

Gastwirt und Bergbauer im Toggenburg. Er schreibt diese

Kolumne immer montags im Turnus mit Carla Maurer,

Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.