Kolumnistin Samantha Wanjiru schreibt über Nächstenliebe

Gedankenstrich-Kolumne Samantha Wanjiru: Sind die Feiertag tatsächlich für alle fröhlich? Kolumnistin Samantha Wanjiru wünscht sich für die wuselige Weihnachtszeit, dass wir alle kurz innehalten und an jene denken, die in diesem Jahr besonder gelitten haben. Samantha Wanjiru 13.12.2021, 05.00 Uhr

Samantha Wanjiru, «Tagblatt»-Kolumnistin.

Bild: Arthur Gamsa

Bald ist es wieder so weit. Weihnachten steht vor der Tür. Die Weihnachtsmärkte der Ostschweiz stimmen die Menschen vorfreudig auf ein wunderbares und gesegnetes Weihnachtsfest.

Die Kauflaune ist trotz Corona auch dieses Jahr gross. Die Kinder sind schon gespannt, welches Geschenk diesmal unter dem schön geschmückten Weihnachtsbaum liegt. Das Festtagsmahl ist beim Delikatessenladen auch bereits bestellt, und die Einladungen an die Familie sind versendet. Die Welt scheint etwas Frieden gefunden zu haben, nachdem wir alle durch ein rasantes Jahr geschleudert sind.

Aber leider gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die kein Stück vom Friede-Freude-Eierkuchen abbekommen. Denn sie wurden nicht zuletzt auch aufgrund der anhaltenden Pandemie noch stärker an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Diese Winterzeit macht die Schere zwischen den Habenden und Nichthabenden deutlicher denn je zuvor.

Denken wir nur mal an die Obdachlosen, die wir in der Ostschweiz haben. Klar, haben sie Anlaufstellen wie die Caritas und andere Heime, die sich jedes Jahr überlegen, wie sie diesen Menschen ein frohes Fest ermöglichen können. Aber dafür sind sie auf genügend Gelder und freiwillige Helfer angewiesen. Das heisst, dass sie in einer Abhängigkeit wirtschaften müssen. Und gerade dieses Jahr wird sich in den Hallen der Heime einiges geändert haben. Die Maskenpflicht, die Kapazitätsbeschränkung, die Personalsituation, die Höhe der Spenden. Alles Faktoren, die durch die Pandemie erschwert wurden.

Auch in den Altersheimen hat sich die Weihnachtsstimmung zum Negativen verändert. Gerade die älteren Menschen mussten durch Corona besonders leiden. Nicht nur verstarben ihre Angehörigen und Freunde in einer rapiden Geschwindigkeit; sie wurden zusätzlich unter den Druck der Isolation gestellt. Das zwar im Namen ihrer eigenen Sicherheit, ob dies aber bei dem betagten Einwohner angekommen ist, weiss man nicht so recht. Denn für viele wurde einfach ihre normale Realität von einem Tag auf den anderen verändert. Die Zeit, um dies zu erklären und um gleichzeitig die psychische Verarbeitung der Thematik zu gewährleisten, hatte das überarbeitete Personal oft einfach nicht.

Normalerweise, in regulären Zeiten, steht für viele Altersheime eine besondere Zeit der Nächstenliebe vor der Tür, die gerade für die Einwohner eine wichtige Bedeutung hat. Aber auch hier muss man sich mit den Veränderungen des Alltags durch die Massnahmen rumschlagen. Dürfen wir Oma und Opa dieses Jahr überhaupt sehen? Werden mich meine Enkelkinder aus dem Ausland besuchen dürfen? Fragen, die vielen mit einem Nein beantwortet werden.

An ihre Einsamkeit werden auch Menschen in den überfüllten Psychiatrien erinnert. Das Ende des Jahres nutzt man ja auch dazu, um darüber zu reflektieren, was einem das ganze Jahr passiert ist. Der Fakt, dass diese innere Inventur gerade bei Menschen, die wegen der Pandemie in psychische Schwierigkeiten gekommen sind, ein schmerzhafter Prozess sein wird, wird unterschätzt. Die Tatsache, dass man mit extremen und rapiden Verlustängsten zu kämpfen hatte und jetzt zusätzlich durch die festliche Stimmung daran erinnert wird, was man alles nicht mehr hat, ist eine Realität, die nur schwer zu verarbeiten ist.

Gerade in dieser Zeit der Nächstenliebe und der Freude sollten wir alle nochmals innehalten und an die Menschen denken, die dieses Jahr am meisten Ausdauer und Stärke beweisen mussten.

Samantha Wanjiru ist Psychologiestudentin und Kopf der Black-Lives-Matter-Bewegung in der Ostschweiz. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Ulrike Landfester und Walter Hugentobler.