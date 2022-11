Carla Maurer: Ohne Erschöpfungsstolz zur glänzenden Predigt

Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Erschöpfungsstolz war gestern – auch Pfarrerinnen müssen sich Sorge tragen Das Abrackern bis in die frühen Morgenstunden ist kein Garant für eine gute Predigt, sondern führt direkt in die Erschöpfung, findet unsere Kolumnistin Carla Maurer. Carla Maurer Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Da sitzt er, der Pfarrer. Spätabends über die Bibel gelehnt, nur die Schreibtischlampe brennt, gewichtige Bibelkommentare griffbereit. Er feilt bis in die frühen Morgenstunden an seiner Predigt, um sie dann rechtzeitig am Sonntagmorgen mit unterlaufenen Augen von der Kanzel vorzutragen. Er ist tapfer, der Pfarrer, kommt mit wenig Schlaf aus. Überhaupt hat er immer fürchterlich viel um die Ohren, immer im Schuss, opfert sich auf für das Allgemeinwohl. Er macht es allen recht und selten Pause. Die Menschen bewundern ihn dafür. Das macht den Pfarrer stolz. Er leidet unter der verbreiteten Volkskrankheit Erschöpfungsstolz.

Es wird einem früh eingetrichtert: Wer nicht am Limit läuft, macht etwas falsch. Erschöpfung ist der Beweis dafür, dass man genug leistet. Lange war ich am Sonntag regelrecht erschöpft vom Last-Minute-Predigtschreiben bis spät am Abend. Heute beginne ich damit am Montag, und am Freitag um spätestens 16 Uhr spuckt der Drucker das Glanzstück aus. Und ich trete sonntags erholt vor die Gemeinde.

In vielen Berufsfeldern ist Arbeit synonym mit Computerarbeit, Büropräsenz und Meetings, möglichst «back-to-back», also ohne Pause dazwischen. Doch mal ehrlich, wer kann unter diesen Hamsterradbedingungen wirklich kreativ und frei denken? Zusammenhänge werden beim Joggen oder Spazieren plötzlich klar. Nur, wenn wir zu uns selbst schauen, können wir uns auch auf andere einlassen. Das gilt ganz besonders für Seelsorgende. Ich finde den Erschöpfungsstolz ziemlich deplatziert im Pfarralltag. Auf die Bemerkung, ich hätte es bestimmt sehr streng, antworte ich manchmal: «Es geht so.» Ich habe es lieber, wenn die Menschen mir auf die Schulter klopfen, weil ich meine eigenen Grenzen kenne und respektiere.

Wie kommt die Pfarrerin eigentlich zu ihrer Predigt? Das werde ich oft gefragt. Manchmal spreche ich über ein Thema, das mich, die Gemeinde und die Welt aktuell beschäftigt. Manchmal nehme ich einen mir fremden Bibeltext aus der Perikopenordnung des Pfarrvereins, den ich erst mal hin und her drehen muss, bevor er ein alltagsrelevantes Thema ausspuckt. Und ja, manchmal bediene ich mich beliebter Klischees und übersättigter Bilder. Dann fängt die Predigt schon mal so an: «Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen, und es wird kälter draussen. Der Herbst erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens, an den Kreislauf von Leben und Tod.» Kaugummisätze hat mein Deutschlehrer an der Kanti St.Gallen das genannt. Zerkaut, bis sie den Geschmack verlieren. Aber nützlich, wenn die Inspiration versiegt oder die Zeit fehlt.

Eine theologisch gehaltvolle und sprachlich gute Predigt zu schreiben, ist eine Herausforderung. Das gelingt manchmal stellenweise und manchmal gar nicht. Das Abrackern bis in die frühen Morgenstunden und das Wälzen unzähliger Kommentare sind kein Garant für eine gute Predigt, eher ein Garant für Erschöpfung. Kürzlich hat mir eine Amtskollegin erzählt, dass Vikarinnen und Vikare (Pfarrerinnen in Ausbildung) in ihren Kursen neuerdings lernen, «Selbstpflege» in ihren Berufsalltag einzubauen. «Heute kann ich nicht helfen», heisst es dann, «heute ist für Selbstpflege reserviert.» Erschöpfungsstolz war gestern.

Carla Maurer stammt aus St.Gallen und ist Pfarrerin in der Swiss Church in London. Weiter betreibt sie den Podcast «Pubs & Souls» auf reflab.ch. Maurer schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen