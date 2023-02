Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Mutter mit Kinderwagen

Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Die Mutter mit Kinderwagen ist nur die Fassade Unsere Kolumnistin Carla Maurer hat im Dezember ihr zweites Kind geboren. Jetzt räumt sie mit der romantischen Verklärung des Mutter-Daseins auf: Mutter zu sein bedeutet mehr, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Carla Maurer 20.02.2023, 05.00 Uhr

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

An Weihnachten haben wir die Ankunft eines Neugeborenen gefeiert. Moment! Warum schreibt die Pfarrerin im Februar eine Weihnachtskolumne, wundern Sie sich jetzt vielleicht? Es ist doch jetzt Fastenzeit und schon bald Ostern. Die Rede ist jedoch nicht vom Kindlein Jesus. Dem Menschensohn wurde an Weihnachten nämlich das Rampenlicht gestohlen, zumindest in unserem Haus. Uns wurde am 10. Dezember unser zweites Kind geboren. (Also ich habe es aktiv geboren. Der Gebrauch der passiven Verbform umschreibt den Geburtsvorgang eher ungenau.)

Am Weihnachtstag sassen wir also zu viert um den Weihnachtsbaum. Strahlende Kinderaugen, ein bunt geschmückter Tannenbaum, blinkende Lichter, «Driving Home for Christmas» und «Last Christmas I Gave You My Heart» in Endlosschlaufe. Wir haben Geschenke geöffnet und den ganzen Tag damit gespielt, dabei heisse Schokolade mit Marshmallow getrunken und Weihnachtsguetzli gegessen. Immer wieder haben wir verliebte Blicke auf unser schlafendes Baby geworfen. Wir haben mit einem kleinen Glas Champagner auf unser Glück angestossen und einen feinen Braten gegessen. Pure bliss, wie die Engländer sagen.

Blödsinn.

Richtig ist, dass wir uns unter Schlafmangel um 6 Uhr morgens mit unserem Vierjährigen ins Wohnzimmer geschleppt haben, wo die Geschenke innerhalb 20 Minuten alle aufgerissen waren. Mitte Morgen war das Unterhaltungsprogramm bereits durch und die «Star Wars»-Lichtschwerter konfisziert, bevor der ganze Haushalt in Trümmern lag. «Paw Patrol» lief im Fernsehen auf Endlosschlaufe und wir wollten nur eins: schlafen. Irgendwie haben wir den Braten in den Ofen gekriegt, doch just als das Essen auf dem Tisch stand und ich vor Hunger schon fast vom Knochen fiel, wollte das Neugeborene gestillt werden und nicht mehr damit aufhören. Wir waren froh, als sich der Tag seinem Ende neigte. Obwohl es mit einem Neugeborenen im Haus streng gesehen eine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht gar nicht gibt.

Mit einem Säugling, quasi einem live Jesus-Chindli, unter dem Tannenbaum sitzen tönt wahnsinnig romantisch. Ist es aber nicht. Überhaupt hat frische Elternschaft, und insbesondere Mutterschaft, mit Romantik relativ wenig zu tun. Neumuttersein kommt einem vorübergehenden Identitätsverlust gleich. Das Baby hat rund um die Uhr dringende Bedürfnisse. Und in der Öffentlichkeit werden Frauen mit Kindern sowieso kaum als Individuen wahrgenommen, sondern auf den einen Aspekt ihrer Identität reduziert: das Muttersein. Das ist eine ernüchternde Erfahrung.

Aber vergessen wir nicht: Die Mutter mit Kinderwagen im Bus ist Architektin, Polymechanikerin, Schauspielerin. Sie hat die Welt bereist, ist einen Marathon gerannt, hat ein Hilfswerk gegründet oder mehrere Romane geschrieben. Sie hat jedes Wochenende bis 5 Uhr in der Früh getanzt und die Wochenenden auf dem Sofa verschlafen. Momentan macht sie den wichtigsten Job der Welt: Sie hält ein kleines Menschlein am Leben. So wie das für uns einmal jemand getan hat. Dieses kleine Wesen, das so sehr auf unsere Überlebenshilfe angewiesen ist, wird eines Tages Herzen operieren, Bäume pflanzen, ein Land regieren oder Kinder unterrichten. Die Mutter mit Kinderwagen ist nur die Fassade. Dahinter verbergen sich zwei ganze Universen.