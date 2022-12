Gedankenstrich-Kolumne: Der inflationäre Räbeliechtliumzug

Gedankenstrich-Kolumne Carla Maurer: Der inflationäre Räbeliechtliumzug Währen die meisten Länder Europas die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs auffangen können, kollabiert das britische System unter der zusätzlichen Last des Brexits und den Folgen jahrzehntelanger Austeritätspolitik, hält unsere Kolumnistin Carla Maurer fest. Carla Maurer 12.12.2022, 05.00 Uhr

Carla Maurer, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Peter Philipp

Bergstation Klosters-Parsenn, Februar 2022. Pulver gut, Sonne, leicht bewölkt. Mein letzter Skitag ist fünf Jahre her. Dazwischen liegt die Geburt meines ersten Kindes und eine globale Pandemie. Mit mir ist mein Cousin aus Hamburg, ein Doppelbürger wie ich (jedoch ein gebürtiger), halb Schweizer, halb Deutscher. In Hamburg wie in London ist die Landschaft flach, soweit das Auge reicht. Über die Jahre habe ich mich fast unmerklich an den landschaftlichen Perspektivenwechsel gewöhnt. Mein Gehirn kann nämlich die majestätische Alpenpracht, die hier vor mir in den Himmel ragt, kaum verarbeiten. Ich bin nicht die coole Schweizerin, die mit einem nonchalanten Lächeln losschwingt. Ich bin eine Touristin, die bei diesem Anblick in eine Art Schockstarre fällt. Ich bin eine Engländerin in den Alpen, nur dass ich im Vergleich zu gebürtigen Engländerinnen primär zum Skifahren hier bin und nicht zum Après-Ski.

Auch in anderen Dingen stelle ich die graduelle Verschiebung meines Epizentrums fest. Anfangs hat es mich irritiert, wenn Engländer von «Europe» sprachen und damit den Kontinent meinten. Brexit hin oder her, die britischen Inseln gehören geografisch gesehen klar zu Europa. Heute sage ich selbst «I am going to Europe», wenn ich den Ärmelkanal überquere. Es fasziniert mich, wie man auf dem Kontinent überall per Bahn hinkommt oder einfach über die grüne Grenze ins Ausland spazieren kann. Auf der Insel sitzen wir reisetechnisch öfters mal fest. Stürme oder Vulkanausbrüche legen den Flug- und Schiffsverkehr lahm, der Eurotunnel ist für technische Störungen anfällig. Ich bin eine Insulanerin, nur dass ich im Vergleich zu gebürtigen Briten tief in die Erinnerungskiste romantischer Zugfahrten nach Hamburg, Rom, Paris, Wien, Vilnius und sogar Ulan Bator greifen kann.

Seit kurzem jedoch fühle ich mich nicht so sehr als Grenzgängerin zwischen den Welten, sondern eher wie ein Zootier, den neugierigen Blicken der europäischen Nachbarn ausgesetzt, die die Talfahrt Grossbritanniens mit ungläubigem Kopfschütteln mitverfolgen. Ich lese, was man im Ausland über meine Wahlheimat schreibt: die steigende Armut, das gefährlich überlastete Gesundheitswesen, das nicht enden wollende Regierungschaos, der Arbeitskräftemangel. Die Liste ist endlos. Während die meisten Länder Europas die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs auffangen können, kollabiert das britische System unter der zusätzlichen Last des Brexits und den Folgen jahrzehntelanger Austeritätspolitik. Geschätzte 40% der Briten leben entweder in Armut oder in unsicheren Lebensverhältnissen. Zu spüren bekommen die Rezession im Alltag fast alle. Verlust der Arbeitsstelle, erhöhte Mietzinse und angepasstes Konsumverhalten sind an der Tagesordnung.

Kürzlich habe ich für ein paar Schweizer Kinder einen Räbeliechtliumzug im Quartier organisiert. Im dritten Gemüseladen fand ich endlich Räben. Eine Räbe kostete stolze £1.50. Die Verkäuferin schaute mich entschuldigend an. Der inflationäre Räbeliechtliumzug war wunderschön und die Luft sogar so still, dass die Kerzlein die meiste Zeit brannten. Im englischen Lake District schnitzt man übrigens ebenfalls Laternen aus Räben. Wussten Sie das?

Carla Maurer stammt aus St.Gallen und ist Pfarrerin in der Swiss Church in London. Weiter betreibt sie den Podcast «Pubs & Souls» auf reflab.ch. Maurer schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Walter Hugentobler und Ulrike Landfester.