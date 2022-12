Geburt «Als ich meinen Sohn in den Armen hielt, dachte ich – und jetzt?»: Eine Ostschweizerin erzählt von ihrer Wochenbettdepression Nach der Geburt ihres Sohnes leidet eine frischgebackene Mutter aus Rapperswil an einer postpartalen Depression, auch bekannt als Wochenbettdepression. Diese tritt häufig auf und trifft nicht nur die Mütter, sagt eine Ärztin. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Die Ostschweizerin Lena Roth hat eine schwierige Zeit hinter sich. Bild: Reto Martin

Grau, überall grau. Dichter Nebel trübt die Sicht. Eine Möwe kommt herangeflogen und streift die Seeoberfläche, ein paar Enten schwimmen eng aneinander gedrängt ans Ufer. Die Holzhütten des Weihnachtsmarktes am Hafen von Rapperswil sind an diesem frostigen Dezembernachmittag geschlossen. Schneeregen rieselt auf den menschenleeren Platz.

Lena Roth geht langsam dem Ufer entlang. Roth, die eigentlich anders heisst, schaut hinaus aufs Wasser. Die fröhliche Rapperswilerin spricht mit Begeisterung, lacht viel. Später, wieder Zuhause, schaut sie liebevoll zu ihrem zweijährigen Sohn Liam (Name geändert), der friedlich im Kindersitz schlummert. Nichts deutet an diesem Tag darauf hin, dass im Leben der heute 41-Jährigen bis vor kurzem noch einiges ganz anders war. Alles war grau, umhüllt von einem dichten Nebel namens postpartale Depression.

Angst und Einsamkeit

Lena Roth sagt: «Ich hatte eine gute Schwangerschaft.» Sie trinkt einen Schluck Wasser. Neben ihr am Tisch in der warmen Stube spielt Liam eifrig mit seinem Bagger und einem Klumpen weisser Knetmasse. Es sei alles problemlos gelaufen, bis kurz vor der Geburt des Wunschkindes habe sie noch gearbeitet und Sport gemacht, sagt Roth. «Mein Mann und ich freuten uns sehr auf unser Kind.»

Kurz vor dem errechneten Geburtstermin setzten bei Roth die Wehen ein. Die Schmerzen kamen in regelmässigen Abständen. «Doch es ging nie richtig los.» Stundenlang lag Roth in den Wehen, über einige Tage hinweg. Am Abend vor der Geburt war die werdende Mutter mit ihren Kräften am Ende. Sie sagt:

«Ich habe nur noch geweint und wollte endlich mein Kind auf die Welt bringen.»

Nach einer hochintensiven Geburt musste ihr Mann direkt nach Hause, sagt Roth. «Ein Küsschen, eine Umarmung, ein ‹Ich ha di gärn› und tschüss. Dabei hätte ich gerade in diesem Moment emotionale Nähe gebraucht.»

Nähe, die Roth aufgrund von Corona – es war der Frühling des ersten Pandemiejahres, mitten im ersten Lockdown – auch aus dem privaten Umfeld fehlte. Einzig ihr Mann habe sie und das Neugeborene im Spital besuchen dürfen, sagt Roth. Und das nur während einer Viertelstunde pro Tag. «Ich fühlte mich sehr einsam und war verunsichert.»

«Dieses ‹Liebe pur›, wie ich es aus Erzählungen kannte - dies Gefühl kam bei mir einfach nicht», sagt Roth.

«Als ich meinen Sohn in den Armen hielt, dachte ich – und jetzt? Wo bleibt die Mutterliebe? Ich fühlte mich schuldig.»

So habe sie sich die Mutterschaft nicht vorgestellt.

Alltägliche Dinge waren nicht mehr möglich

Liam hat Hunger. Genüsslich beisst er in einen Cracker, während ihm seine Mutter eine Mandarine schält. «Die Angst, die Hilflosigkeit, die Antriebslosigkeit - der Babyblues hörte einfach nicht auf. Auch nach mehreren Wochen nicht», erinnert sich Roth. Dass das Stillen nicht richtig klappen wollte, sei erschwerend dazugekommen. «Liam schrie die ganz Zeit. Ich war überfordert, unter Druck und konstant angespannt.» Sie ertrug es nicht, andere, scheinbar glückliche Mütter zu sehen und habe sich gedacht: «Warum geht das bei ihr, und bei mir nicht? Was ist mit mir falsch?» Das sei besonders schmerzhaft gewesen. Gerne wäre sie eine glückliche, entspannte und gelassene Mutter gewesen.

Roth fügt hinzu:

«Ich kam kaum mehr aus dem Bett. Etwa als ich meinen Sohn im Zimmer nebenan schreien hörte, weil er eine volle Windel hatte. Alltägliche Dinge wie Zähneputzen oder Einkaufen waren praktisch nicht mehr möglich.»

Auch sozial begann Roth, sich von ihren Liebsten zurückzuziehen.

Ihre Symptome wurden immer schlimmer. «Ich hielt die Nähe zu meinen Sohn nicht mehr aus, wollte ihn weggeben, überlegte, wo denn die nächste Babyklappe wäre.» Schlafstörungen und Panikattacken plagten sie. Sie habe nur noch schlafen wollen, bis alles vorbei sei. Roth sagt: «Ich merkte: ‹Jetzt wird es langsam gefährlich.› Schliesslich musste ich mir eingestehen, dass ich Hilfe brauchte und ich meldete mich beim Psychiatriezentrum Linthgebiet in Rapperswil.» Viel zu lange habe sie gewartet; aus Angst, vor Scham und wegen einer inneren Blockade.

Auch Hebamme, Familie, Freunde und Ehemann merkten, dass etwas nicht stimmt. «Er sagte: ‹Das ist sehr beängstigend. Du bist nicht mehr du selbst.›»Die Diagnose lautet schliesslich: Schwere Postpartale Depression. Roth kam für zwei Monate in stationäre Behandlung, Liam konnte sie mitnehmen. Die Psychotherapeutin verwies Lena Roth für zwei Monate in die Mutter-Kind-Abteilung des Spitals Affoltern am Albis (ZH).

Das Licht am Ende des Tunnels

Liam hat Durst. «Apfelschorle!», ruft er. Lena Roth schaut zu ihrem Sohn und streicht ihm sanft über dem Kopf. Die Zeit in stationärer Behandlung bezeichnet sie als Kehrtwende.

«Endlich fühlte ich mich verstanden. Langsam kam ich aus meinem Tief und sah das Licht am Ende des Tunnels.»

Die verschiedenen Formen von Therapie, die liebevolle und professionelle Begleitung der Pflege, Psychopharmaka, aber vor allem der Austausch mit anderen betroffenen Müttern hätten ihr sehr geholfen. «Endlich fühlte ich mich verstanden. Zu sehen und zu spüren, dass ich nicht allein bin, hat mir unglaublich geholfen», sagt Lena Roth. «In der Klinik entstanden Freundschaften fürs Leben. Wir teilten Freuden und Tränen miteinander.»

Heute geht es Lena Roth wieder gut. So ist sie etwa nicht mehr auf Medikamente angewiesen. «Ich bin demütiger und dankbarer geworden. Nun fühle ich wieder, was ich alles vom Leben geschenkt bekommen habe», sagt sie. Sie wünscht sich, dass postpartale Depression künftig mehr Aufmerksamkeit erhält und nicht mehr stigmatisiert wird. Sie liebe ihren Sohn über alles und will nichts anderes mehr als genau dieses Leben, hält Roth fest. Doch sie weiss auch: «Es ist nicht immer alles rosarot. Und das ist ganz normal.»

«Bei schweren Formen einer postpartalen Depression treten häufig Suizidgedanken auf»

Gynäkopsychiaterin Karoline Kranzl-Heinzle. Bild: PD

Karoline Kranzl-Heinzle leitet das Kompetenzzentrum Gynäkopsychiatrie der beiden Psychiatrieverbunde im Kanton St.Gallen. Postpartale Depressionen sind häufig, sagt die Oberärztin.

Was ist postpartale Depression?

Karoline Kranzl-Heinzle: Von einer postpartalen Depression spricht man, wenn es in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt eines Kindes zum Auftreten einer depressiven Episode kommt. Einige der betroffenen Frauen leiden bereits in der Schwangerschaft unter depressiven Symptomen und nach der Geburt kommt es zu einer Verschlechterung, bei anderen beginnen die Symptome in den ersten Wochen oder aber auch erst einige Monate nach der Geburt. Postpartale Depressionen sind häufig und bis zu 20 Prozent aller Mütter in der Schweiz sind davon betroffen. Auch Väter können an einer postpartalen Depression erkranken, was häufig vergessen geht.

Was sind die Symptome?

Zum Beispiel gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit, starke Müdigkeit und Erschöpfung. Aber auch Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle. Bei schweren Formen einer postpartalen Depression treten häufig Suizidgedanken auf.

Wie und wo erhalten betroffene Mütter und Väter in der Ostschweiz Hilfe?

Das Kompetenzzentrum Gynäkopsychiatrie bietet aktuell in St.Gallen, Wil, Heerbrugg und Sargans eine spezialisierte Behandlung an. Am Standort Heerbrugg behandeln wir auch Frauen aus den beiden Appenzell. Betroffene aus dem Kanton Thurgau können sich an die Gynäkopsychiatrie Thurgau in Kreuzlingen wenden.

Im Kanton St.Gallen gibt es keine Mutter-Kind Einrichtungen für PPD-Betroffene. Im Zürcherischen Affoltern am Albis oder im Thurgauischen Münsterlingen hingegen schon. Warum?

Die Gründe dafür sind vielfältig und haben sicher auch mit der schwierigen Finanzierung und dem zusätzlichen Aufwand, den ein solchen Angebots mit sich bringt, zu tun. Die Frauen müssen die Kosten für die stationäre Aufnahme des Kindes selbst bezahlen, da diese nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Im Alltag gelingt es aber häufig, eine Stiftung zu finden, die diese Kosten übernimmt. Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass vielen Fachpersonen die nötige Erfahrung in dem Bereich fehlt und dass es momentan generell sehr schwierig ist, qualifizierte Fachpersonen zu finden.

Würden Sie solche Einrichtungen im Kanton St.Gallen begrüssen?

Ja. Denn es ist sehr schwer, für Betroffene einen Platz auf einer Mutter-Kind-Station zu finden. Die Plätze in der Ostschweiz sind begrenzt und sehr begehrt, da viele Kliniken, zum Beispiel die Kliniken in Münsterlingen und die Klinik Beverin in Cazis (GR) nur wenige Plätze anbieten und die Wartezeiten daher oft bis zu drei Monaten betragen. Aus meiner Sicht wäre es sehr zu begrüssen, wenn es in der Ostschweiz noch weitere Angebote für eine Mutter-Kind-Behandlung geben würde.

