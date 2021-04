Gastronomie Viele Thurgauer haben die Nase voll vom zu Hause bleiben: Einmal Menu mit Zimmer, bitte Auswärts essen geht momentan nur mit Übernachtung. Deshalb hat der Landgasthof Wartegg in Wigoltingen plötzlich Hotelgäste aus Frauenfeld und im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden nächtigen sogar die Einheimischen. Ida Sandl 01.04.2021, 05.20 Uhr

Roger Frei, Gastgeber und Chef de service, und Christoph Frei, Inhaber und Küchenchef beim Landgasthof Wartegg in Wigoltingen. Bild: Andrea Stalder

Take-away ist schön und gut, aber nach einem Jahr Pandemie hat essen@home an Reiz verloren. «Ich wollte mal wieder mit meiner Frau in einem schönen Restaurant sitzen und bedient werden», erzählt ein Weinfelder. Der Mann, der nicht namentlich genannt werden will, ist weder Coronaleugner noch Verschwörungstheoretiker. Doch ihm fehlt das Flair des Auswärtsessens.

Das führt zu der kuriosen Situation, dass er und seine Frau schon in der «Wartegg» in Wigoltingen übernachtet haben, wenige Kilometer vom eigenen Haus entfernt. Sie haben es nicht bereut: «Es war ein wunderschöner Abend.» Sogar im «Isebähnli» in Weinfelden habe er schon ein Zimmer gebucht, um dort das Viergangmenu zu geniessen, sagt der Mann. «Dabei hätten wir zu Fuss heimlaufen können.»

Das Menu mit Zimmer ist zwar teurer, sei aber auch ein Stück Solidarität mit der Gastronomie, die unter der Pandemie besonders leidet.

«Ich habe meinen vollen Lohn und ich weiss, wie die Wirte kämpfen müssen.»

Auch ein anderer Weinfelder hat sich mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar im Gasthof Eisenbahn eingemietet. Ein spezielles Erlebnis sei es gewesen, schwärmt er. «Wir haben es sehr genossen, es war ein ganz besonderer Abend.»

Reto Lüchinger vom Gasthof Eisenbahn in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Seit Ende Februar bietet «Eisenbahn»-Wirt Reto Lüchinger das Wochenendspecial bestehend aus Viergangmenu, Übernachtung und Frühstück an. 245 Franken kostet das Arrangement pro Doppelzimmer. Es sei von Anfang an gut gelaufen, an einigen Wochenende seien alle neun Doppelzimmer belegt gewesen. Unter den Gästen entdeckt Lüchinger stets bekannte Gesichter. Es gibt zwar Weitgereiste aus Deutschland oder der ganzen Schweiz, aber viele kommen auch aus Märstetten, Amlikon und Bürglen. «Das hat uns sehr gefreut.»

Der Lehrling ist glücklich, weil er wieder arbeiten darf

Der grosse Gewinn lasse sich mit dem Angebot nicht machen. «Es ist ein guter Zustupf, nicht mehr.» Der Kontakt zu den Gästen sei auch fürs Team wichtig. «Es haben sich alle wahnsinnig gefreut, wieder an ihrem Platz zu stehen», sagt Lüchinger. Ein Lehrling sei ganz euphorisch gewesen, weil er endlich wieder ein Menu habe erklären und einen Wein empfehlen dürfen.

Der Landgasthof Wartegg in Wigoltingen. Bild: Andrea Stalder

«Es macht uns allen sehr viel Spass, wieder richtig arbeiten zu können», sagt auch Christoph Frei vom Landgasthof Wartegg. Frei bietet ein Wochenendpackage mit Menu und Übernachtung für 185 Franken an. Der Gast kann aber auch das Doppelzimmer buchen und à la carte essen. Die Wochenenden seien zwischen 60 und 100 Prozent ausgebucht. Es kommen Müllheimer, Frauenfelder und sogar Wigoltinger, darunter viele Stammgäste. Neulich habe sich ein Gast eingemietet, der nur einen Kilometer entfernt wohnt.

Aber auch aus Zürich, Basel oder Appenzell reisen die Gäste an. Frei ist gerührt von der Solidarität, die ihm entgegenschlägt.

«Das tut uns gut, in dieser schwierigen Zeit.»

Er spürt, wie wichtig den Menschen die Gastrobranche ist. Vor allem an besonderen Tagen. «Viele kommen, um ihren Geburts- oder Hochzeitstag bei uns zu feiern.»

Kreuzlinger übernachten in Tägerwilen

«Dank dem Hotel können wir überleben», sagt Karin Jucker von «Juckers Linde» in Tägerwilen. Für Rückstellungen würden die Einnahmen aber nicht reichen. Das Coronapackage mit 198 Franken für Übernachtung und Viergänger ist zu knapp berechnet. Den Trend, dass Gäste aus der Region sich im Hotel einmieten, weil sie wieder einmal auswärts essen wollen, spürt auch Karin Jucker. Sogar aus dem benachbarten Kreuzlingen kämen Gäste: «Man merkt, dass die Menschen langsam ungeduldig werden.»