Gault-Millau 2023: Das sind die besten Restaurants der Ostschweiz

Gastronomie «Gault-Millau» kürt die besten Restaurants der Ostschweiz: Silvia Manser ist mit der «Truube» in Gais Aufsteigerin des Jahres Drei Neulinge, fünf 18-Punkte-Küchen und eine Aufsteigerin des Jahres: Im Gastroführer «Gault-Millau» werden insgesamt 57 Lokale aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell für ihre herausragende Küche geehrt.

Silvia Manser wird von Gault-Millau als Aufsteigerin des Jahres in der Deutschschweiz ausgezeichnet. Bild: PD

89 neue Restaurants für Feinschmecker: Am Montag ist die neue Ausgabe des Gastroführers «Gault-Millau» erschienen. Dieser kürt die besten Restaurants der Schweiz. Mit 870 bewerteten Restaurants konnte der Guide für das Jahr 2023 den Rekordwert des vergangenen Jahres noch einmal übertreffen.

Auch in der Ostschweiz gibt es zahlreiche Gourmet-Tempel. Wie im vergangenen Jahr heimsen fünf Restaurants 18 von 20 möglichen «Gault-Millau»-Punkten ein. Sechs weitere schaffen es auf 17 Punkte und beweisen ausserordentliche Kochkunst und Kreativität.

«Koch des Jahres 2023» darf sich Benoît Carcenat vom Hotel Valrose im waadtländischen Rougemont nennen. «Der junge Chef hat seinen eigenen Stil schnell gefunden», schreibt «Gault-Millau» in einer Mitteilung. Carcenat kochte schon im weltberühmten «Hôtel de Ville» in Crissier. Dieses habe ihn stark geprägt, denn Chefkoch Benoît Violier habe ihn gefordert und gefördet. Deshalb trägt Carcenat in der Branche den Spitznamen «Benoît deux». Doch im Hotel Valrose habe der Aufsteiger seine eigene Handschrift entwickelt. Dieses Jahr konnten sich Carcenat und sein Team 18 Punkte erkochen.

Appenzellerland: Silvia Manser ist Aufsteigerin des Jahres

Drei der von Gault-Millau ausgezeichneten Aufsteigern kommen dieses Jahr aus dem Appenzellerland. Silvia Manser ist Aufsteigerin des Jahres in der Deutschschweiz: Für das Restaurant «Truube» in Gais holt sie 17 Punkte. Sie arbeite konsequent an ihrer auf klassischer Basis aufgebauten Küche und kümmere sich dabei rührend um die Lehrlingsausbildung, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch Tobias Funke, Geschäftsführer im Gasthaus zur Fernsicht in Heiden, wird erneut ausgezeichnet und erhält seinen 18. Punkt. Neben Funke und Manser gehört auch Marc Hohl dieses Jahr zu den Appenzeller Aufsteigern. Für das Restaurant Aglio e Olio in Speicher erhält er 13 Punkte, einen mehr als im letzten Jahr. Nicht mehr im Guide dabei ist hingegen das Hotel Heiden, dessen Restaurant Bö's im letzten Jahr ausgezeichnet wurde. Das Restaurant wurde jedoch in Folge des Umbaus geschlossen, Nachfolger ist das Restaurant Acht.

Thurgau: Silvio Germann verteidigt seine 18 Punkte

Neu im «Guide 2023» aus dem Thurgau ist das Restaurant Mammertsberg in Freidorf. Silvio Germann holt dort erneut die 18 Punkte, die er schon in Bad Ragaz hatte. Zwei weitere Thurgauer Aufsteiger sind Christian Göpel und Marco Schwarzer vom Bad Horn (Restaurant Wave). Sie erhalten 15 Punkte, einen mehr als im vergangenen Jahr.

Kanton St.Gallen: Reto Hofer vom «Candela» steigert sich

Im Kanton St.Gallen gibt es im «Guide 2023» nur einen Aufsteiger: Für das «Candela» in St.Gallen holt Reto Hofer mit 13 Punkten einen mehr als letztes Jahr. Neu im Guide sind ebenfalls mit jeweils 13 Punkten Timo Munkelt von der «Villa Aurum» in Rapperswil-Jona und Darko Nenadovic vom «Haus zur Eintracht» in Oberriet. Im Ranking nicht mehr zu finden sind die «Villa am See» in Goldach, die «Mühle» in Oberschan-Wartau und das Restaurant Barz in St.Gallen, welches aufgrund des Fachkräftemangels vorübergehend geschlossen hat.

