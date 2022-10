Steigende Kosten: Müssen Ostschweizer Wirte die Preise anheben?

Gastronomie Energie: teurer! Fleisch: teurer! Wein: teurer! Wie Ostschweizer Wirtinnen und Beizer mit den steigenden Preisen umgehen Die Gas- und Heizölkosten sind stark angestiegen, jene für Strom werden steigen. Ebenso werden die Lebensmittel schweizweit teurer. Dies trifft auch die Ostschweizer Gastronomie. Hat das auch Auswirkungen auf die Preise in der Speisekarte? Wir haben nachgefragt. David Grob Jetzt kommentieren 04.10.2022, 12.30 Uhr

Die Preise in vielen Ostschweizer Restaurants steigen. Bild: Klaus Vedfelt/Getty

«Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr eine Portion Pommes zehn Franken kosten wird», sagt René Rechsteiner. Der Wirt im Restaurant Bierfalken in der St.Galler Innenstadt erwartet einen «brutal teuren Winter». Die Lebensmittelpreise? Steigend. Die Gaskosten? Steigend. Die Stromkosten? Steigen ab Januar.

Einige Beispiele: Bier ist seit September 2021 um 2,1% teurer geworden. Brot um 2,4%. Fleisch um 2,8%. Wein um 3,3%. Schaumwein um 5,4%. Butter um 9,8%. Der grosse Brocken ist wenig überraschend die Energie: Der Heizölpreis ist um 68,1% angestiegen, der Gaspreis um 57,8%.

Schlägt sich dies in den Preisen in der Gastronomie nieder? Die Antwort aus den Restaurants und Branchenverbänden lautet unisono: Ja. «Bierfalken»-Wirt René Rechsteiner sagt: «Wir müssen die Preise weitergeben. Wir kommen gar nicht darum herum.» Rechsteiner hat die Preise im zweiten Quartal bereits leicht angehoben. Doch im nächsten Jahr müsse er sie deutlich erhöhen. Das Fatale daran sei, sagt Rechsteiner, dass nicht nur er, sondern auch die Kunden und Mitarbeitenden höhere Nebenkosten zu tragen hätten.

«Und wo spart man, wenn man weniger hat? Bei Restaurantbesuchen.»

René Rechsteiner, Wirt im Restaurant Bierfalken in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (24. März 2021)

Rechsteiner ist nicht nur der Geschäftsführer des Bierfalkens, sondern vertritt als Präsident von Gastro Stadt St.Gallen auch die Interessen der Gastronomie der Stadt. Für ihn kommen die steigenden Preise zur Unzeit für eine Branche, die sich nach der Pandemie gerade erst aufgerappelt hat. Viele Wirtinnen und Beizer müssen immer noch Coronakredite abstottern. «Dies macht mir Sorgen. Ich rechne damit, dass die Teuerung nicht alle überstehen werden.»

Kostentreiber Energiepreise

René Isler wirtet im Restaurant Hecht in Ermatingen. Und damit in jener Thurgauer Gemeinde, in der der Strom ab dem 1. Januar mit einem Anstieg von 186,8 Prozent kantonsweit am teuersten wird. 17,91 Rappen kostet die Kilowattstunde in diesem Jahr, 51,36 werden es im kommenden Jahr sein. Für Isler bedeutet dies: Die Stromrechnung erhöht sich um rund tausend Franken pro Monat. Und beim Gas, so schätzt er, müsse er wohl den doppelten Betrag zahlen: Rund 2000 Franken monatlich.

Isler hat seit Montag die Preise angehoben. Eine Stange kostet neu 4,40 Franken statt wie bis anhin 4,10. «Ich muss jetzt aufschlagen. Später wäre das Verständnis der Gäste weniger da», sagt Isler. Und gleichzeitig zeigt sich eine gewisse Unsicherheit: «Es ist unklar, wie lange dies funktioniert. Vielleicht muss ich in einem halben Jahr weitere Anpassungen vornehmen.»

Reto Kropf vom Landgasthof Winzelnberg in Neukirch-Egnach sieht sich gut aufgestellt. Die steigenden Energiekosten treffen ihn kaum: Kropf hat bereits in diesem Sommer von einer Ölheizung auf Fernwärme mit Holz umgestellt. Auf seinem Dach liefern Fotovoltaikanlagen Strom, im Keller steht ein Batteriespeicher. Kropf konnte so seinen Stromverbrauch fast halbieren. Trotzdem muss auch er die Preise leicht anheben, um die steigenden Lebensmittelpreise abzufedern. Ein Mittagsmenu unter 20 Franken kann er beispielsweise nicht mehr anbieten.

Das Verständnis der Gäste ist gross

Sergio Fässler, Geschäftsführer im Restaurant Gass 17 in Appenzell. Bild: Urs Bucher (13. Januar 2020)

Sergio Fässler, Geschäftsführer im Appenzeller Grillrestaurant Gass 17, stösst auf grosses Verständnis der Kundschaft. «Wenn man die Preise in einem normalen Verhältnis erhöht, so ist dies kein Problem», sagt Fässler. Um zwei bis fünf Prozent müsse er die Preise erhöhen, schätzt er. Zur allgemeinen Teuerung kommt der Fachkräftemangel hinzu. Fässler musste so etwa die Löhne anheben, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben.

Trotzdem blickt er positiv in die Zukunft. Er profitiert derzeit von vielen inländischen Touristen im Appenzellerland. Sein Restaurant ist gut ausgelastet.

«Wenn ich weniger Gäste hätte, würde ich mir wohl mehr Sorgen machen.»

Die Kalkulation ist Kaffeesatzlesen

Mit wem man auch spricht, alle Wirte sprechen einen Punkt an: Die Kalkulation ist schwierig. Die Preiserhöhungen sind von Unsicherheiten geprägt: Steigen die Kosten für Lebensmittel und Energie weiter an? Und wie stark? Fässler von Restaurant Gass 17 spricht etwa von «Kaffeesatzlesen». Und Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastronomieverbandes Gastro SG, sagt:

«Man kann sich nicht einfach hinsetzen und kalkulieren. Momentan sind Preisaufschläge oft einfach eine Schätzung.»

Und diese könne zu hoch oder zu niedrig sein. Dass jemand die Preise zu stark erhöhen werde, glaubt Tobler aber nicht. «Viele Wirte scheuen sich davor. Aus Angst, dass die Gäste ganz wegbleiben.»

Walter Tobler, Präsident von Gastro SG. Bild: PD

Erschwerend kommt hinzu: Anders als andere Branchen kann die Gastronomie steigende Kosten nicht einfach senken, indem etwa die Produktion ins Ausland verlagert wird. Ob Lohnkosten, Energiepreise oder Warenwerte: Die Wirtinnen und Beizer sind grösstenteils vom Schweizer Markt abhängig.

Wie stark ein Betrieb aufschlagen muss, ist für Tobler abhängig von seiner Ausrichtung. Eine Weinbar etwa, die den Grossteil ihrer Weine bereits eingekauft und auf Lager habe, sei wohl weniger stark betroffen als das Café einer Bäckerei. Ebenso Pizzerias. Diese haben zwar mit ihren Pizzaöfen erhöhte Energiekosten, dafür ist auch die Marge bei Pizzen höher als bei anderen Speisen. Eine Tendenz sieht Tobler aber:

«Vermutlich sind Betriebe, die von frühmorgens bis in den späten Abend hinein geöffnet haben, stärker betroffen als Restaurants mit kürzeren Öffnungszeiten.»

