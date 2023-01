Im Kanton St.Gallen und im Thurgau sterben weniger Beizen

Gastronomie Beizensterben: Im Kanton St.Gallen und im Thurgau gehen weniger Restaurants ein als in der restlichen Schweiz Im Jahr 2022 hat die Schweizer Gastroszene erstmals mehr Schliessungen als Neugründungen verzeichnen müssen. Eine Ausnahme bildet die Ostschweiz: Im Thurgau wurden im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr Betriebe gegründet. Nina Steiner Jetzt kommentieren 24.01.2023, 13.22 Uhr

In der Ostschweiz stehen die Zahlen in der Gastronomie weit weniger schlecht. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein Novum: In der Schweiz mussten 2022 mehr Gastronomiebetriebe Konkurs anmelden, als neue gegründet wurden. Das zeigt sich in Handelsregisterdaten, die das Institut Crif gesammelt hat. Es wurden in der gesamten Schweiz 2445 Restaurants, Bars oder sonstige Gastronomieunternehmen gegründet, 2935 mussten jedoch Konkurs anmelden.

Ostschweiz verzeichnet mehr Neugründungen

Für die Ostschweiz, genauer die Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell, sieht es weit weniger düster aus. Im vergangenen Jahr stehen dort 248 Gründungen 213 Konkursen gegenüber. In St.Gallen gab es 149 Neugründungen und 129 Konkurse. Im Thurgau sind 77 Betriebe neu eröffnet worden, 56 mussten schliessen. Nur beide Appenzell schrieben 2022 etwas mehr Konkurse als Gründungen.

In St.Gallen sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr weniger neue Betriebe verzeichnet worden, in Thurgau dagegen viel mehr. Am schlechtesten abgeschlossen haben die Kantone Tessin und Aargau, wo die Gastroszene im vergangenen Jahr um je 100 Betriebe schrumpfte.

Es kommt darauf an, wie man zählt

Sowohl der Präsident von Gastro St.Gallen, Walter Tobler, als auch Ruedi Bartel, Vorstand von Gastro Thurgau, können sich die Zahlen nicht erklären. In Wirklichkeit sei die Lage wohl prekärer, als es die Statistik vermuten lasse. Beide Vorstände waren fest davon überzeugt, dass die Ostschweiz ebenso schlecht dastehen würde wie die restliche Schweiz.

Walter Tobler, Gastro SG. Bild: Urs Bucher

Walter Tobler sagt, dass es darauf ankomme, wie man zähle. So habe er schon gehört, dass Betriebe drei Pächterwechsel erfahren hätten und dann trotzdem jedes Mal als komplett neuer Betrieb gezählt worden seien. Zudem müsse man zwischen Stadt und Land unterscheiden. Auf dem Land beobachte man ein extremes Beizensterben, in der Stadt gebe es grosse Fluktuationen, meint Tobler.

Das Amt für Handelsregister und Notariate (AfHN) äussert sich dazu folgendermassen: «Die Neueintragungen der erwähnten Gesellschaften sind eher ländlich anzusiedeln; es sind aber auch die Städte St.Gallen bzw. Rapperswil vertreten.»

Geschäft schon vor Konkurs geschlossen

Gastro-Thurgau-Vorstand Ruedi Bartel ist erstaunt. Man habe im Jahr 2022 viele Schliessungen aufgrund von Pensionierungen, Fachkräftemangel und Strompreiserhöhung verzeichnen müssen. Er vermutet aber, dass sich die Zahlen teilweise erklären lassen.

Ruedi Bartel, Gastro TG. Bild: Reto Martin

Viele Beizen hätten ihr Geschäft vielleicht schon geschlossen, bevor sie Konkurs anmelden hätten müssen. Dabei sieht er Angst und Scham als Ursachen dafür, dass viele die Reissleine ziehen, bevor es zu spät ist. Sicher weiss er es nicht, denn: «Über den Konkurs wird nicht geredet, das bekommt man nicht wirklich mit.»

Gemäss Gastro-Experte Peter Herzog sei das Beizensterben eine verzögerte Reaktion auf die staatlichen Hilfen während der Covid-19-Pandemie. Dem stimmt Bartel zu. Er befürchtet, dass man im Frühling und Sommer mit mehr Konkursen im Thurgau rechnen müsse.

Licht muss brennen

Zu einer Zeit, wo Fachkräftemangel und Strompreiserhöhung den Alltag bestimmen, fragt man sich, wie es möglich ist, dass so viele Neueröffnungen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau verzeichnet wurden. Walter Tobler sagt: «Ich finde es extrem mutig, dass man sich davon nicht abschrecken lässt.» Man spüre die Energiekrise in der Gastrobranche auch, sie sei dem Fachkräftemangel jedoch untergeordnet.

Bartel spekuliert, dass einige ihr Glück in der Gastronomie versucht hätten, weil sie sonst ganz ohne Einkommen gewesen wären. Dies hätte sie dazu getrieben, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Er wisse jedoch nicht, wie lange diese Neugründungen bestehen bleiben würden. Zur Energiekrise sagt er: «Man versucht, überall zu sparen.» Aber: «Man kann nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzen. Das Licht muss brennen, damit man sieht, dass der Betrieb geöffnet ist.»

