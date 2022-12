Wie kommen neue Gemeindeparlamente in der Schweiz zustande?

Gastbeitrag Politische Mitwirkung in Rapperswil-Jona: Wie kommen neue Gemeindeparlamente in der Schweiz zu Stande? In Rapperswil-Jona entscheidet die Bevölkerung im März 2023 über die Einführung eines Stadtparlaments. Damit solche Anliegen Erfolg haben, brauche es einen überparteilichen Konsens, schreibt der Politikwissenschafter Michael Strebel in seinem Gastbeitrag. Michael Strebel 30.12.2022, 05.00 Uhr

Bürgerversammlung in der Sporthalle Grünfeld: Rapperswil-Jona ist die grösste Stadt in der Schweiz ohne Parlament. Bild: Arthur Gamsa

458 kommunale Parlamente gibt es aktuell in der Schweiz. In den französisch- und italienischsprachigen Landesteilen ist diese Art der Volksvertretung selbst in kleinen Gemeinden üblich. Genf und Neuenburg kennen keine andere Form der Organisation. Dem gegenüberstehen die Deutschschweizer Kantone Uri, Obwalden und Appenzell Innerrhoden, in denen Gemeindeparlamente keine Option sind. In der Deutschschweiz sind Gemeindeversammlungen weit verbreitet: Von den 458 Parlamenten befinden sich daher nur 79 in deutschsprachigen Gemeinden.

Wie die politische Organisation aussehen soll, ist daher vor allem in den grösseren deutschsprachigen Gemeinden Gegenstand von Diskussionen: Das luzernische Ebikon wird ab 2024 erstmals über einen Einwohnerrat mit 30 Sitzen verfügen. Die Stimmberechtigten von Tujetsch (Graubünden) haben Ende November dagegen die Revision ihrer Gemeindeordnung beschlossen: Zukünftig soll hier auf den Gemeinderat, wie ihr elfköpfiges Parlament heisst, verzichtet werden. Gleichentags lehnte das zürcherische Dällikon eine Initiative für ein Parlament anstelle der Gemeindeversammlung ab. Ob Rapperswil-Jona, den Schritt zu einem Stadtparlament vollzieht, wird sich im März 2023 an der Urne entscheiden.

Ob es ein Gemeindeparlament oder eine Gemeindeversammlung gibt, erklärt sich lokal sowohl durch den geografischen als auch den jeweiligen historischen Kontext. So finden sich die ältesten Parlamente im Kanton Genf. Dort als auch in anderen Westschweizer Kantonen reicht die Parlamentsgeschichte einiger Gemeinden bis ins 18. oder Anfang 19. Jahrhundert zurück. In der Westschweiz und im Tessin wurden aber auch in den letzten 20 Jahren einige neue Parlamente gegründet – meist infolge von Gemeindefusionen. In der Deutschschweiz hingegen sind im gleichen Zeitraum nur wenige neue Parlamente ins Leben gerufen worden.

Doch warum stimmte beispielsweise in Wetzikon (ZH) und Ebikon (LU) der Souverän dem Systemwechsel zu, nicht aber in Dällikon? Man könnte vielleicht vermuten, es läge am Argumentarium der Befürworter respektive der Gegner oder der Frage, aus welcher politischen Ecke das Anliegen kam. Tatsächlich aber ist beides nicht ausschlaggebend. Befürworter und Gegner eines Gemeindeparlaments lassen sich nicht per se durch ihr Parteibuch definieren: In einigen Gemeinden kam das Vorhaben von links, in anderen von rechts – und entsprechend wurde es von der jeweils anderen Seite bekämpft. Dabei kam es sogar vor, dass die Ortssektion einer Partei der einen Gemeinde zu den Parlamentsbefürwortern gehörte, die Ortssektion der gleichen Partei der anderen Gemeinde zu den Gegnern. Nur in Gemeinden, in denen ein überparteilicher Konsens entstand, war das Anliegen erfolgreich. Ein solcher Konsens speiste sich in der Regel aus der Erkenntnis, dass Mitwirkung und Gestaltungsmöglichkeiten der Bevölkerung bei politischen Entscheiden gestärkt werden müssen. Oder im Umkehrschluss: dass beide Aspekte mit der Gemeindeversammlung als unbefriedigend beurteilt werden.

Von grosser Bedeutung, um am Ende eine Mehrheit zu erlangen, ist auch, dass die Exekutive ein Parlament befürwortet oder sogar der Treiber dafür ist. Last but not least: Die Kommunikation im Vorfeld der Entscheidung ist wichtig, etwa im Rahmen von Informationsveranstaltungen, in denen das Projekt erläutert wird und eine Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern stattfindet. Die Befürworter eines Parlaments müssen sich öffentlich wahrnehmbar und aktiv am Meinungs- und Willensbildungsprozess beteiligen. Nebst einer objektiven Information über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Organisationsformen sollte auch eine realistische Einschätzung der gegenwärtigen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der Politik einfliessen.

Leider spiegelt das Interesse die Bedeutung der Frage in seltenen Fällen wider. In Dällikon beteiligten sich 27 Prozent an der Abstimmung. Umso erfreulicher war die hohe Beteiligung an der Bürgerversammlung in Rapperswil-Jona und die angeregten Diskussionen. Bekommt Rapperswil-Jona das 459. Gemeindeparlament der Schweiz?

Michael Strebel ist promovierter Politikwissenschafter und Verfasser des Buches «Das schweizerische Parlamentslexikon», welches in diesen Tagen erscheint. Von 2005 bis 2014 war er Mitarbeiter des Parlamentsdienstes des St.Galler Kantonsrates.