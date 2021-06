Wie sechs Redaktionsmitglieder Italien-Schweiz entgegenfiebern.

Fussball-EM 2021 Hopp Schwiiz? Forza Italia! Wie sechs Redaktionsmitglieder dem heutigen Spiel entgegenfiebern Sechs Mitglieder unserer Redaktion mit italienischen Wurzeln verraten, ob beim heutigen Spiel das Herz für Italien oder die Schweiz schlägt. Armando Bianco, Rossella Blattmann, Michael Genova, Luca Ghiselli, Miguel Lo Bartolo und Mario Testa 16.06.2021, 05.00 Uhr

Ob Seconda oder Terzo: Zumindest im Fussball schlagen die Herzen oft für die alte Heimat. Bild: Getty

Armando Bianco, Redaktionsleiter «Werdenberger und Obertoggenburger». Bild: PD

Wenn die Schweiz gegen Italien spielt, ist das, wie wenn ich eine Wassermelone exakt in der Mitte zu teilen versuche. So genau man das Messer ansetzt, so gut man die Melone in der Balance hält, es gelingt einfach nie ganz exakt. Doch am wichtigsten ist, dass die Frucht saftig und knackig anstatt fad und mehlig ist. Ich möchte mich heute nicht über eine Niederlage ärgern. An meinem Balkon hängen die Flaggen beider Nationen. Ich gehöre – egal, wer gewinnt – zu den Siegern der Begegnung. Ein Unentschieden passt mir erst recht.

In diesem Duell teile ich mein Herz eben wie eine Wassermelone. Auch wenn das, wie gesagt, nie ganz exakt gelingt. Die Wassermelone ist grün, rot, weiss. Sie deckt alle Farben der Flaggen von Italien und der Schweiz ab. Betrachte ich die Sache nüchtern sportlich, wird die italienische Flagge länger an meinem Balkon hängen bleiben, weil Italien diese EM gewinnen wird. Der Stoff der Schweizer Flagge ist dafür weniger lang der sengenden Sonne ausgesetzt und wird beim nächsten Fussballgrossanlass umso mehr in ihren Farben erstrahlen. Hopp Schwiiz, forza Italia. Möge der Bessere gewinnen.

Mein Tipp: Italien – Schweiz 3:1

Rossella Blattmann, Redaktorin Ostschweiz. Bild: Reto Martin

«Schweiz oder Italien – für wen bist du?» Als zweisprachig aufgewachsene Tochter einer Süditalienerin und eines Deutschschweizers wird mir diese Fragen bei Fussballmeisterschaften seit Primarschulzeiten immer und immer wieder gestellt. Und mit meinen 35 Jahren bin ich es langsam leid, immer wieder beantworten zu müssen, ob das Herz in meiner Brust stärker für Italien oder die Schweiz schlägt.

Schweiz oder Italien – für wen bin ich? Treten heute Abend um 21 Uhr Mancinis Ragazzi gegen Petkovics Mannen auf dem römischen Rasen gegeneinander an, spielt es für mich zwar keine Rolle, wer gewinnt, oder ob es am Ende ein Unentschieden gibt. Doch müsste ich mich entscheiden, würde ich auf einen Sieg und ein Weiterkommen der Azzurri setzen. Auch nach 15 Jahren sind die Erinnerungen an «l’estate italiana» von 2006 präsent, als die Azzurri den Weltmeistertitel holten, und ich, im Pyjama, mit meiner Schwester und meiner Cousine Flagge schwingend an der Strasse stand. Und ein bisschen Freude könnten wir nach der beinahe überstandenen Pandemie doch alle vertragen.

Mein Tipp: Italien - Schweiz 3:0

Michael Genova, Ressortleiter Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Ich bin nicht einmal ein grosser Fussballfan. Doch kurz vor dem heutigen Spiel ist sie wieder da, die Erinnerung an jenen magischen Sommer des Jahres 1990. Ich war elf Jahre alt, als ich mein Herz an die Azzurri verlor. Die Schweizer Nati hatte wohl einfach Pech. Sie waren bereits in der Qualifikationsrunde sang- und klanglos ausgeschieden. Mein Herz war also schon vergeben – und auf diese Entscheidung kam ich nie mehr zurück. Wer hätte danach noch mithalten können?

Die WM im Land des Fussballs, das Maskottchen Ciao, ein prall gefülltes Panini-Album. Und die Fussballhymne von Edoardo Bennato und Gianna Nannini: «Un’estate italiana». Die Kinderzeitschrift «Schweizer Jugend» veröffentlichte den Songtext in italienisch-deutscher Übersetzung. Ich erinnere mich, wie ich mit der herausgerissenen Seite stolz auf dem Pausenplatz hausieren ging. Die italienischen Fussballer haben die damalige WM zwar nicht gewonnen. Doch der Zauber bleibt. Schuld daran ist auch der sizilianische Stürmer Salvatore Totò Schillaci, der mit seinen sechs Toren Italien den Weg ins Halbfinal ebnete.

Mein Tipp: Italien – Schweiz: 1:0

Mario Testa, Redaktor «Thurgauer Zeitung». Bild: Reto Martin

Mein Herz schlägt für Rot-Weiss. Ganz klar. Egal gegen wen unsere Eidgenossen kicken, nichts geht über einen Sieg unserer mittelprächtigen Sängerknaben – auch wenn es gegen die Azzurri geht. Die Schweizer Nationalhymne trällere ich gerne im Public Viewing mit. Mit meinem Italienisch hapert’s gewaltig und nach «Fratelli d’Italia ...» hört’s bei mir auch bereits auf. Als Terzo bin ich auch nicht mehr ganz so nah dran am Geburtsland meines Grossvaters.

Aber dennoch, leugnen kann und will ich meine Liebe für Grün-Weiss-Rot nicht. In der Vergangenheit hat mir diese Zweispurigkeit schon oft die Möglichkeit gegeben, auch dann noch mit viel Herzblut weiter zu fanen, wenn die Schweiz mal wieder im Achtelfinal rausgeflogen ist. Noch dazu ist es schön, die Spiele auf RSI zu verfolgen und andauernd meinen Namen zu hören – auch wenn meines Wissens noch nie ein «Testa con la Testa» ein Tor an einer Endrunde geschossen hat. Ich hoffe, dass die Schweiz das Spiel gewinnt und so beide Teams weiterkommen. Wer weiss, vielleicht kriegt Italien dann ja im Final eine Chance auf Revanche.

Mein Tipp: Italien – Schweiz: 0:1

Miguel Lo Bartolo, Redaktor «Thurgauer Zeitung». Bild: Benjamin Manser

Als Terzo bin ich gewiss nicht heiss auf diese Begegnung. Dass es die Gretchenfrage eines jeden internationalen Fussballturniers diesmal nicht auf dem Pausenhof oder bei der Kaffeepause auf der Redaktion zu beantworten gilt, ändert aber nichts an der Antwort. Schweiz oder Italien? Vor die Wahl gestellt, werde ich heute Abend aus voller Brust «forza Italia» schreien. Fussball ist Herzenssache – und es gibt seit jeher nur eine Nationalmannschaft, die mein Herz höherschlagen lässt.

Komme ich also bei einem allfälligen Sieg der Italiener mit azurnem Trikot zur Arbeit? Nein. Würde ich dem Schweizer Fussballvolk einen Punkterfolg gönnen? Angesichts des ernüchternden Starts gegen die Waliser: auf jeden Fall. Idealerweise schaffen beide den Einzug ins Achtelfinale. Die Schweiz dürfte dann an Grosskalibern wie Belgien oder den Niederlanden scheitern, womit mir ein Wiedersehen in der K.-o.-Runde erspart bliebe. Doch Träume sind bekanntlich Schäume. Im Fussball gilt Murphys Gesetz. Das belegen die allseits beliebten Tippspiele, bei denen vermeintliche Sportexperten von Fussballmamis und Freizeitkickern vorgeführt werden.

Mein Tipp: Italien – Schweiz 2:1

Luca Ghiselli, Stv. Leiter Stadtredaktion St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Eigentlich ist es einfach: Es schlägt nur ein Herz in meiner Brust. Und zwar für die Azzurri. Die Gründe dafür sind aber schon diffuser und lassen sich am besten so zusammenfassen: Ich bin damit aufgewachsen. Als Fabio Grosso im WM-Final 2006 den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich verwandelte, feierte ich als Teenager auf dem St.Galler Marktplatz mit meinem Vater und Hunderten anderen Italienerinnen und Italienern bis tief in die Nacht. Es gab kein Halten mehr.

Und als David Trezeguet an der Euro 2000 die Italiener mit seinem Golden Goal ins Elend stürzte, riss ich zu Tode betrübt das Poster von ihm im Juventus-Dress von der Wand im Kinderzimmer. Wegen der Schweizer Nationalmannschaft habe ich diese Emotionen nie durchgestanden. Ihr gegenüber empfinde ich höchstens Sympathie und mindestens wohlwollende Gleichgültigkeit. Trotzdem hätte ich gerne auf das Aufeinandertreffen heute Abend verzichtet. Nicht, weil ich beiden Teams die Daumen drücke. Sondern, weil ich meinem Schweizer Umfeld seinen Grosso-Moment auch gönnen würde.

Mein Tipp: Italien – Schweiz 2:0