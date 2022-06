Fusion «Sie könnte eine massgebliche Kraft entfalten»: 13 Rheintaler Gemeinden sollen zu einer Stadt werden – und St.Gallen Konkurrenz machen Fünf Gemeindepräsidenten und eine Gemeindepräsidentin haben Anfang Juni die Idee einer «Stadt Rheintal» lanciert. Die Zusammenlegung des ganzen Wahlkreises zu einer Gemeinde würde das Rheintal auf Augenhöhe mit St.Gallen hieven. Allerdings haben es Gemeindefusionen im dörflichen Rheintal schwierig. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Altstätten hat die einzige Altstadt im Wahlkreis Rheintal. Bild: Sara Burkhard

Das Rheintal und Gemeindefusionen – in jüngerer Vergangenheit nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. 2007 scheiterte die Zusammenlegung von Au, Berneck, Balgach, Widnau und Diepoldsau zur Stadt Mittelrheintal. 2018 klappte nicht einmal eine Fusion von Marbach und Rebstein.

Ruedi Mattle lässt sich davon nicht aufhalten: Der Gemeindepräsident von Altstätten denkt gross und will den ganzen Wahlkreis Rheintal bis 2040 zu einer einzigen Stadt vereinen. Entstanden ist die Idee der «Stadt Rheintal», wie sie Mattle vorläufig nennt, an einer Zusammenkunft der sechs Oberrheintaler Gemeinden Anfang Juni. Damit sind fünf Gemeindepräsidenten, eine Gemeindepräsidentin und fast der halbe Wahlkreis mit an Bord:

Ruedi Mattle, Altstätten

Alex Arnold, Eichberg

Alexander Breu, Marbach

Rolf Huber, Oberriet

Andreas Eggenberger, Rebstein

Irene Schocher, Rüthi

Von der Idee zu überzeugen gelte es jetzt noch das mittlere und das untere Rheintal, so Mattle. Das wären die Gemeinden Au, Balgach, Berneck, Diepoldsau, Rheineck, St.Margrethen und Widnau.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Glarus zeigt, dass eine Zusammenlegung möglich ist

Der Grund, weshalb es Mattle und seine Amtskollegin und -kollegen trotz Misserfolgen in der Vergangenheit wagen, eine Fusion anzuregen: «Viele kleinteilige Zusammenarbeitslösungen könnten in einer grossen Gemeinde besser organisiert werden.» Eine einzelne grosse Gemeinde böte Industrie und Gewerbe sehr gute Rahmenbedingungen und wäre attraktiv und steuergünstig, glaubt Mattle.

Ruedi Mattle, Gemeindepräsident von Altstätten. Bild: Gert Bruderer

«Die Stadt Rheintal könnte im Kanton eine massgebliche Kraft entfalten.»

Ein Vorbild für seine Vision hat er nicht, aber: «Der Kanton Glarus hat gezeigt, dass Vereinigungen von mehreren Gemeinden machbar sind.»

Bereits heute bestünde in vielen Bereichen, zum Beispiel bei der Feuerwehr, eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, schreibt Mattle. Diese Zusammenarbeit wäre seiner Ansicht nach in einer fusionierten Gemeinde einfacher als in den momentan bestehenden Zweckverbänden.

Mattle gibt aber zu, dass die Fusion auch ihren Preis hätte. Er schreibt: «Ein gewisser Souveränitätsverlust gegenüber heute ist nicht von der Hand zu weisen.» Es sei davon auszugehen, dass die Stadt Rheintal ein Parlament erhalten und die Gemeindeversammlungen abschaffen würde. Ein Stadtrat und ein Parlament statt 13 Gemeinderäte – klingt nach Stellenabbau. Mattle dementiert:

«Die Stadt Rheintal ist kein Sparprojekt.»

Die Nummer zwei im Kanton

Noch ist Ruedi Mattles Vision alles andere als greifbar. In einem ersten Schritt auf dem langen Weg zur Stadt Rheintal will er herausfinden, ob seine Idee auch im Rest des Rheintals auf Anklang stösst.

Die Erfolgschancen der Fusion in Prozenten einschätzen mag er zwar nicht. Immerhin lässt er durchblicken, wo die Stadt Rheintal zwischen konkretem Vorhaben und unverbindlichem Gedankenspiel einzuordnen ist: «Es ist eine ernsthaft gemeinte Vision, welche wir in die Diskussion einbringen.»

Käme Mattles Luftschloss tatsächlich zum Fliegen, wäre die Stadt Rheintal auf einen Schlag die Nummer zwei im Kanton – nur die Gemeinde Mels wäre grösser.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ebenfalls zur Nummer zwei würde die Stadt Rheintal gemessen an der Bevölkerung, ganz knapp hinter St.Gallen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Entwickelte sich die Bevölkerung im «Chancental» und in der Kantonshauptstadt allerdings gleich weiter wie in den letzten zehn Jahren, überholte das Rheintal St.Gallen schon 2023.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Stadt Rheintal hätte, was St.Gallen fehlt

Zumindest in einer Hinsicht würde die Stadt Rheintal die Kantonshauptstadt in den Schatten stellen: Während sich St.Gallen mit der Sitter und den Drei Weieren begnügen muss, hätte die Rheintal-Stadt einen echten grossen Fluss. Der dereinst aufgeweitete Rhein und sein älterer Bruder böten beliebteste Naherholungsgebiete mit Anziehungskraft.

Der alte Rhein bei Diepoldsau: Das Gewässer, das der Stadt St.Gallen fehlt. Bild: Herbert Haltmeier

Ein attraktives Zentrum drängt sich in der fiktiven Stadt Rheintal hingegen nicht auf. Altstätten hat zwar eine Altstadt, ist aber geografisch etwas ab vom Schuss. Verteilt auf die Gemeinden Au, Balgach, Berneck und Widnau wäre Heerbrugg ein Kandidat, wobei ein belebter Dorfkern fehlt. Mit der St.Galler Altstadt könnte das einstige Zentrum der Stadt Rheintal, wo auch immer es zu liegen käme, jedenfalls nicht mithalten.

Eine Stadt ohne Stadtcharakter

Dass das Rheintal selbst nach einer Fusion keine richtige Stadt wäre, lässt sich anhand von verschiedenen Zahlen aufzeigen. Erstens: Die grossen Landwirtschaftsflächen zwischen Oberriet und Widnau senken die Einwohnerdichte – der Siedlungsteppich Rheintal käme auf etwas über 540 Personen pro Quadratkilometer, die Stadt St.Gallen kommt auf fast 2000.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zweitens: Die für Städte typische Häufung von Einpersonenhaushalten ist im Rheintal weit weniger ausgeprägt als in St.Gallen. Bei fast gleich grosser Bevölkerungszahl gibt es in der Kantonshauptstadt über 7000 Einpersonenhaushalte mehr als zwischen Rheineck und Rüthi.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Genau umgekehrt ist das Verhältnis bei den Einfamilienhäusern, die ein Dorf-Phänomen sind: Im Rheintal stehen über 13'000, in der Stadt St.Gallen sind es rund 3000.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Drittens: Der dritte Sektor ist in der Gallusstadt deutlich ausgeprägter als zwischen Rheineck und Rüthi. Den weit über 6000 St.Galler Dienstleistungsbetrieben stehen weniger als 4000 im Rheintal gegenüber.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Immerhin: Wäre das Rheintal eine Stadt, ihr Industriegebiet müsste sich nicht verstecken. Als Cluster von Präzisionstechnikunternehmen wie Leica oder SFS hat Heerbrugg internationale Bedeutung, zudem ist St.Margrethen seit zwei Jahren Standort eines Stadler-Werks.

Das Rheintal und sein Dorfdenken

Einen Haufen Einwohnerinnen und Einwohner, eine riesige Fläche, einen Fluss und ein respektables Industriegebiet hätte die Stadt Rheintal also zu bieten. Fehlen würden das Zentrum und der Stadtcharakter – und wohl auch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Rheintalerinnen und Rheintaler pflegen zwar ihren Dialekt und mögen von aussen als Einheit wahrgenommen werden. Innerhalb des Wahlkreises bleibt aber das Dorfdenken vorherrschend: Jede einzelne Gemeinde hat einen eigenen Turnverein, fast überall gibt es einen Fussballklub.

Widnau wäre gemessen an seiner Bevölkerung heute schon eine Stadt, will aber keine sein. Und beide eingangs erwähnten Fusionen scheiterten an der Stimmbevölkerung. Gut möglich, dass der Stadt Rheintal das gleiche Schicksal blüht.

